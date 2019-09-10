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Антон Табах Продукт вместо капитала: как нужно реформировать пенсионную систему
Лучше создать работающую накопительную пенсионную систему для 5 млн участников, чем пытаться заманить в нее десятки миллионов граждан, неспособных формировать пенсионные резервы

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос об инвестиционном пенсионном капитале (ИПК) — давно объявленном преемнике обязательного пенсионного страхования, но с не очень понятными параметрами — должен быть отложен из-за несогласия между ключевыми ведомствами. Одновременно Минфин сообщил, что вместо ИПК будет предложен некий «гарантированный пенсионный продукт», о котором пока ничего, кроме названия, не известно — соответствующий законопроект обещают предъявить обществу через несколько недель.

Учитывая, что представление законопроекта об ИПК «в ближайшее время» было анонсировано еще на Московском финансовом форуме 2018 года, возможность ознакомиться с «пенсионным продуктом» в деталях вряд ли появится в ближайшем будущем. Удивляться не стоит — экономические ведомства зажаты между необходимостью предложить какой-то план решения пенсионной проблемы и болезненностью самой темы. Ведь только недавно стало законом первое с 1956 года повышение пенсионного возраста, россияне остались им крайне недовольны, перестали доверять правительству и показывают это при первом удобном случае.

Поэтому позволю себе несколько соображений, как сделать новую попытку реорганизовать пенсионную систему более успешной.

Не торопиться

Пенсионная политика — дело долгосрочное, вопросы решаются на горизонтах в несколько десятилетий. Очевидно, что снизить риски, а то и избежать принятия плохой системы или ее постоянной переделки силами узкого околоправительственного круга — а именно это мы наблюдаем уже 15 лет — позволило бы предшествующее обсуждение реформы с участием представителей бизнеса, работников и экспертного сообщества. Этого не было сделано при принятии решения о повышении пенсионного возраста, но это не значит, что такое обсуждение нельзя устроить сейчас. И вопрос пенсионных накоплений должен быть важным пунктом повестки — наряду с другими: что делать с льготниками и работающими пенсионерами, как отчислять за работников вредных производств. Определив соотношение накоплений с другими параметрами пенсионной системы, можно будет приступить к разработке новой накопительной пенсионной системы.

Определить цель

Невозможно обойтись без определения некоторых базовых принципов: добровольность накопительной системы или автоматическое присоединение с правом отказа, уровень ставок, роль работодателей, возможность участия в системе банков и страховых компаний. Но самый главный вопрос — кто является целевой аудиторией, что этой аудитории нужно и какие инструменты позволяют достичь заявленных целей при минимальных прямых и косвенных издержках. Бессмысленно предлагать пенсионные отчисления группам с падающими доходами или обещать налоговые льготы людям с серыми зарплатами. После определения целевой группы — которой, скорее всего, окажется верхушка среднего класса с легальными доходами выше среднего, имеющая индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), — может оказаться, что речь идет о людях с высоким уровнем финансовой грамотности и хорошим знакомством с финансовым рынком. Для них не нужно выстраивать сложные механизмы гарантий всего и вся. С большой вероятностью выяснится, что многие из этой группы уже входят в число клиентов НПФ по добровольному страхованию (около 6 млн человек), а значит, проще интегрировать «пенсионный продукт» от Минфина в эту систему, чем создавать новую.

Уже на старте преобразований необходимо отказаться от любых целей, кроме повышения пенсионной обеспеченности участников системы на долгом горизонте — любителям длинных денег для инновационных или инфраструктурных проектов или адептам поголовного загона всех работников в новую систему должно быть указано на дверь в самом начале дискуссии. Лучше создать работающую систему для 5 млн участников, чем неработающую для 25 млн, не желающих или не способных формировать пенсионные накопления.

Раздать пряники

Двузначные темпы прироста собираемости налогов в последние годы показывают, что работать кнутом налоговые и финансовые органы научились хорошо. Но при формировании добровольной пенсионной системы надо понять, что привлекает целевую аудиторию, и научиться «выращивать там, где уже растет». Миллион ИИС (на август 2019 года) показывает, что этот инструмент работает — и значит, может стать основой для новой системы. Система государственного софинансирования пенсионных накоплений, запущенная с 2009 года, также была весьма популярной, но ее слабыми сторонами можно считать низкий уровень максимальных взносов и софинансирования от государства. При конструировании новой системы эти недостатки можно преодолеть.

Профицит федерального бюджета и ФНБ, превышающий 7% ВВП, что позволяет его распечатать, дадут необходимые финансовые ресурсы, причем инвестирование бюджетных резервов в решение пенсионной проблемы позволяет избежать разгона инфляции. Механизм софинансирования пенсий работодателями также должен быть предусмотрен. Ориентиром могут служить так называемые счета 401k в США — они стали удачным способом финансирования пенсий средне- и высокооплачиваемых работников. Счета позволяют сочетать интересы работодателей и работников, а также обеспечивают налоговые льготы для всех участников системы. При внедрении подобного механизма в России проблема гарантий накоплений и снижения рисков должна отдельно обсуждаться регуляторами и финансовой индустрией — во избежание скандалов, которых с российскими НПФ мы видели немало.

При соблюдении всех этих принципов реорганизованная система может оказаться достаточно популярной, и ее расширение будет только вопросом времени. Для нецелевых групп, то есть для будущих пенсионеров с невысокими доходами, понадобится, скорее всего, другой инструментарий, с опорой не на накопления, а на социальные пособия и проверки нуждаемости. Но это совсем другая проблема, которую стоит решать отдельно от реорганизации обязательного пенсионного страхования.

Об авторах
Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, пенсионные накопления, ИПК, пенсионная реформа
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