Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом

В условиях незавершенной реформы власти китайское руководство предпочло пойти на уступки и не начинать глобальное противостояние с США

Лю Хэ и Дональд Трамп после подписания «первого этапа» американо-китайского торгового соглашения (Фото: Evan Vucci / AP)

Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию. Правда, у экономистов нет уверенности, что эти обязательства будут выполнены. Китайские официальные лица подчеркивают, что намерены при закупках исходить из динамики спроса и предложения. Тем не менее первая фаза торговой сделки, не обещая второй, дает Китаю лишь некоторую передышку. В Пекине рассчитывают, что до ноябрьских президентских выборов в США сюрпризов не будет. Почему же китайское руководство пошло на уступки?

Успокоить инвесторов

Подписание первой фазы означает, что в Пекине одержала верх партия тактического отступления. Нереалистичными оказались лозунги «выстоять, отвечать ударом на удар, вести войну до конца», которые одно время, казалось, доминировали. В некоторых областях зависимость Китая от США остается критической, и, несмотря на экстренные меры, ликвидировать технологическое отставание за короткий срок нереально. Хотя и отказываться от этой цели китайское правительство, конечно, не собирается.

За тем, как Пекин и Вашингтон обмениваются все более жесткими ударами, следил не только китайский бизнес, но и компании из других стран, явно не желавшие попадать в жернова торговой войны. Повысилась волатильность китайского фондового рынка, инвесторов надо было успокоить — тут и понадобилась демонстрация умения Китая находить компромиссы даже с таким сложным партнером, как Дональд Трамп. Сделка опровергает распространенное, но некомфортное для Пекина мнение, что все беды мировой экономики вызваны неспособностью КНР и США хоть как-то договориться.

Именно поэтому китайские переговорщики отказались от принципа баланса интересов и не стали настаивать на возврате к положению, существовавшему до начала торговой войны. Еще весной—летом 2019 года называли три условия, на которых Пекин готов подписать соглашение: отмена всех введенных пошлин, реальные объемы закупок американских товаров, сбалансированность текста соглашения. Отступление произошло по всем трем позициям. Последнее условие из разряда политических. Китай как равная США держава не может позволить себе потерю лица, то есть любых намеков на неравноправность договоренностей. Китайские блогеры сейчас сетуют, что в подписанном соглашении словосочетание «Китай обязан» повторяется более ста раз, а выражение «США обязаны» встречается лишь пять. Возможно, именно поэтому под документом и нет подписи Си Цзиньпина.