Обновление цепочек: какой станет международная торговля после кризиса
За эпическими переговорами о сокращении добычи нефти осталась почти незамеченной новость от Всемирной торговой организации, выступившей с прогнозом состояния международной торговли в 2020–2021 годах. Как часто бывает, он состоял из оптимистического и пессимистического сценариев, но его границы — падение объема мировой торговли в этом году от 13% до 32% — впечатляют. Иными словами, даже при самом хорошем раскладе снижение превзойдет показатель 2009 года.
Торговое ускорение
В последние десятилетия международная торговля считалась несомненным движителем экономического роста. Между 1980-м и 2011 годом оборот торговли товарами в текущих ценах вырос почти в девять раз при увеличении глобального валового продукта в 3,42 раза; среднегодовые темпы прироста объема международных товарных транзакций достигли 7,3%, хотя глобального валового продукта — всего 3,9%. Вовлеченность в международное разделение труда оказалась особенно важной для новых индустриальных стран, которые не могли бы обеспечить быстрый рост своих экономик, ориентируясь лишь на внутренний рынок. В 1980-е и в первой половине 1990-х до 60% роста ВВП таких стран, как Южная Корея или Тайвань, обеспечивалось увеличением их экспорта; при этом в крупнейших экономиках мира — США и Японии — зависимость от экспорта была и остается незначительной.
Возврат к локализации
Провал в глобальной торговле, неизбежный в 2020 году, определит два важных тренда на ближайшие годы. Первый — сокращение зависимости от монопольных поставщиков. Мировая торговля в последние несколько десятилетий развивалась (если не говорить о торговле нефтью) не как межстрановый, но скорее как внутрикорпоративный бизнес. По различным оценкам, от 35 до 50% товарной массы, пересекавшей национальные границы, не выходили из зоны ответственности определенной корпорации. По мере снижения транспортных и логистических издержек гибкость мирового разделения труда возрастала — и постепенно развитые страны стали осознавать риски, обусловленные влиянием возможной потери одного поставщика на всю производственную цепочку. Это понимание возникло в 2017–2018 годах, по мере активизации торговых трений между США и Китаем, а с началом пандемии COVID-19 стало всеобщим. Быстро выяснилось, что не только 30% масок и иных медицинских защитных средств, продававшихся в США, изготавливались в КНР, но и зависимость производителей сложной медицинской техники от китайских поставщиков оказалась критической.