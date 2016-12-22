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Трамп заявил об уступке Китая в торговой войне с США
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Трамп заявил об уступке Китая в торговой войне с США
Политика, 07:45
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Трамп заявил об уступке Китая в торговой войне с США
Вашингтон добился от Пекина снижения ввозных пошлин на автомобили, ввозимые из США, заявил президент Дональд Трамп. Он не стал раскрывать подробности, но отметил, что текущий тариф составляет 40%
Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил о еще одной победе, одержанной в торговой войне с Китаем. На этот раз речь идет о тарифах на ввоз в КНР американских автомобилей. В своем Twitter Трамп написал, что Китай согласился снизить и отменить ввозные пошлины на машины из США. Сейчас они достигают 40%.

«Китай согласился снизить и отменить тарифы на автомобили, поступающие в Китай из США. Сейчас тариф равен 40%», — написал президент США.

Ранее Белый дом объявил, что в ходе переговоров на саммите G20 в Аргентине американской администрации удалось добиться от китайского руководства согласия на увеличение закупок сельскохозяйственной и промышленной продукции, произведенной в США. Причем речь идет об «очень существенных объемах», говорилось в заявлении.

Одновременно администрация Трампа согласилась на 90 дней отложить объявленное ранее очередное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Однако Вашингтон пообещал поднять пошлины, если в течение этого срока стороны не продемонстрируют прогресс в переговорах. Одной из центральных встреч саммита стали переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые длились более двух часов и заняли больше запланированного времени.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , Китай , пошлины
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