Глава «Ростеха» Сергей Чемезов — о том, как разбить тезис о стране-бензоколонке, и том, какой он хотел бы видеть Россию через 15 лет

Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сложно прогнозировать будущее, когда прежнее мироустройство претерпевает кардинальные изменения. В Европе сносят памятники Пушкину, запрещают русский язык и православие. Мир сотрясают конфликты, рушатся связи между народами, и в полный рост встает призрак ядерного кризиса. Четвертый год специальной военной операции наглядно доказывает, что враги у России не кончатся никогда. Словом, турбулентность, которой не видно конца.

Возможно, когда-нибудь наше время назовут сложнейшим в истории человечества.

Быть оптимистом в таких реалиях трудно. Но этот шторм придется пройти уверенно, с четким пониманием курса. И мы просто обязаны выйти из него победителями.

Происходящее сейчас — это борьба за будущее. Выигрывает тот, кто уверен, прагматичен и действует на опережение. Важно не фантазировать, что нас ждет там, за горизонтом, а ставить собственные цели. Самим конструировать будущее, а не пассивно наблюдать и гадать, каким оно будет. Иначе будущее нам приготовят другие.

Россия стала первой страной в мире, где теория мирового разделения труда дала сбой, сполна доказав свою ненадежность и даже опасность.

Импортозамещение и технологический суверенитет — это не просто новая национальная идея, а образ нашего будущего. Понятно, что берег пока далеко и впереди немало проблем, которые непременно будут смаковать критики. Но курс проложен, и надо идти только вперед.

Некий западный политик однажды назвал нас «страной-бензоколонкой». Это пренебрежение сколь отражает степень ненависти к России, столь же является хорошим стимулом. Расхожий стереотип следует разбить о сильную, развитую экономику, которая базируется на современном технически оснащенном производстве и максимально независима от внешних факторов и игроков, — именно такую картину я вижу через 15 лет.

Уход от экспорта сырья и низких переделов, ресурсно обеспечивающих развитие других стран, и создание собственных товаров с высокой добавленной стоимостью — целевой образ экономики России будущего.

Такой подход не означает замыкания в рамках страны. Напротив, необходимо, чтобы наша продукция высокого передела вышла на мировой рынок и заняла свою нишу. Такая практика есть у нашей корпорации, например, в сфере вооружения, авиационной техники, искусственного интеллекта, некоторых видов медицинской продукции.

Недавно принятая стратегия «Ростеха» ставит еще более амбициозные цели на горизонте до 2036 года: мощное развитие продуктового ряда и экспансия на международные рынки как в оборонном, так и в гражданском сегменте. Мы верим, что эта цель достижима. Необходимые для этого заделы создаются здесь и сейчас.

Отмечу, что нет задачи «догнать и перегнать» уже существующие развитые технологические направления, на которые страны Запада потратили десятилетия и триллионные инвестиции. Это не даст никаких конкурентных преимуществ и сместит нас с траектории развития в нишу приспособления к текущим условиям, которые постоянно меняются.

Перспектива — за так называемыми критическими технологиями, или «подрывными инновациями» (искусственный интеллект, квантовые технологии, высокотехнологичный бизнес), создающими новые отрасли и ликвидирующими существующие. Здесь мы — в равных условиях с зарубежными конкурентами. Важно использовать момент и обеспечить стабильные рыночные условия для развития таких технологий.

Под стабильными условиями я понимаю прежде всего доступность средств на развитие. Промышленности жизненно необходимы длинные и дешевые деньги, чтобы инвестировать в создание новых технологий и продуктов. Я не раз уже говорил о значении ключевой ставки для этого. Тем не менее проблема остается острой.

В текущих условиях стоимость кредитов для бизнеса превышает среднюю рентабельность промышленных предприятий по EBIT (4%) в несколько раз. За последние 11 лет рентабельность обрабатывающей промышленности находилась на уровне около 6,3% при среднегодовой ставке кредитования 10,6%.

Деньги, по сути, стоят для промышленности больше, чем они могут позволить ей заработать, и прибыль часто не покрывает стоимости кредита. На фоне требований банков о залогах это создает высокие риски для предприятий.

Существенное влияние текущая ситуация оказывает на экспорт продукции. Традиционно авансовые платежи составляют не более 15–20%, для производства используются заемные кредитные средства, с текущей ставкой рентабельность теряется уже в процессе реализации контракта.

