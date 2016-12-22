ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,18 65,20 EUR Нал. 75,68 74,63 USD Бирж. 65,66 +0,14 EUR Бирж. 74,99 -0,12 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6594,10 +29,10 IMOEX 2321,82 +0,70% RTSI 1113,87 +0,64% Brent 75,55 -1,88% DJIA 25191,43 -0,50% Nasdaq 7439,12 -0,40%
Акцизная пауза: как замедлить рост цен на бензин в 2019 году
Лента новостей
Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 11:42, РБК и Volkswagen Акцизная пауза: как замедлить рост цен на бензин в 2019 году 11:39, Мнение Шестицветик: какие желания исполняет новый iPhone XR 11:38, Стиль СМИ узнали о найденной флешке «керченского стрелка» 11:36, Общество Итальянская компания объяснила карту с российским Крымом 11:32, Политика Золото начало дорожать: ценам предсказали рост до $1,3 тыс. за унцию 11:29, Quote «Спартак» не взял Глушакова и Ещенко на матч Лиги Европы с «Рейнджерс» 11:26, Спорт Неперерабатываемые отходы: от уничтожения к предотвращению 11:22, Партнерский материал В Риме из больницы выписали 8 пострадавших при аварии эскалатора россиян 11:21, Общество В мэрии Сочи прошли обыски 11:16, Общество 7 безопасных советов биохакинга: как помочь мозгу быть эффективнее 11:06, Pink Копию «Титаника» пообещали спустить на воду в 2022 году 11:04, Общество Роспотребнадзор нашел нарушения во всех точках продажи шаурмы в Москве 11:02, Общество Bitcoin подорожал: Coinbase сможет легально хранить криптовалюту клиентов 11:01, Крипто Что будет стимулировать развитие регенеративной медицины в России 11:00, Партнерский материал Строители подняли ушедший под воду пролет Крымского моста 10:52, Общество Токио заявил о возможном освобождении захваченного в Сирии журналиста 10:48, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 10:45, РБК и Schneider Electric Минпромторг и Роскачество начали проверку российского вина 10:35, Общество Болельщики «Спартака» потребовали отстранить Глушакова от матчей основы 10:30, Спорт Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 10:22, РБК и Thomson Reuters Абэ пообещал решить вопрос Курил благодаря взаимному доверию с Путиным 10:20, Политика Прогноз дня: МосБиржа проигнорирует негатив и начнет день сильным ростом 10:17, Quote «Интеррос» увеличил долю в «Норникеле» до 34% 10:12, Бизнес Во Владимирской области произошел прорыв магистрального газопровода 10:02, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 10:01, РБК и FW Raiffeisen Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море 09:55, Бизнес Директор ЦРУ потребовала у Турции записи по делу Хашкаджи 09:46, Политика
Акцизная пауза: как замедлить рост цен на бензин в 2019 году
Экономика, 11:39
0
Дмитрий Кипа Никита Селиванов Акцизная пауза: как замедлить рост цен на бензин в 2019 году
Отказ от повышения акцизов наряду с повышением продаж бензина через биржу и поддержкой рентабельности АЗС позволит правительству и в следующем году контролировать ситуацию на топливном рынке

По данным Росстата, в сентябре цены производителей бензина выросли на 10%. За всплеском цен в опте начался их постепенный рост в рознице: согласно данным Thomson Reuters KORTES, за последнюю неделю сентября средняя по России цена литра АИ-92 увеличилась на одну копейку, а за первые две недели октября — еще на восемь (до 41,57 руб.).

На этом фоне все чаще стали звучать предупреждения об угрозе нового ценового скачка, который может оказаться столь же масштабным, что и минувшей весной: в начале сентября с таким прогнозом выступил исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко, а в октябре — Счетная палата, которая в заключении на недавно опубликованный проект бюджета на 2019-21 гг подчеркнула, что без принятия компенсационных мер грядущее увеличение акциза (более чем на 4 тыс. руб.) приведет к росту стоимости топлива. С тем, что повышение акциза окажет давление на розничные цены, согласился и начальник управления ФАС Дмитрий Махонин.

Акцизы в обмен на НПЗ

Решение о повышении акцизов было закреплено в пакете законопроектов о налоговом маневре в нефтяной отрасли, подписанном президентом в августе. С января 2019 года акциз на бензин вырастет в полтора раза — с нынешних 8 213 руб. до 12 314 руб. за тонну. Компенсировать компаниям столь сильный прирост правительство собирается за счет покрытия разницы между экспортной стоимостью топлива (за вычетом пошлин и расходов на транспортировку) и ее условной внутренней ценой, которая в сентябре была снижена на 10% (до 50 400 руб. за тонну). Демпфирующая надбавка будет применяться к обратному акцизу на нефть — вычету из стоимости сырья, который получат НПЗ, поставляющие нефтепродукты на внутренний рынок.

Сейчас правительство и компании ведут дискуссию о том, какими должны быть критерии предоставления обратного акциза: должны ли его получать только те НПЗ, у которых к 2026 году на долю бензина будет приходиться 10% выпуска нефтепродуктов, или же таким правом смогут обладать также компании, которые вложат в модернизацию НПЗ свыше 60 млрд руб.; стоит ли покрывать фискальные субсидии переработке повышением НДПИ, повысить который на 110 млрд руб. недавно предложил Минфин; нужно ли предоставлять логистический коэффициент, на который будет умножаться обратный акциз, не только в регионах, удаленных от экспортных границ (Хакасия, Красноярский край), но и в субъектах, близких к ним (Хабаровский край).

