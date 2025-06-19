Греф заявил о «достаточно сложной ситуации» в части секторов экономики

Бизнес фактически остановил инвестиционный цикл из-за высокой ключевой ставки, заявил Греф. Глава «Северстали» ранее предупредил о риске остановки металлургических заводов и призвал «ослабить жесткую хватку» бюджетной политики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В отдельных секторах российской экономики наблюдаются признаки «достаточно сложной ситуации». Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы видим признаки достаточно сложной ситуации в целых секторах экономики, это всегда очень непросто», — сказал он.

По словам Грефа, российский бизнес фактически остановил инвестиционный цикл из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки, то же коснулось и Сбербанка.

«Фактически предприятия остановили инвестиционный цикл. Мы, крупнейший банк, который финансирует инвестиционные проекты в стране, у нас примерно доля, мы оцениваем, 60–65%. Впервые за долгое время, с начала этого года, мы не профинансировали ни одного нового инвестиционного проекта», — сказал он.

Сейчас Сбербанк занимается дофинансированием только старых проектов, сообщил предправления. Он обратил внимание, что высокая ключевая ставка российского ЦБ сохраняется на протяжении 28 месяцев.

По мнению Грефа, сейчас очень важно совершить маневр от политики жесткого охлаждения экономики к смягчению мер регулятором. «Сложно, когда экономика перегревается, но еще сложнее — когда она переохлаждается. Запуск займет значительно больше времени», — сказал он.

Тренд на снижение инфляции очевиден, хотя проинфляционные факторы еще сохраняются, продолжил Греф. Он согласился с Центральным банком, что для резкого снижения ключевой ставки время пока не пришло.

Разница между текущим уровнем инфляции и ключевой ставкой ЦБ более чем 10% очень чувствительна для бизнеса, заключил Греф.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев ранее в этот же день не исключил приостановку некоторых металлургических производств для стабилизации предложения. По его мнению, чтобы избежать этого, нужно «ослабить жесткую хватку» бюджетной политики.

В октябре прошлого года основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов говорил, что высокая ключевая ставка и ее дальнейший рост «тормозят любое развитие». Он признал необходимость повышения ставки для ограничения инфляции, но счел, что «мы начинаем заходить слишком далеко», поскольку появляются «тревожные признаки», связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов.

В начале июня Центробанк снизил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года — теперь она составляет 20%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки в дальнейшем, если инфляция перестанет устойчиво снижаться.