Именно дорогие кредиты — ключевая причина, по которой нам пришлось заморозить до лучших времен строительство трех зеленых электростанций из пяти, дающих энергию за счет сжигания коммунальных отходов. Коммерческий проект, прекрасное решение для экологии. Перспективная технология, за которой мы видим будущее, не получает развития по обидным экономическим причинам.

С подобными сложностями сталкиваются и другие предприятия корпорации, инвестирующие заемные средства в расширение, модернизацию, разработку, науку, производство продукции и т.д. Яркий пример — автопром, где высокая ставка бьет по производителю и не меньше — по потребителю, который не может купить автомобиль в кредит под приемлемый процент. По сути, сегодня нет никаких других адекватных средств, кроме государственного субсидирования, которые могли бы обеспечить создание нового и развитие существующего продукта.

Скажу очевидное. Стабильность экономики — это основа «общественного договора», она является ключевым фактором для устойчивого развития общества и его благосостояния. Она создает предсказуемую среду для бизнеса, способствуя инвестициям и инновациям, развитию социальной инфраструктуры. Это основа для долгосрочного процветания и благополучия государства и его граждан.

«Ростех» — надежная опора страны» — так звучит один из наших слоганов. В нем зашиты понятные смыслы: в эпоху мировой турбулентности, несмотря ни на что, корпорация была, есть и будет оплотом стабильности для общества, отдельных отраслей и государства в целом.

Сложно назвать отрасль высоких технологий, в которой мы не работаем. Мы повышаем безопасность страны и общества, оснащая армию современным вооружением. Обеспечиваем здравоохранение передовым оборудованием и препаратами.

Модернизируем транспортную инфраструктуру, поставляем современные экологичные электробусы и другие виды городского транспорта. Строим объекты энергетики и создаем для них генерирующее оборудование. Через непростое преодоление, но возвращаем позиции в гражданском авиастроении.

За каждым проектом, каждой разработкой всегда стоит человек, коллектив единомышленников. Именно человек станет основным активом в гонке за новый виток технологического перехода. Поэтому вопрос развития человеческого капитала будет ключевым вызовом в перспективе ближайших пяти, десяти, 15 лет. Более того, мы видим надвигающиеся проблемы уже сейчас и вплотную занимаемся их решением.

Россия всегда была богата талантами. Как почти 280 лет назад писал Ломоносов, она способна рождать собственных «быстрых разумом Невтонов». Наша задача — выстроить систему их поиска, отбора, подготовки, мотивации. Промышленности нужны молодые, смелые специалисты, готовые решать амбициозные задачи. Отвечающие запросам даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня.

Конечно, это требует существенной перенастройки всей системы образования — от школы до колледжей и вузов. Программы обучения должны быть максимально приближены к потребностям конкретных работодателей и отраслей.

Сегодня этот лед тронулся, мы говорим на одном языке с профильными министерствами. О том, что мы идем верным путем, свидетельствуют результаты ЕГЭ (все больше школьников выбирают профильную математику, физику, информатику) и целевых наборов в вузы и колледжи. Мы видим пока недостаточный, но набирающий силу приток молодых специалистов в промышленность.

Верю, что пройдет еще немного времени и героем дня снова станет человек труда — инженер, конструктор, рабочий.

Что будет главным в ближайшие 15 лет?

Прежде всего защита суверенных интересов государства. Мы должны выстоять.

Развитие высокотехнологичных производств и отечественной элементной базы, фундаментальной и прикладной науки. И, естественно, подготовка специалистов высокой квалификации, перенастройка на современном уровне системы среднего, среднего профессионального и высшего образования.

Сильная централизованная, но одновременно гибкая государственная система, решающая задачи базовых отраслей производства, национальной безопасности и обороны, обеспечивающая принятие эффективных решений и ротацию управленческих кадров, имеющая надежную опору на глубинную силу российского народа.

Без инициативы людей вообще ничего нельзя добиться, поэтому нужно продвигать те базовые ценности патриотизма, служения Родине, солидарности, справедливости, о которых неоднократно говорил наш президент и которые закреплены в его указе. Важно не просто говорить о наших ценностях, важно укоренять их в сознании и в повседневной жизни, своим примером показывать молодежи, как нужно действовать.

Таким я вижу путь на следующие 15 лет.