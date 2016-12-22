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ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин
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ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин
Экономика, 18:06
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ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин
Необходимость сохранения существующих ставок акцизов на топливо в Федеральной антимонопольной службе объяснили желанием снизить давление на розничные цены
Фото: Lewis Whyld / PA Images / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила правительству отказаться от повышения с 1 января 2019 года ставок акцизов на бензин и дизельное топливо, сообщил «РИА Новости» начальник управления регулирования ТЭКа ведомства Дмитрий Махонин.

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас. Мы уже предложили это правительству», — сказал Махонин.

Представитель ФАС отметил, что в крупнооптовом сегменте топливного рынка в сентябре-октябре 2019 года цены — из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже — заметно выросли, тогда как розничные цены фактически не менялись с начала июня.

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Накануне, 16 октября, первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заверил журналистов, что никакого роста цен на бензин в связи с повышением с 1 января акцизов «не планируется».​

«Мы не рассчитываем ни на какие скачки и никакие скачки не планируем. Почему? Потому что, несмотря на рост акцизов начиная с 1 января 2019 года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», — пояснил Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

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В середине октября Счетная палата предупредила, что вслед за запланированным на начало 2019 года повышением акцизов на топливо может последовать резкий скачок розничных цен на бензин.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019–2021 годов.

Ранее о возможности роста на бензин из-за повышения акцизов говорил и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

В конце августа правительство России приняло решение повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что скачка цен на бензин правительство не допустит.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова.
Теги: Федеральная антимонопольная служба , акцизы , акциз на топливо , бензин
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