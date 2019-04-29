Поводами для уголовных дел при де Голле становились и карикатуры, изображавшие президента с головой стервятника, и обвинения в коррупции, сдаче страны врагу, а также в нарушении Конституции, с которой у де Голля и правда были непростые отношения. Его преемник Жорж Помпиду однажды оскорбился из-за цикла статей, жестко критиковавших его решение помиловать коллаборациониста Поля Тувье. Осужденные по таким делам получали штрафы, и лишь в одном случае — восемь дней тюрьмы условно. Де Голлю и Помпиду все это сходило с рук, поскольку до 1975 года Франция не была участницей Европейской конвенции о правах человека.

Следующие обитатели Елисейского дворца о статье за оскорбление президента, кажется, забыли. Но существовал еще один похожий состав преступления — оскорбление главы иностранного государства. По жалобе короля Марокко были осуждены главный редактор и журналист Le Monde — за статью об идущем из Марокко наркотрафике. Но ЕСПЧ решением 2002 года «Коломбани и другие против Франции» признал это нарушением ст. 10 Европейской конвенции о правах человека о свободе выражения мнений. Франция статью об оскорблении главы иностранного государства отменила.

Президент Николя Саркози и сам мог обидеть. 23 января 2008 года он появился на ежегодной Сельскохозяйственной выставке в Париже. Когда один из фермеров отказался пожать руку Саркози, тот ответил: «Тогда отвали, идиот несчастный». При этом на французском casse-toi pov'con звучит весьма оскорбительно. Фраза попала на камеры и разошлась. Во французском Facebook появилось множество групп с названиями типа «хочу сказать моему президенту casse-toi pov'con».

Фермер Эрве Эон из бретонского городка Лаваль претворил это желание в жизнь. Левый активист и бывший депутат совета департамента 28 августа 2008 года, в день визита Саркози в Лаваль, стоял на улице, по которой должен был проехать президентский кортеж, держа плакат со знаменитой цитатой. Эон был арестован, его приговорили к штрафу в €30. Уголовный суд первой инстанции решил, что урок вежливости президенту был преподан неуместный, раз цитате Саркози не предшествовало что-то вроде «так не говорят». Судьи отклонили и ссылку защиты на двойные стандарты, отметив, что обвиняемый не может прикидываться равным президенту.

В отличие от критиков де Голля, Эон уже мог обратиться в ЕСПЧ, и 14 марта 2013 года страсбургские судьи шестью голосами против одного решили, что Франция нарушила свободу выражения мнений. Хотя суд не стал заявлять о неуместности нормы об оскорблении главы государства как таковой, он отметил, что критика главы государства носила явно политический характер, а к такого типа дискуссии с гражданами президенту следует быть особенно терпимым. Уже 15 мая того же года, не дожидаясь вступления решения в силу, президент Франсуа Олланд подписал закон, отменяющий спорную статью об оскорблении главы государства.

Оскорбление «турецкости»

Уголовный кодекс Турции с 1926 года содержит разнообразные запреты на высказывания, которые могут оскорбить и президента, и республику, и Великое национальное собрание, и вооруженные силы, и даже «турецкость» вообще. 17 августа 1999 года землетрясение в Турции унесло десятки тысяч жизней. Журналисты газеты Milliyet пришли к выводу, что президент Сулейман Демирель не только не предпринял должных мер по ликвидации последствий трагедии, но и не понес за это никакой ответственности. «Даже 7,4 балла не могут потрясти Демиреля!» — заключили журналисты. Турецкие суды приговорили их к одному году и четырем месяцам тюрьмы, но наказание одному определили условное, а другому заменили на штраф. Это не сильно смягчило позицию ЕСПЧ: в деле «Артун и Гювенер против Турции» вывод о нарушении был достигнут единогласно и безоговорочно.

Из множества дел об оскорблении «турецкости» самым печальным стало дело Фирата Динка, писавшего под псевдонимом Грант. Журналист армянского происхождения опубликовал в газете Agos восемь статей об армянском меньшинстве в Турции, геноциде 1915 года и армяно-турецких отношениях. За публикациями последовали демонстрации возмущенных и процесс об оскорблении «турецкости»; обвинительный приговор был подтвержден Кассационным судом Турции, несмотря на заключение генерального прокурора о необходимости оправдания. Наказание турецкие суды назначить не успели — 19 января 2007 года Грант Динк был убит представителем ультранационалистской организации, планы которой были известны полиции. Бездействие полиции по предотвращению убийства констатировал уже Европейский суд, признавший в этом деле нарушение не только свободы слова, но и права на жизнь.

Замена статьи об оскорблении «турецкости» на «оскорбление турецкой нации» не изменила критические подходы Европейского суда, а статья об оскорблении президента реформами затронута вообще не была. Недавно поддержанная Конституционным судом Турции, она нередко применяется уже к критикам Реджепа Эрдогана, недовольным решениями, которые приняты​ в рамках чрезвычайного положения.

Уголовно-правовой запрет на оскорбление главы государства по-прежнему содержится в законодательстве таких разных стран, как Германия и Азербайджан, а теперь и России. Дело Юрия Картыжева хорошо укладывается в страсбургскую практику: его слова были частью его оценки ситуации в российской политике, вот только политический контекст никак не был оценен судьей в городе Чудово. Если апелляция в Великом Новгороде не последует практике Европейского суда и не отменит штраф за политическую критику власти, вряд ли что-то предотвратит страсбургское решение в пользу обвиняемого.