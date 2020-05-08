Поствирусная экономика: что помешает радикальным переменам

Пандемия показала контуры мира, который может быть построен в достаточно отдаленном будущем. Однако в ближайшее время слишком многие будут заинтересованы в восстановлении всех нарушенных связей, причем с минимальными изменениями

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Какой бы тяжелой ни оказалась нынешняя пандемия, рано или поздно кривая заболеваемости пойдет на спад и мы окажемся в поствирусном мире. Конечно, самой притягательной сейчас является версия, что он будет совсем другим. Она захватывает воображение и потому хорошо «продается», но у нее есть и два других основания — историческое и нормативное. С одной стороны, есть примеры, как эпидемии радикально изменили историю: без европейской чумы 1348–1353 годов не было бы современного капитализма, без мексиканской оспы 1520-х — стремительной колонизации Нового Света испанцами. С другой стороны, мы очень долго слышали о несправедливостях современной экономики, наступлении человека на природу, упадке нравов и подсознательно надеемся, что возникающий мир окажется лучше уходящего. Нейтрально относясь к возможным переменам, я все же хочу обратить внимание на некоторые объективные данности, снижающие вероятность радикальных изменений.

Заложники излишеств

Мир начала ХХI века отличается от цивилизации прошлых веков многими важными обстоятельствами. Начнем с того, насколько масштабным является сегодня использование природных ресурсов. С 1913 года объемы потребления стали в мире выросли в 24,5 раза, нефти — в 195, электричества — в 260 раз. Значительная часть сырьевых ресурсов является объектом трансграничной торговли, основанной на межстрановой и межрегиональной специализации. Неслучайно пандемия спровоцировала кризис в ресурсодобывающих экономиках — и легко представить, какими будут последствия, если наблюдаемое сейчас сокращение спроса на нефть на 30% станет нормой в поствирусном мире. Страны с суммарным населением 600 млн человек (Нигерия, Россия, Иран, Ангола, Венесуэла, Ирак, государства Аравийского полуострова) окажутся на пороге экономической катастрофы. Среди этих стран — одна из крупнейших ядерных держав, основные центры религиозных расколов на Ближнем Востоке и в Африке и государства с серьезными внутренними этническими противоречиями. На фоне потенциального числа жертв в случае их дестабилизации померкнет любая пандемия.

Во-вторых, на протяжении многих десятилетий в мире формировался единый товарный рынок. В экспортноориентированных производствах в Китае, Южной и Восточной Азии занято 460 млн человек. Глобализация с 1990 года вывела из бедности около 1 млрд человек, и если называть вещи своими именами, им помогло развитие сначала в западных странах, а потом в наиболее успешных развивающихся даже не массового, а чрезмерного потребления. Время пандемии показало: мы можем отказаться от многих излишеств — проблема лишь в том, что сотни миллионов людей во всем мире, о существовании которых лишь смутно догадываемся, останутся без работы.

В-третьих, развитые страны создали экономику услуг, где в Европе и США сегодня занято 370 млн человек. В пяти крупнейших европейских странах гостиничный фонд насчитывает 4,1 млн номеров, в 2018 году авиатранспортом воспользовались в мире 4,3 млрд пассажиров. Ежедневно в рестораны и кафе в Европе и Северной Америке заходили более 400 млн посетителей, которых обслуживали около 40 млн работников. За последний месяц мы поняли, что вполне можно готовить и дома, а пиво и вино в ящиках стоит в разы дешевле, чем в ресторане, но что произойдет, если эти новоприобретенные привычки останутся с нами навсегда? Куда полетят 26 тыс. пассажирских самолетов, кого повезут высокоскоростные поезда, кем заполнятся сотни круизных лайнеров? Наверное, можно проводить конференции и симпозиумы по видеосвязи, рассматривать сокровища уже созданных виртуальных музеев, но не надо забывать, что и по вашим собственным доходам такая трансформация может нанести удар.