Разрешить эту дискуссию можно было бы за счет отказа от запланированного повышения акцизов в обмен на полный отказ от поддержки НПЗ. Это стало бы компромиссом, когда на уступки пришлось бы пойти и правительству, и компаниям. Минфину, в таком случае, придется согласиться с потерями бюджета, однако они окажутся ниже расходов на компенсацию разницы экспортных и внутренних топливных цен, которую замминистра финансов Илья Трунин оценил в 630 млрд руб. Согласно его же подсчетам, из-за снижения акцизов на бензин и дизель (на 3 тыс. и 2 тыс. руб. соответственно) в период с июня по декабрь 2018 года бюджет недополучит 103 млрд руб. — в годовом выражении сумма потерь не превысила бы 180 млрд руб.

Сохранение акцизов на текущем уровне избавило бы правительство от необходимости постоянной «донастройки» налогового маневра и при этом сохранило бы за ним легитимное право требовать от компаний придерживать топливные цены и после нового года.

Биржевая доля

Однако один лишь отказ от повышения акцизов не позволит смягчить проблему низкой конкуренции в сфере производства и сбыта нефтепродуктов, из-за которой розничные цены нередко зависят от покупательской способности автовладельцев в том или ином регионе.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, в 2017 году на долю шести крупнейших производителей автомобильного бензина — «Роснефти» (вместе с «Башнефтью»), «Лукойла», «Газпром нефти» (вместе со «Славнефтью»), «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «ННК» — приходилось 89% его общероссийского выпуска (35,2 млн из 39,2 млн т). При этом, как следует из результатов мониторинга ФАС, проведенного в 2016 году в 43 регионах страны, эти компании контролировали сбыт свыше 70% бензина АИ-92 в 31 регионе страны и более 45% — еще в 10 регионах (более поздних данных нет). Возможно, именно поэтому в сентябре 2018 года, несмотря на близость цен отгрузки тонны бензина АИ-92 с Московского НПЗ «Газпром нефти» (47 850 руб.), Рязанского НПЗ «Роснефти» (47 772 руб.) и Ярославского НПЗ «Славнефти» (47 751 руб.), верхняя граница его розничной стоимости в Москве (43,89 руб. за литр) была на три рубля выше, чем в Рязанской и Ярославской областях (40,69 руб. и 40,91 руб. соответственно, по данным ЦДУ ТЭК).

Частично решить эту проблему можно за счет повышения норматива поставок бензина на биржу — площадку, где у компаний меньше возможностей влиять на цены, чем в случае прямой отгрузки с собственных НПЗ на автозаправочные станции (АЗС). В октябре ФАС в очередной раз предложила увеличить норматив продаж бензина на бирже с 10% до 15% от поставок на внутренний рынок — в мае компании на это не согласились, сославшись на риски дефицита топлива на собственных АЗС. Однако в случае отказа от повышения акциза продавить эту меру регулятору будет проще, тем более что она выглядит весьма умеренной на фоне недавнего предложения Российского топливного союза увеличить норматив биржевой торговли до 50% от объема производства бензина.

Поддержка АЗС и заводов

Считается, что у правительства есть еще один инструмент оперативного вмешательства в ситуацию на рынке. После скачка цен и экстренного снижения акцизов президент подписал закон, наделивший правительство правом до конца 2018 года повышать экспортные пошлины на бензин с нынешних 30% до 90% — чтобы сдержать вывоз топлива и увеличить его предложение внутри страны. Пока что таким правом правительство не воспользовалось, из-за чего нет фактических данных, которые бы позволили оценить его реальный эффект. Однако, на наш взгляд, повышение пошлин вряд ли окажет на цены серьезное давление, и виной тому — низкая доля экспорта в производстве бензина: за январь—август на долю зарубежных поставок пришлось лишь 10% отгруженного с НПЗ топлива — 2,7 млн из 26,3 млн т (здесь и далее — данные ЦДУ ТЭК, если это не оговорено специально).

Среди причин такой низкой доли экспорта — введенный в 2016 году запрет на оборот топлива классом ниже Евро-5, под который лишь недавно удалось адаптироваться российским компаниям, мощности которых ненамного превышают потребности внутреннего спроса. В прошлом году они отгрузили на внутренний рынок 35,2 млн т бензина при производстве в 39,2 млн т. Еще одна причина — невысокое качество российского топлива, из-за чего, к примеру, калужский завод Volkswagen в течение 10 лет был вынужден импортировать бензин для первой заливки — об этом его директор Оливер Грюнберг рассказывал на конференции «Автоэволюция-2017».

В этой связи более серьезный эффект на цены могли бы оказать меры, которые бы позволили поддержать рентабельность производства и сбыта нефтепродуктов. Одну из таких мер — разрешение АЗС продавать алкоголь — правительство предварительно уже одобрило. Другой мерой могла бы стать отмена косвенного субсидирования перевозок угля и зерна за счет высоких железнодорожных тарифов для нефтяных компаний: в 2017 году средняя доходная ставка РЖД при перевозке угля и зерна была в несколько ниже, чем при перевозке нефти и нефтепродуктов — 499,8 и 617,8 руб./т соответственно против 1475,4 руб./т, согласно подсчетам агентства «INFOLine-Аналитика».

На наш взгляд, план действий, предусматривающий отказ от повышения акцизов вкупе с повышением лимита продаж бензина на биржу и поддержкой рентабельности АЗС — это то, что позволит правительству и в следующем году сдерживать топливные цены.

Об авторах
Дмитрий Кипа директор инвестиционно-банковского департамента QBF Никита Селиванов директор по управлению активами QBF
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , акцизы , цены на бензин , налоговый маневр , АЗС
Главное
Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море Бизнес
Главное
Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море Бизнес
ЦБ предложил ограничить ставки по потребительским займам Финансы
Строители подняли ушедший под воду пролет Крымского моста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter