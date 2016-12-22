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Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года
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Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года
Экономика, 16:50
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Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года
Правительству удалось переломить самый опасный для страны тренд на падение реальных доходов граждан, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

«Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных — подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%», — сказал глава российского правительства в интервью пяти телеканалам.

В пресс-службе правительства в ответ на запрос РБК уточнили, что премьер говорил о фактическом росте реальных располагаемых доходов по итогам января—октября 2018 года — 1,6% в годовом выражении. Реальные зарплаты за десять месяцев года выросли на 7,6% к тому же периоду прошлого года, следует из данных Росстата.

Правительство ожидает, что в целом за 2018 год реальные доходы населения вырастут на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9% (базовый прогноз Минэкономразвития).

​«Мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально раскачивающее обстоятельство», — подчеркнул Медведев.

Реальные доходы граждан, то есть доходы, скорректированные на уровень инфляции, падали на протяжении последних четырех лет. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%.

Динамика реальных доходов граждан на протяжении 2018 года была в целом положительная, показатель ушел в отрицательные значения только в августе и сентябре (сокращение составило соответственно 0,9 и 2,5%), но в октябре реальные доходы вернулись к росту (на 1,4%).

По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы в 2019 году увеличатся на 1%, а затем их рост ускорится — до 2,2% к 2021 году.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Дмитрий Медведев , доходы населения
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