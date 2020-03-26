Подвешенный плебисцит: как пандемия вмешалась в планы Кремля

Общероссийское голосование об изменениях в Конституцию, скорее всего, пройдет до конца года в обстановке повысившихся политических рисков

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объявив в обращении к россиянам о переносе голосования о поправках в Конституцию, Владимир Путин создал парадоксальную ситуацию: поправки прошли всю необходимую процедуру (Госдума, Совет Федерации, региональные заксобрания, утвердившие их за один день), но их вступление в силу откладывается на неопределенный срок.

Признание реальности

Подготовка к голосованию шла до самого последнего момента. В агитации приняли участие известные артисты и музыканты, Центризбирком усиленно искал разные возможности организовать голосование, например с помощью растянутой на неделю досрочки. И это понятно, ставка слишком высока: среди многочисленных поправок есть ключевая с политической точки зрения — об обнулении сроков действующего президента.

Однако чем дальше, тем яснее становилось, что проводить голосование нельзя. Есть международный опыт: в нескольких штатах США переносят праймериз демократов. Во Франции первый тур муниципальных выборов провести успели, хотя и при крайне низкой явке, но второй все же отложили. Только самые большие оптимисты считают, что к 22 апреля пандемия в России пройдет. Тема конституционных поправок, ранее доминировавшая в общественном мнении, сейчас вытеснена не только коронавирусом, но и страхами в связи с падением нефтяных цен и рубля. Членов участковых избиркомов очень сложно побудить в такое время заниматься своими обязанностями, тем более что среди них много немолодых учителей, находящихся в зоне риска.

Последним аргументом в пользу отмены голосования, похоже, стал визит президента в специализирующуюся на лечении больных коронавирусом больницу в Коммунарке, где главврач прямо сказал о возможности повторения в России европейского сценария пандемии. После этого началась подготовка к президентскому обращению, которое и состоялось на следующий день. Путин выступал в качестве объединителя перед лицом общей беды, и это вполне понятный подход, которого придерживаются государственные лидеры в случае, когда невозможна мобилизация против общего врага, как это было сделано в посткрымский период в 2014 году.