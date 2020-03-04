Лекарство от ФРС: справятся ли мировые регуляторы с эпидемией
2020 год мировая экономика встретила не в лучшей форме, хотя были и обнадеживающие признаки. Годом ранее глобальный рост замедлился с 3,6% до 2,9%, но более серьезного торможения удалось избежать. Вовремя среагировали центральные банки, а кроме того, высокую устойчивость продемонстрировал сектор услуг, продолжавший расти, несмотря на торговые войны. Это и не позволило миру свалиться в стагнацию. К концу года накал страстей немного спал, сказались приближающиеся президентские выборы в США, да и Китаю нужна была передышка. Результатом стало перемирие в торговой войне и надежда на то, что первое полугодие 2020 года будет чуть более спокойным. Еще в начале года МВФ и Всемирный банк закладывали в прогнозы небольшое ускорение роста. Сейчас об этом можно забыть.
«Черный лебедь» мировой экономики под названием COVID-19 появился, как и положено, неожиданно, перед празднованием китайского Нового года. К третьей декаде февраля ситуацию в Китае удалось стабилизировать, количество выздоровевших стало устойчиво превышать количество вновь заболевших. Если бы эпидемию удалось локализовать, то все потери мировой экономики вполне могли быть компенсированы вливанием пары сотен миллиардов долларов и сохранением мягкой политики центральных банков.
К сожалению, удержать вирус в пределах Китая не удалось, в конце февраля произошло резкое обострение в Италии, где за несколько дней количество заболевших превысило 1000 человек. Учитывая огромный туристический трафик и внутренние поездки (ЕС — это 600 млн поездок ежегодно), риски массового распространения вируса возросли. Уровень здравоохранения в Европе позволяет надеяться, что ситуация там будет нормализована, но гораздо больше опасений вызывает развитие событий на Ближнем Востоке, в Иране и в Африке. Хотя я по-прежнему считаю, что не стоит сгущать краски и смешивать рыночную панику с фундаментальными проблемами мировой экономики, тем не менее мы столкнулись с рядом дополнительных рисков: спадом в секторе услуг развитых стран, нарушением товарных цепочек и, как следствие, ростом числа неплатежеспособных компаний.