Число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 35

Погибли шесть человек, в том числе один ребенок. На место происшествия вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко

В результате взрыва на заправке на севере Махачкалы пострадали 35 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр медицины катастроф Дагестана.

«По предварительной информации, около 35 пострадавших и шесть погибших, в том числе один ребенок», — сказал собеседник агентства в центре.

Ранее в региональном минздраве заявляли о 20 пострадавших и пяти погибших.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» на территории Кумторкалинского района в районе 22:00. Площадь пожара составила 500 кв. м. Возгорание тушат более 20 пожарных машин.

По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. На месте происшествия работают сотрудники газовых служб, во избежание возгорания газоснабжение Кумторкалинского района прекращено.

На место происшествия выехали госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, начальник управления МЧС по Дагестану Нариман Казимагамедов и министр здравоохранения республики Татьяна Беляева, сообщил глава региона Сергей Меликов. В Дагестан также вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, пишет «РИА Новости».

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту произошедшего. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехали заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Махачкалы Шамиль Магомедов.