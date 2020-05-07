ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

По данным регулятора, за один нерабочий месяц ВВП России может потерять от 1,5 до 2%. В первую очередь от ограничений пострадала сфера услуг, при этом сервисы доставки и онлайн-торговля оказались в преимуществе, отмечает ЦБ

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Из-за одного полного нерабочего месяца Россия может потерять 1,5- 2% ВВП в годовом выражении (в квартальном — от 4,5% до 6%), говорится в апрельском докладе Центробанка о кредитно-денежной политике.

По мнению регулятора, постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и последствия остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, усилят этот эффект. При этом Банк России считает, что меры правительства по борьбе с последствиями самоизоляции ускорят процесс восстановления и компенсируют часть потерь для населения и бизнеса.

ЦБ отмечает, что режим самоизоляции по-разному влияет на отрасли. Так, самыми уязвимыми оказались те из них, где бизнес-процессы требуют непосредственного и ежедневного вовлечения сотрудников, а предприятия непрерывного цикла функционируют и во время нерабочих дней. Сильнее всего, как указывают аналитики, пострадала сфера услуг, но при этом преимущества получили сервисы доставки и интернет-торговля.

По расчетам регулятора, во втором квартале большую часть ограничений постепенно отменят или смягчат. «Тогда в третьем-четвертом кварталах можно ожидать восстановления экономической активности в измерении квартал к кварталу», — считает ЦБ.