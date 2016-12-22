Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике

Выход из стагнации невозможен, если низкая инфляция является самоцелью, а увеличение доходов населения воспринимается как опасность, которую нужно забивать высокими реальными процентными ставками

Астрологи обычно предрекают в год Свиньи благополучие и процветание. У экономистов же положение затруднительное — их прогнозы варьируются от стагфляции до полноценного спада российской экономики в 2019 году.

Модель не работает

Начнем с инфляции. Уже начавшийся ее рост был практически гарантирован из-за низкой базы, ставшей результатом «слишком успешных» антиинфляционных действий Банка России. А после Нового года повышение НДС на 2 п.п., тарифов ЖКХ и цен на бензин выведет инфляцию за пределы целевого уровня в 4% с пиком в 5,5% к середине следующего года. Экономический рост обещает быть достаточно умеренным даже при самых оптимистичных предпосылках. Реальные доходы населения уже в конце 2018-го застопорились, данные розничной торговли еще более печальны, а в наступающем году даже ускоренная индексация пенсий не сможет обеспечить адекватный рост доходов.

Потребители, уставшие от трех лет падающих доходов, стали наращивать расходы за счет кредитования. Повышение процентных ставок, скорее всего, сильно ограничит эту возможность. Строительство жилья и ипотечное кредитование также окажутся под ударом без запуска специальных программ поддержки. Наконец, санкции будут способствовать неопределенности в экономике, а значит, и медленному росту. В этих условиях не приходится ожидать высокого спроса на кредиты и выпуска облигаций компаниями не из первого эшелона. Корпорации вне экспортных отраслей также останутся крайне осторожными в инвестициях.

Зато традиционно радостна динамика доходов федерального бюджета. Впрочем, при резком снижении цен на нефть и медленной реакции на нее рубля казна тоже может ухудшить результаты по сравнению с завершающимся годом, поэтому создание резервов остается основным инструментом бюджетной политики.

Попытка перезапуска

Общим местом стало представление о наступающем годе как о подготовительном периоде для национальных проектов, предусмотренных майским указом. Развитие инфраструктуры, борьба с бедностью, улучшение качества жизни — все это требует стратегического планирования. Налоги повысят уже в январе, но активная реализация проектов начнется только к концу года, когда и без того пухнущий от поступлений бюджет накопит жир под будущие программы. Однако пока те планы, которые утекают в прессу, выглядят не слишком продуманными. Похоже, что ведомства и предприятия всех форм собственности пытаются включить туда интересующие их проекты, не очень заботясь о координации различных интересов.

Основной вопрос: что будет дальше — выход на траекторию ускоренного и качественного роста, предрекаемого Минэкономразвития, либо крайне умеренного неинфляционного роста в 1,5–2%, заложенного в модели Банка России. Устойчивый рост невозможен, если низкая инфляция является самоцелью, а увеличение доходов граждан воспринимается как опасность, которую нужно забивать высокими реальными процентными ставками.

Правильные цели

Во-первых, государственные инвестиции сами по себе не обеспечат высокого качества роста, например эффекта «двугорбости», когда ВВП растет не только в момент реализации проектов, но и после запуска — за счет увеличения экономической активности. Тут надо заметить, что мультипликативный эффект у небольших проектов, особенно в наименее развитых регионах, чаще всего выше, чем у раскрученных мегапроектов. Но государству проще единовременно выделить большие деньги из казны и грозить за их нецелевое использование. Сложнее грамотно оценить относительно небольшой проект, правильно продумать требования к софинансированию, чтобы исключить приватизацию прибыли при перекладывании убытков и расходов на налогоплательщика.

Во-вторых, необходимо, чтобы стимулирование роста доходов населения не только в бюджетном секторе оставалось в фокусе государственной политики. Это необходимо и для обеспечения спроса на высокотехнологичную продукцию и услуги, и для поддержания социального мира. Оптимизация социальных затрат может быть полезной, но только при условии крайней аккуратности. А вот призывы к снижению социальных выплат и снятию с государства ответственности за социальную политику из уст лощеных чиновников и общественников, а также либертарианцев на казенной зарплате надо пресекать на входе. А еще стоит помнить, что социальная политика не сводится только к увеличению пособий или строительству новых школ и больниц. На уровне регионов гранты и стимулирующие программы для создания собственного бизнеса показали свою успешность — следует развивать этот опыт по всей стране. Те же самозанятые должны восприниматься не как объекты обложения, не вписывающиеся в рамки налоговой и пенсионной систем, а как помощники государства, способствующие хоть и неформальному, но росту доходов.

В-третьих, нельзя забывать, что качество человеческого капитала определяется не гениями и лидерами, а качеством и производительностью массового работника. Если с подготовкой лидеров наша образовательная система всегда справлялась хорошо, то с поддержанием стандартных навыков все гораздо сложнее. Переподготовка необходима не только гражданам предпенсионного возраста — образовательная политика должна способствовать развитию навыков среди всех возрастов, благо технологии позволяют делать это достаточно эффективно, а у образовательных учреждений уже формируется опыт работы с теми, кто меняет профессию в зрелые годы.

В-четвертых, все меры должны рассматриваться не только сами по себе, но и на предмет возможных последствий. Перегибы в применении антиотмывочного законодательства, приводящие к большим проблемам (лишние проверки малого бизнеса и не только), взятие банками несвойственных для них​ функций ради поддержания налоговой дисциплины — характерный пример, как можно обесценить многолетние усилия по созданию дружественной среды для бизнеса. Укрупнение банков и ужесточение регулирования всех финансовых институтов приводят к тому, что многие частные предприятия испытывают сложности не только с доступом к кредитам, но и при получении базовых финансовых услуг. Оценка регулирующего воздействия должна перестать быть формальностью, здравый смысл должен играть куда большую роль при разработке и принятии нормативных актов. Аккуратность в высказываниях депутатов и чиновников на экономические темы также не помешает.

Ожидаемые трудности могут способствовать повышению эффективности экономики, особенно если нестабильность на глобальных рынках и торговые войны обойдут нас стороной. А если граждане получат возможность больше инвестировать в себя, то производительность труда, а значит, и конкурентоспособность российской экономики только вырастут. Но для этого нужны правильные стимулы. Власть должна осознать простую мысль: полная казна — инструмент, а полный холодильник — цель государственной политики.