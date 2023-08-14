Минздрав: число пострадавших в результате взрыва в Махачкале выросло до 20 человек

Число пострадавших в результате взрыва в Махачкале выросло до 20 человек

В результате взрыва на заправке на севере Махачкалы погибли пять человек, пострадали 20, сообщили в региональном Минздраве. Власти перекрыли газоснабжение в районе инцидента, прокуратура начала проверку

Пять человек, в том числе один ребенок погибли в результате взрыва на автозаправке «Нафта-24» на выезде из Махачкалы, еще 20 человек пострадали, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«По информации на данное время в результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы 5 человек погибло, из них один ребенок, 20 пострадавших», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

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Взрыв на автозаправке «Нафта-24» произошел в районе 22:00 на территории Кумторкалинского района на севере Махачкалы. Губернатор региона Сергей Меликов призвал жителей города «воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия». По данным МЧС, пожар тушат свыше 20 пожарных машин.

Mash пишет, что в результате взрыва у ближайших к заправке домов выбило стекла. Очевидцы сообщили телеграм-каналу, что на заправке полностью сгорел автобус. В районе взрыва власти перекрыли газоснабжение, прокуратура начала проверку.