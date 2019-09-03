Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», пишут «Ведомости».

Как показало исследование, более половины респондентов (58%) узнали о протестных акциях из новостей федеральных каналов, 28% — из интернета, 23%— из соцсетей. Положительно к акциям относятся 23% опрошенных, а отрицательно — 25%, показало исследование. При этом 45% респондентов акции безразличны.

Согласно результатам опроса, 45% респондентов считают, что чиновники испугались конкуренции с независимыми политиками, а 30% думают, что виноваты оппозиционеры, не сумевшие собрать подписи. О вмешательстве Запада в избирательную кампанию заявили 26% опрошенных, 32% считают, что эти обвинения являются попыткой очернить участников протестов. Еще 26% респондентов полагают, что вмешательство, даже если оно имело место, вряд ли на что-то повлияло.

Главной причиной, побудившей людей выйти на акции протеста, 41% участников опроса считают недовольство положением дел в стране. Исследование также показало, что 41% опрошенных считает, что силовики при задержании протестующих необоснованно применили силу, а 32% называют их действия адекватными.