ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 66,31 EUR Нал. 76,34 75,20 USD Бирж. 66,83 +0,01 EUR Бирж. 75,73 -0,07 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3893,70 -189,30 IMOEX 2437,51 -0,24% RTSI 1149,15 -0,58% Brent 62,59 +0,00% DJIA 25027,07 -3,10% Nasdaq 7158,43 -3,80%
Битва за мир: почему тарифные войны могут обернуться освобождением рынков
Лента новостей
Пользователи Facebook пожаловались на невозможность войти в аккаунт 17:55, Технологии и медиа Генсек НАТО раскритиковал Косово за несвоевременное желание создать армию 17:54, Политика Экстренное торможение: как легально обналичить биткоины 17:38, РБК и EXMO Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 17:35, РБК и Экспострой на Нахимовском Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб. 17:34, Бизнес Первую личную гонку биатлонного сезона перенесли из-за тумана 17:30, Спорт «Сила мечты»: вышел календарь Pirelli на 2019 год 17:26, Стиль Власти Москвы утвердили рост ставок на услуги ЖКХ в 2019 году 17:23, Общество Суд взыскал с компании Дерипаски 1,3 млрд руб. в пользу Минобороны 17:21, Бизнес Цифровая трансформация транспорта в России: быстрее, удобнее, надёжнее 17:11, РБК и ГТЛК Киев заявил об успешных испытаниях противокорабельной ракеты «Нептун» 17:07, Политика Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным 16:57, Общество Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота 16:47, Бизнес Роджер Вер заявил, что крипторынок еще никогда не был таким перспективным 16:47, Крипто Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 16:46, РБК и Huawei Матвиенко пристыдила не обеспечившие школы теплыми туалетами регионы 16:39, Общество 10 самых высокооплачиваемых музыкантов: список Forbes 16:38, Фотогалерея  Умер работавший с «Маски-шоу» и «Деревней дураков» мультипликатор 16:35, Общество Суд продлил арест футболистам Кокорину и Мамаеву 16:25, Общество Битва за мир: почему тарифные войны могут обернуться освобождением рынков 16:24, Мнение Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 16:12, РБК и Barilla МВД закупит к Новому году более 28 тыс. пар наручников «Нежность» 16:07, Общество Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД 16:03, Политика Европа представила план по снижению зависимости от доллара 16:02, Экономика Верховный суд оправдал экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве 15:59, Общество Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 15:52, РБК и EXMO Совфед продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года 15:50, Экономика ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России 15:43, Бизнес
Битва за мир: почему тарифные войны могут обернуться освобождением рынков
Экономика, 16:24
0
Дмитрий Кипа Битва за мир: почему тарифные войны могут обернуться освобождением рынков
Несмотря на краткосрочный ущерб для глобального экономического роста, в перспективе торговые войны могут убрать часть таможенных барьеров, сохраняющихся в мировой экономике

Центральным событием прошедшего саммита G20 в Аргентине стала встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам которой первый временно отказался повышать пошлины на импорт китайских товаров в обмен на обязательства Пекина закупать у США промышленную и сельскохозяйственную продукцию для сокращения дисбаланса в торговле между двумя странами. Два лидера договорились начать работу над новым двусторонним торговым соглашением, которое они должны будут подписать в течение 90 дней. В случае срыва этого срока Трамп увеличит с 10 до 25% импортные пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд в год.

Шаг назад

Таким образом, саммит обеспечил передышку в торговой войне, на первых порах выглядевшей бессмысленным повторением ошибок времен Великой депрессии. Как известно, тогда американский президент Герберт Гувер (1929–1933 годы) подписал закон Смута — Хоули, в результате чего были повышены пошлины более чем на 20 тыс. импортируемых США товаров. Согласно данным американского Бюро переписи, эффективная ставка таможенного тарифа выросла с 13,5% в 1929 году до 19,8% в 1933-м. Это привело не только к трехкратному снижению импорта США из европейских стран (с $1,334 млрд в 1929 году до $390 млн в 1932-м, по данным Госдепартамента США), но и пропорциональному сокращению американского экспорта в Европу (с $2,34 млрд до $784 млн). Серьезный урон был нанесен и мировой торговле, объем которой за 1929–1934 годы уменьшился на 66%.

