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ВВП выдался неурожайным: как МЭР объяснил замедление экономики
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ВВП выдался неурожайным: как МЭР объяснил замедление экономики
Экономика, 22:29
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ВВП выдался неурожайным: как МЭР объяснил замедление экономики
Рост ВВП России в третьем квартале 2018 года составил 1,3%, оказавшись ниже летних показателей. Экономика замедлилась из-за санкций и слабого урожая, и аналитики не ждут ее значительного ускорения
Фото: Павел Головкин / AP

Почему ВВП стал расти медленнее?

В третьем квартале рост российского ВВП составил 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил во вторник Росстат. Таким образом, рост экономики замедлился, вернувшись к уровню первого квартала, — тогда он тоже составлял 1,3%, однако в апреле—июне ускорился до 1,9%.

Это только первая оценка Росстата, в рамках которой он пока не дает подробной разбивки по динамике ВВП. Однако свою оценку проводит Минэкономразвития — министерство на основании месячных данных Росстата ранее также предсказало рост в третьем квартале на 1,3%. Замедление объясняется сразу несколькими факторами:

  • В первую очередь — ситуацией в сельском хозяйстве: в августе оно сократилось на 11,3% в годовом выражении, в сентябре — на 6%. Как указывает министерство, это связано с высокой базой прошлого года, когда уборка урожая сместилась с середины лета на август—сентябрь. Урожай в 2018 году в целом ниже рекордных показателей прошлых лет: на 1 октября сбор зерновых и зернобобовых был на 19,5% ниже, чем на аналогичную дату 2017 года. Похожая ситуация наблюдается и с сахарной свеклой (-12,7%), картофелем (-0,6%), овощами (-3,8%).
  • Помимо сельского хозяйства рост ВВП замедлила, в частности, слабая динамика инвестиций. В первом полугодии они выросли на 3,2%, но в третьем квартале, по оценке Минэкономразвития, их рост замедлился до 1,8–2,3%: об этом свидетельствует падение импорта оборудования из стран дальнего зарубежья и снижение объема строительных работ. Причинами тому стали ослабление рубля и ухудшение настроений бизнеса из-за роста неопределенности, объяснили в министерстве.
  • Не оказал поддержку ВВП и внутренний спрос. Рост розничной торговли в третьем квартале составил 2,6%, хотя еще кварталом ранее достиг 2,9%.
  • Дело не только в просадке отдельных составляющих ВВП. Ускорение экономики в 2017 году (по его итогам она выросла на 1,5%, но во втором и третьем кварталах темпы роста превышали 2%) объяснялось единовременными инвестиционными всплесками, напомнил макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, — вложениями в Крымский мост, чемпионат мира и т.д. Сейчас таких мегапроектов нет — правительство планирует реализовать план развития магистральной инфраструктуры более чем на 6 трлн руб., но действовать он начнет позже — Минэкономразвития ждет ускорения роста инвестиций только с 2020 года.
  • Экспорт нефти не может компенсировать спад внутреннего спроса, добавляет аналитик.

Все дело в санкциях?

В третьем квартале года усилилось санкционное давление: в августе Госдепартамент США ввел новые ограничения против России за применение химоружия (в связи с отравлением семьи Скрипалей), а члены американского конгресса представили законопроект о санкциях, предусматривающих ограничения на покупку госдолга и включение российских госбанков в SDN-список. После этого курс рубля снизился, а Центробанку даже пришлось до конца года остановить закупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила (механизм закупок валюты на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за баррель).

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  • Но не стоит связывать замедление экономики с санкциями, считает Мурашов. Финансовый рынок не оказывает влияния на ВВП, объясняет он. Намного сильнее на рост воздействует консервативная экономическая политика властей: сокращение расходов и направление допдоходов в резервы для формирования подушки безопасности.
  • О не самом значительном влиянии санкций на ВВП может говорить и опыт прошлых месяцев. Во втором квартале, когда США не просто пригрозили новыми серьезными санкциями, а ввели ограничения, которые были наиболее жесткими с 2014 года, экономика росла быстрее — на 1,9%.
  • В то же время обсуждение санкций в третьем квартале повысило неопределенность для бизнеса и населения, отметил главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Олег Кузьмин. Апрельские же санкции стали шоком в первую очередь для профессиональных инвесторов, на экономическую активность они повлияли менее заметно.
  • Санкции оказывают влияние на инвестиции, сказал замдиректора «Центра развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов. Но решающим фактором замедления роста все равно стала ситуация в сельском хозяйстве, подчеркивает Кузьмин.

Когда экономика станет расти быстрее?

Минэкономразвития ожидает роста ВВП в 2018 году на 1,8%. Для этого в четвертом квартале экономика должна ускориться до 1,8% в годовом выражении, сказал Миронов. Кузьмин отметил, что рост должен составить и вовсе 2,5%.

  • Неопределенность из-за санкций сохранится и в четвертом квартале, полагает Миронов из ВШЭ, — компании будут опасаться увеличивать инвестиции, а население будет придерживаться сберегательной модели поведения. Темпы ​роста по итогам года достигнут примерно 1,6%, считает он.
  • Возможно, впрочем, что санкции приведут к девальвации, и граждане, наоборот, бросятся покупать потребительские товары (этому может способствовать и увеличение НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года). Вместе с тем существует вероятность рецессии, и россияне это понимают. «Вряд ли стремление выиграть что-то перед повышением цен, купить подешевле перевесит желание сделать подушку безопасности на случай кризиса и безработицы», — заключил Миронов.
  • Власти рассчитывают, что ускорение экономики станет заметно через год. С 2020 года (как раз в связи с реализацией инфраструктурного плана) инвестиции начнут расти на 6–7%, а с 2021 года рост ВВП выйдет на 3%, следует из прогноза Минэкономразвития. Майский указ президента Владимира Путина поставил целью обеспечить вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году (сейчас она находится на шестом месте).
  • С ростом по инвестиционной модели есть сложности. Как пишут в своем новом отчете аналитики рейтингового агентства S&P, не все объявленные проекты «будут реализованы, принимая во внимание характерные для России длительный процесс принятия инвестиционных решений и сложную структуру распределения средств для крупных проектов с участием государства». По мнению агентства, для кредитного качества компаний большее значение имеет не государственное финансирование, а стабильные условия ведения бизнеса.
Автор: Антон Фейнберг.
Теги: ВВП России , Росстат
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