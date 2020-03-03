Трамп выступил за еще большее снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, должна продолжать снижать базовую процентную ставку. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
«ФРС снижает [ставку], однако она должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам», — написал Трамп. По его словам, «игра идет не на равных условиях», что «нечестно для США». «Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений и понижений!» — добавил американский президент.
Ранее ФРС США понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее на 0,5 п.п. (было 1,5–1,75%). Такое внеплановое решение было принято в связи с распространением нового вида коронавируса, которое создает дополнительные риски для экономической активности. Это первое внеплановое снижение ставки ФРС после мирового кризиса в 2008 году.