Лекарство от ФРС: справятся ли мировые регуляторы с эпидемией

Уязвимые услуги

Развитым экономикам распространение коронавируса угрожает ударом по сектору услуг, который до сих пор обеспечивал практически весь экономический рост. После того как торговые войны погрузили производство в стагнацию, провал еще и в услугах вполне способен привести к рецессии, остается надеяться, что она будет технической и не продлится более полугода. Но надо помнить, что, в отличие от материального производства, сектор услуг более уязвим с финансовой точки зрения. У компаний в этом секторе довольно мало ликвидных залогов, поэтому риски платежеспособности здесь существенно выше, а возможная поддержка со стороны государства может опоздать: из-за большого количества малых и средних компаний она сложнее администрируется.

Надежда на запасы

Разрушение цепочек поставок — риск, который может спровоцировать скачки цен на отдельные товары. В последние десятилетия бизнес активно повышал эффективность трансграничной торговли, снижая издержки и оптимизируя запасы. Но то, что в обычное время означает рост эффективности, в условиях шока поставок ускоряет возникновение дефицита. То, что эпидемия в Китае началась во время празднования Нового года, помогло на какое-то время сгладить ситуацию. Каникулы в Поднебесной длятся до трех недель, поэтому импортеры китайских товаров и комплектующих традиционно формируют на это время дополнительные запасы. Во второй половине февраля китайский бизнес начал восстанавливать поставки, так что пока серьезных проблем удается избежать. Но риск остается актуальным, учитывая распространение проблем на Европу и Корею. В отдельных отраслях можно ожидать перебоев с предложением и сильных колебаний цен. Но пока это умеренные риски, все-таки в большинстве секторов норма запасов — один-два месяца, а именно в такие сроки Китаю удалось нормализовать ситуацию с поставками.

Антивирусный план

Основным риском в среднесрочной перспективе может стать негативное влияние эпидемии на и без того высокий уровень закредитованности мировой экономики, компаний и населения. C 2008 года долг нефинансового негосударственного сектора вырос в полтора раза: с $80 трлн до $120 трлн. Даже относительно небольшие потери могут стать критичными с точки зрения обслуживания долгов отдельных компаний и секторов. Такая ситуация требует от ключевых центральных банков и правительств крупнейших экономик скоординированных экстраординарных мер поддержки. Если регуляторы не смогут обеспечить своевременную поддержку рынкам и экономике, то последствия вполне могут оказаться сопоставимыми с ущербом от Великой рецессии 2008 года. Пока такой сценарий все же не является основным, во всяком случае в рамках G7 министры финансов и главы центробанков уже пообещали рынкам поддержку в случае необходимости. А всего через несколько часов после этого заявления ФРС США на внеочередном заседании снизила базовую процентную ставку сразу на 0,5 п.п. — до 1–1,25%, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса для американской экономики.

Если исходить из прогнозов, что медицина найдет адекватные методы борьбы с COVID-19 в течение одного-двух кварталов, то можно считать, что у правительств большинства развитых стран есть достаточный запас возможностей для нивелирования негативных последствий эпидемии. При таком сценарии уровень потерь мировой экономики пока можно оценивать в 0,5–1% ВВП.