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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

По данным регулятора, за один нерабочий месяц ВВП России может потерять от 1,5 до 2%. В первую очередь от ограничений пострадала сфера услуг, при этом сервисы доставки и онлайн-торговля оказались в преимуществе, отмечает ЦБ
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из-за одного полного нерабочего месяца Россия может потерять 1,5- 2% ВВП в годовом выражении (в квартальном — от 4,5% до 6%), говорится в апрельском докладе Центробанка о кредитно-денежной политике.

По мнению регулятора, постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, и последствия остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, усилят этот эффект. При этом Банк России считает, что меры правительства по борьбе с последствиями самоизоляции ускорят процесс восстановления и компенсируют часть потерь для населения и бизнеса.

ЦБ отмечает, что режим самоизоляции по-разному влияет на отрасли. Так, самыми уязвимыми оказались те из них, где бизнес-процессы требуют непосредственного и ежедневного вовлечения сотрудников, а предприятия непрерывного цикла функционируют и во время нерабочих дней. Сильнее всего, как указывают аналитики, пострадала сфера услуг, но при этом преимущества получили сервисы доставки и интернет-торговля.

ЦБ подготовил первый официальный прогноз падения ВВП России в 2020 году
Экономика
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

По расчетам регулятора, во втором квартале большую часть ограничений постепенно отменят или смягчат. «Тогда в третьем-четвертом кварталах можно ожидать восстановления экономической активности в измерении квартал к кварталу», — считает ЦБ.

Банк России ожидает, что по итогам текущего года ВВП России снизится на 4-6%, и самый большой вклад в это внесет падение экспорта, которое может составить от 10 до 15%. В 2021 году рост ВВП составит 3 -5%, а в 2022 — 1,5- 3,5%.

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, к концу апреля показатель экономической активности России, который рассчитывает ведомство, снизился на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней. Министерство учло динамику данных о потреблении электроэнергии, перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, обороте предприятий торговли и услуг, а также экспорте и импорте товаров.

Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть
Экономика
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству разработать масшатбный план восстановления экономики. Его целью он назвал стабилизацию ситуации в условиях вызванного распространением COVID-19 кризиса и обеспечение структурных изменений в экономике «с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире». Президент считает, что реализацию такого плана нужно начать синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и отменой ограничений.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Центробанк, самоизоляция
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