Опыт Великой депрессии продемонстрировал опасность взаимного протекционизма, а потому после Второй мировой войны страны Северной Америки и Западной Европы приступили к снижению торговых барьеров. Этой цели было посвящено Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), подписанное в 1947 году при участии 23 государств. Тот же принцип лег в основу Всемирной торговой организации (ВТО), созданной на основе ГАТТ полвека спустя и охватывающей сейчас свыше 160 стран. Ровно поэтому современные торговые войны поначалу выглядели большим шагом назад, тем более что обоюдная выгода свободной торговли к сегодняшнему дню стала аксиомой экономической политики, для доказательства которой вовсе необязательно повторять ошибки прошлого.

Полезный опыт

Однако в повторении ошибок все же есть своя логика, и дело не только в том, что каждое поколение познает уроки истории заново. Как и протекционизм 1930-х, современные торговые войны могут породить новую волну дерегулирования мировой торговли, которая в итоге станет еще более открытой, чем прежде. Ограничительные меры администрации Трампа, с одной стороны, уже стимулируют союзников и соседей США находить новые формы снижения барьеров для экспорта и импорта. Это видно на примере Евросоюза, который летом завершил четырехлетние переговоры с Японией о взаимной ликвидации 99% пошлин, а перед этим заключил с Мексикой предварительное соглашение о зоне свободной торговли. Подобные соглашения ЕС намерен подписать также с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем.

С другой стороны, торговые войны подняли вопрос о правомерности ограничений в торговле США с ЕС и странами Северной Америки, существовавших задолго до прихода Трампа к власти. Иллюстрация тому — торговля сельскохозяйственными товарами, которые не подпадали под прямое действие старого Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а регулировались двусторонними договоренностями между США, Мексикой и Канадой. Это, в частности, позволяло Канаде квотировать и облагать пошлинами импорт молочной продукции из США: пошлины на ввоз сыра и масла после превышения квот составляли 245 и 298% соответственно, а на пастеризованное и сухое молоко — 241 и 270%.

Столь сильные ограничения усложняли бизнес американским фермерам из приграничных с Канадой штатов, о чем в апреле прошлого года в своем аккаунте в Twitter​ упоминал Трамп. Именно поэтому он добился допуска американских сельхозпроизводителей на канадский молочный рынок при переговорах об обновленном соглашении NAFTA, подписанном США, Мексикой и Канадой в ходе того же саммита G20 в Аргентине. Схожего эффекта американский президент стремится достичь и на переговорах с Евросоюзом. Летом он призвал европейцев отменить все тарифы, субсидии и барьеры, чтобы сделать двустороннюю торговлю полностью свободной. Брюссель на это вряд ли согласится, учитывая массированную помощь европейским фермерам в рамках Единой сельскохозяйственной политики, на долю которой приходится 38% бюджета ЕС (€408,3 млрд на 2014–2020 годы, согласно данным Совета Европейского союза). Однако ЕС наверняка снизит барьеры для торговли промышленными товарами, пошлины на которые председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал обнулить по итогам июльской встречи с Трампом.

Мирные переговоры

Наконец, торговые войны могут привести к унификации условий торговли между странами ВТО, которые в разной степени пользуются таможенной защитой. По данным Всемирного банка, в Китае средневзвешенная ставка таможенного тарифа в два с лишним раза выше, чем в США (3,54 против 1,67%), и более чем в полтора раза выше, чем в ЕС (1,89%). Преодолеть эту асимметрию частично поможет снижение Китаем тарифов на импорт автомобилей, о котором Трамп сообщил после саммита G20. От того, удастся ли ему добиться прогресса на этом пути, и зависит исход конфликта двух стран, а в конечном итоге — и перестройка всей системы глобальной торговли.

Подобную перестройку нельзя объяснить лишь импульсивностью американского президента: рано или поздно она должна была произойти, учитывая сохранение барьеров в международной торговле вопреки доминированию фритредерских идей. Ликвидация этих ограничений, видимо, и станет главным долгосрочным последствием торговых войн, пусть даже в ближайшие годы они обернутся новыми барьерами и замедлением глобального экономического роста.

Об авторах
Дмитрий Кипа директор инвестиционно-банковского департамента QBF
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , мировая торговля , импортные пошлины , Дональд Трамп
Главное
Европа представила план по снижению зависимости от доллара Экономика
Главное
Европа представила план по снижению зависимости от доллара Экономика
Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота Бизнес
В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter