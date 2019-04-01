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Финансы ,  
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«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк «Траст», куда ЦБ собрал проблемные активы санируемых банков на 2 трлн руб., приступил к их оценке по реальной стоимости, уценив почти на четверть. Это только первый шаг, цена активов на балансе «Траста» может упасть в разы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе «Траста» для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.

Планы будущей переоценки активов по справедливой стоимости на сопоставимую сумму описаны и в отчетности банка по РСБУ за 2018 год.

Всего у «Траста» активов на 2 трлн руб. по балансу, говорил РБК в начале марта глава «Траста» Александр Соколов после присоединения АвтоВАЗбанка с 340 млрд руб. непрофильных активов, получившего их основную часть от ПСБ братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, на базе которого создан оборонный банк. Активы АвтоВАЗбанка пока не отражены в отчетности «Траста».

Справедливая оценка по МСФО

Переоценку части активов на сотни миллиардов рублей «Траст» произвел в январе. Банк переоценил инвестиции в дочерние компании на балансе по отрицательной стоимости 330 млрд руб., посчитали для РБК аналитики Fitch на основе оборотной ведомости банка. Также с баланса ушли долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости на сумму 120 млрд руб.

Переоценка в 460 млрд руб. отразилась на капитале банка, отрицательный размер которого перевалил за 1 трлн руб., достигнув минус 1,1 трлн руб. на 1 февраля.

Из оборотной ведомости за январь следует, что банк обесценил инвестиции в дочерние компании: на балансовых счетах они остались, но появилась сопоставимая отрицательная переоценка, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Что банк сделал с нерыночными ценными бумагами в размере 120 млрд руб., сложно сказать, на балансе их нет — банк мог их либо продать, либо списать, предположил эксперт.

Балансовая стоимость вложений в активах банка (ценные бумаги, кредиты) изменилась в связи с переходом на новые правила бухгалтерского учета по российским стандартам, что отразилось на капитале банка, пояснили РБК в «Трасте». Крупных реализаций активов не было, а дополнительных вливаний со стороны ЦБ не потребуется, добавили там.

С 1 января 2019 года российские банки начинают применять в российском бухгалтерском учете требования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 9). Положения МСФО 9 существенно изменяют порядок отражения в отчетности финансовых инструментов, в том числе предполагают осуществление оценки активов по справедливой стоимости.

Итоги инспекции ЦБ

Проверку банка «Траст» во втором полугодии 2018 года проводила главная инспекция ЦБ, говорится в отчетности банка. Она касалась качества активов и объема недосозданных резервов по ним. Согласно данным отчетности, переоценка по справедливой стоимости касается активов примерно на такую же сумму (466 млрд руб.), что уже отражено в оборотной ведомости. Но градация у нее другая:

  • чистая ссудная задолженность, оцененная на 1 января в 315,2 млрд руб., должна быть обесценена на 148 млрд руб.;
  • вложения в ценные бумаги и другие финактивы (363 млрд руб. по балансу) будут обесценены на 302 млрд руб.;
  • прочие активы стоимостью 31 млрд руб. подвергнутся переоценке на 16 млрд руб.

В связи с переоценкой «Траст» должен будет разработать график досоздания резервов по этим активам.

Какие именно активы должны быть затронуты переоценкой, не указывается, но в разделах отчетности, посвященных подлежащим коррекции компонентам, говорится, что они в основном сформированы активами, полученными летом «Трастом» от Рост Банка (аккумулировал плохие активы Бинбанка) и от переданных осенью токсичных активов «ФК Открытие».

Начало переоценки

Переоценка активов «Траста» в январе 2019 года — часть работы по отражению их справедливой стоимости, прежде всего в части активов, полученных от других банков, говорит управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Существенная переоценка этих активов могла начаться, когда они еще были на балансе других санируемых банков. «Но если говорить о переоценке полученных активов именно на балансе «Траста», то это только начало, так как банк, очевидно, еще не оценил получение на баланс активов АвтоВАЗбанка», — отмечает он.

Это лишь начало переоценки, об этом свидетельствует рост размера отрицательного капитала, согласна инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо. По ее словам, если бы речь шла не о специально созданном банке непрофильных активов, то от собственников банка потребовались бы дальнейшие вливания в капитал. «Но в данном случае, скорее всего, будет просто продолжена работа с проблемными активами, из которых, по сути, и состоит этот банк», — отмечает она.

По оценкам «БКС Премьер», после всех переоценок итоговая стоимость активов БНА может снизиться до 10–20% от текущей балансовой цены.

Что есть у «Траста»

На балансе «Траста», который с 2014 года санировался «ФК Открытие», были собственные активы, летом 2018 года ему были переданы активы Рост Банка, осенью перешли непрофильные активы «ФК Открытие», а в марте 2019 года — АвтоВАЗбанка. Присоединение АвтоВАЗбанка завершило «формирование контура банка непрофильных активов», а общая стоимость активов на балансе достигла 2 трлн руб.

Порядка 45% баланса «Траста» составляют различные финансовые инструменты; это связано с тем, что основу баланса банка сформировали активы банков, которые активно работали на финрынках. Речь, например, может идти о бондах. Так, «ФК Открытие» до санации был крупнейшим покупателем облигаций «Открытие Холдинга», говорил ранее Соколов.

Значительную долю в балансе «Траста» — 15% — составили активы из строительной отрасли, 14% — недвижимость. Причем «Траст» вошел в топ-10 операторов недвижимости в России, под его управлением 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости по всей стране. Еще 7% баланса составляют проекты в области энергетики, 4% — в сфере сельского хозяйства.

Из наиболее известных активов, которые достались «Трасту», можно назвать девелоперскую компанию «Интеко», 25% привилегированных акций «РуссНефти», часть компании «А101 Девелопмент», требования к авиакомпаниям «Трансаэро» и Utair, а также к медиахолдингу Александра Мамута Rambler Group. Среди наследия АвтоВАЗбанка, которое перешло в «Траст», есть и кредиты из похищенных из ПСБ кредитных досье более чем на 100 млрд руб., о пропаже которых ЦБ объявил через несколько дней после начала санации банка.

Автор: Екатерина Литова
Теги: «Траст»
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