Лучше создать работающую накопительную пенсионную систему для 5 млн участников, чем пытаться заманить в нее десятки миллионов граждан, неспособных формировать пенсионные резервы

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос об инвестиционном пенсионном капитале (ИПК) — давно объявленном преемнике обязательного пенсионного страхования, но с не очень понятными параметрами — должен быть отложен из-за несогласия между ключевыми ведомствами. Одновременно Минфин сообщил, что вместо ИПК будет предложен некий «гарантированный пенсионный продукт», о котором пока ничего, кроме названия, не известно — соответствующий законопроект обещают предъявить обществу через несколько недель.

Учитывая, что представление законопроекта об ИПК «в ближайшее время» было анонсировано еще на Московском финансовом форуме 2018 года, возможность ознакомиться с «пенсионным продуктом» в деталях вряд ли появится в ближайшем будущем. Удивляться не стоит — экономические ведомства зажаты между необходимостью предложить какой-то план решения пенсионной проблемы и болезненностью самой темы. Ведь только недавно стало законом первое с 1956 года повышение пенсионного возраста, россияне остались им крайне недовольны, перестали доверять правительству и показывают это при первом удобном случае.

Поэтому позволю себе несколько соображений, как сделать новую попытку реорганизовать пенсионную систему более успешной.

Не торопиться

Пенсионная политика — дело долгосрочное, вопросы решаются на горизонтах в несколько десятилетий. Очевидно, что снизить риски, а то и избежать принятия плохой системы или ее постоянной переделки силами узкого околоправительственного круга — а именно это мы наблюдаем уже 15 лет — позволило бы предшествующее обсуждение реформы с участием представителей бизнеса, работников и экспертного сообщества. Этого не было сделано при принятии решения о повышении пенсионного возраста, но это не значит, что такое обсуждение нельзя устроить сейчас. И вопрос пенсионных накоплений должен быть важным пунктом повестки — наряду с другими: что делать с льготниками и работающими пенсионерами, как отчислять за работников вредных производств. Определив соотношение накоплений с другими параметрами пенсионной системы, можно будет приступить к разработке новой накопительной пенсионной системы.