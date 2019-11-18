Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 12:19
Глава Ставрополья уволил полпреда за резкость в общении с жителями Общество, 17:31 Первый этап поставок танков Т-90С в Ирак завершен Политика, 17:30 Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку Общество, 17:23 Портал госуслуг оснастят «цифровым окном» Технологии и медиа, 17:19 Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей Политика, 17:18 Битва дизайнеров: три варианта ремонта квартиры для пары с ребенком РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 17:17 Индекс Dow Jones приготовился переписать собственный рекорд: вот почему Quote, 17:12 Прокурор попросил пожизненное 4 обвиняемым во взрыве в метро Петербурга Общество, 17:10 Накопление обязательств: грозит ли экономике России проблема неплатежей Мнение, 17:08 Против основателя «Евродона» завели уголовное дело Общество, 17:08 Каких российских фирм касается GDPR и что ждать нарушителям регламента Pro, 17:05 СМИ узнали об интересе футбольных клубов из Италии и Англии к Соболеву Спорт, 17:01 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 16:57 ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии Политика, 16:55
Мнение ,  
0 
Владислав Иноземцев Накопление обязательств: грозит ли экономике России проблема неплатежей
Когда государство инициирует мегапроекты, эффективность которых неочевидна, внешне находящиеся в идеальной форме государственные финансы в самом скором времени могут стать источниками серьезных проблем

Россияне хорошо знают, что живут в стране, в которой никогда не повторятся ужасы 1990-х годов. И хотя многие даже не помнят того времени, рассказы о засилье криминала, импотенции власти и экономических неурядицах передаются из уст в уста. Не вдаваясь в исторические дискуссии, хочется обратить внимание на возрождение некоторых экономических проблем относительно далекого прошлого.

Одной из характерных черт российской экономики 1990-х было то, что экономисты Клиффорд Гэдди и Барри Икес назвали виртуальностью, а именно отсутствие прозрачной системы денежных расчетов и образование практически неконтролируемой пирамиды долгов, у истоков которых стояло неплатежеспособное правительство. Сегодня, казалось бы, дело обстоит наоборот: профицит бюджета в январе—августе 2019 года превысил 2,5 трлн руб., а за госконтракты идет исключительно упорная борьба. Однако все заметнее становятся некоторые приметы грядущих проблем. В качестве примеров рассмотрим всего несколько сюжетов.

Нездоровая санация

С начала 2013 года в России разорились или попали под действие программы санации более 400 банков. В отличие от прежних времен государство не бросило их вкладчиков и клиентов — и сейчас мы имеем как минимум несколько монстров, получивших триллионы рублей (только «Открытию», Промсвязьбанку и более мелким структурам перепало не менее 2 трлн от Банка России), но практически не имеющих работающих активов, перешедших к ним от прежних владельцев (только с марта по ноябрь этого года оценка главой банка «Траст» «извлекаемых» долгов сократилась на 1,34 трлн руб.).

Таким образом финансовые власти создают видимость нормальности, в то время как значительная часть активов банковской системы может оказаться столь же реальной, как и активы санированных банков. Это относится практически ко всем кредитным учреждениям, которые уже готовятся решать свои проблемы если не собственной санацией, то государственными вливаниями в должников. И это касается компаний, которые, казалось бы, не могут не иметь стабильного и мощного финансового потока. Отличие ситуации от существовавшей в 1990-е состоит в том, что если тогда дыры до поры до времени камуфлировались за счет суррогатных финансовых инструментов, то сегодня они скрываются реальным финансированием со стороны государства, бюджетными гарантиями и обязательствами, а также поддержкой Банка России. Но рано или поздно балансы сдуются, что чревато серьезными проблемами на рынках.

Долги и гарантии

Второй сюжет, актуальность которого явно недооценивается, — это финансовая поддержка российской внешней политики. Я сейчас не о списании долгов той же Африке, о чем много говорили в связи с саммитом в Сочи: они были списаны уже давно. Речь о более современных начинаниях. Совсем недавно было признано, что задолженность по поставкам перед российскими оборонными предприятиями, интересы которых на внешних рынках представляет «Рособоронэкспорт», превысила 800 млрд руб. ($13 млрд), что составляет, между прочим, 70% официального годового объема экспорта отечественного вооружения. Эти неполученные средства — очередная черная дыра, достигающая почти трети ежегодных ассигнований по линии военного ведомства. Отчасти по этой причине сумма невыплаченных сектором кредитов, которые приходится реструктуризировать, достигла уже 2,3 трлн руб. Параллельно государство берет на себя дополнительные обязательства по поддержке атомной отрасли: например, обсуждается выделение за счет средств ФНБ кредита на $25 млрд для строительства АЭС в Египте.

Третий сюжет — состояние региональных и отраслевых финансов в сфере инфраструктуры и ЖКХ. Граждане задолжали за услуги коммунальщиков 564 млрд руб. Так называемая мусорная реформа выявила степень финансового расстройства коммунального сектора. Здесь основными должниками являются промышленные предприятия и муниципальные бюджеты — на них приходится 70–75% общей задолженности. Сектор продолжает работать, накапливая убытки и добиваясь либо банковских кредитов под гарантии местных властей, либо отсрочек, либо просто саботируя реформу.

Неявная угроза

Каждый раз, когда государство инициирует новые мегапроекты, от строительства скоростных железных дорог до моста на Сахалин, можно ожидать повторения опыта некоторых олимпийских строек в Сочи. Скорее всего, консолидированные убытки от неэффективных проектов в конечном итоге окажутся на балансах ВЭБа и других госструктур, увеличивая масштаб плохих долгов и делая общие экономические показатели все более виртуальными.

Конечно, любые сравнения с 1990-ми годами сейчас выглядят достаточно условными. Государство может легко занять необходимые средства или даже de facto их напечатать — в условиях стагнирующей экономики это вряд ли радикально повлияет на инфляцию. Но сам факт, что в России становится все больше финансовых и производственных компаний в категории too big to fail и что огромные вливания под разными предлогами и с разных сторон фактически лишь скрывают их неплатежеспособность или неэффективность реализуемых ими проектов, не может не тревожить. Если процесс будет и дальше развиваться такими же темпами, как в последние годы, внешне находящиеся в идеальной форме государственные финансы могут стать источниками серьезных проблем — особо серьезных потому, что их возникновение станет сюрпризом для большинства высших российских чиновников.

Об авторах
Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, госкапитализм, ЖКХ, санация банков, бюджетные кредиты
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter