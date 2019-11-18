Когда государство инициирует мегапроекты, эффективность которых неочевидна, внешне находящиеся в идеальной форме государственные финансы в самом скором времени могут стать источниками серьезных проблем

Россияне хорошо знают, что живут в стране, в которой никогда не повторятся ужасы 1990-х годов. И хотя многие даже не помнят того времени, рассказы о засилье криминала, импотенции власти и экономических неурядицах передаются из уст в уста. Не вдаваясь в исторические дискуссии, хочется обратить внимание на возрождение некоторых экономических проблем относительно далекого прошлого.

Одной из характерных черт российской экономики 1990-х было то, что экономисты Клиффорд Гэдди и Барри Икес назвали виртуальностью, а именно отсутствие прозрачной системы денежных расчетов и образование практически неконтролируемой пирамиды долгов, у истоков которых стояло неплатежеспособное правительство. Сегодня, казалось бы, дело обстоит наоборот: профицит бюджета в январе—августе 2019 года превысил 2,5 трлн руб., а за госконтракты идет исключительно упорная борьба. Однако все заметнее становятся некоторые приметы грядущих проблем. В качестве примеров рассмотрим всего несколько сюжетов.

Нездоровая санация

С начала 2013 года в России разорились или попали под действие программы санации более 400 банков. В отличие от прежних времен государство не бросило их вкладчиков и клиентов — и сейчас мы имеем как минимум несколько монстров, получивших триллионы рублей (только «Открытию», Промсвязьбанку и более мелким структурам перепало не менее 2 трлн от Банка России), но практически не имеющих работающих активов, перешедших к ним от прежних владельцев (только с марта по ноябрь этого года оценка главой банка «Траст» «извлекаемых» долгов сократилась на 1,34 трлн руб.).

Таким образом финансовые власти создают видимость нормальности, в то время как значительная часть активов банковской системы может оказаться столь же реальной, как и активы санированных банков. Это относится практически ко всем кредитным учреждениям, которые уже готовятся решать свои проблемы если не собственной санацией, то государственными вливаниями в должников. И это касается компаний, которые, казалось бы, не могут не иметь стабильного и мощного финансового потока. Отличие ситуации от существовавшей в 1990-е состоит в том, что если тогда дыры до поры до времени камуфлировались за счет суррогатных финансовых инструментов, то сегодня они скрываются реальным финансированием со стороны государства, бюджетными гарантиями и обязательствами, а также поддержкой Банка России. Но рано или поздно балансы сдуются, что чревато серьезными проблемами на рынках.