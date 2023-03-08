«Не остается сил постоянно доказывать, что ты можешь»

Интерес со стороны женщин к авиационным профессиям растет, но общая доля по-прежнему низкая. Почему в российской авиации мало девушек-пилотов и как нивелировать гендерный разрыв, рассуждает акционер S7 Group Татьяна Филева

Татьяна Филева (Фото: пресс-служба S7)

Каждый может пересчитать по пальцам, сколько раз во время путешествия на самолете слышал женский голос командира воздушного судна. Несмотря на общемировой тренд увеличения числа женщин-пилотов, это довольно редкое явление.

Вся моя жизнь — и профессиональная, и личная — связана с авиацией. Все эти годы я задавалась вопросом: почему так мало женщин-пилотов в небе и можно ли это изменить? Более 14 лет я проработала в авиационном холдинге, пройдя путь от аналитика до операционного и гендиректора. Кроме того, уже шесть лет я пилотирую самолет и с 2021 года управляю вертолетом. Мне как женщине-пилоту и женщине-руководителю хочется, чтобы в авиации было больше равноправия. Число женщин-пилотов растет слишком медленными темпами, и именно отрасль должна предложить механизм для исправления ситуации.

В мире доля женщин-пилотов в авиации составляет от 5,8 до 6,03%. В России средний показатель женщин-пилотов, по моей оценке, менее 2%. При этом женщин-капитанов и судоводителей — 8,2%, полицейских — 15%, а женщин-врачей и хирургов — 31,8%. Это всего несколько примеров профессий, где традиционно доминируют мужчины, но доля женщин все же больше, чем в авиации.

Гендерным дисбалансом в авиации, например, обеспокоена Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В 2019 году они запустили инициативу, нацеленную на повышение осведомленности общественности о наличии этой проблемы и увеличение числа женщин как минимум до 25% к 2025 году.

Первым делом — профессионализм

Одна из причин, почему профессия пилота долгое время относилась к мужской, в самих самолетах. Например, управление воздушными судами советского производства требует серьезных физических усилий. Но даже тут есть исключения: женщины летали и на севере на Ан-2, и на сложных Ту-134, Ан-24, Як-40.

Современные самолеты, как и автомобили, сильно отличаются от своих предшественников. Если в спорте достижения зависят от способностей тела — все-таки во всех видах спорта у мужчин и женщин разные нормативы, — то в авиации это уже не актуально. Сегодня работа пилота не связана с грубой физической силой, а значит мужчины и женщины равны. Главное — профессионализм.

Увеличение числа пилотесс подтверждает, что авиакомпании готовы уходить от стереотипа мужской профессии, обеспечивать разнообразие в команде и следовать политике Diversity & Inclusion. В авиации не было исследований, где бы сравнивали эффективность работы мужского и женского экипажа, но опыт CRM (Crew Resource Management) показывает, что наличие в команде профессионалов разного психотипа, возраста, пола дает бóльшую вариативность в решении задач, положительно влияет на деятельность и повышает эффективность. Это не значит, что при приеме на работу пилотом у девушки автоматически должно быть преимущество только из-за пола — высокие требования к компетенциям и состоянию здоровья для всех кандидатов одинаковы.

Профессиональный пилот должен знать аэродинамику, аэронавигацию, зональную навигацию, метеорологию, воздушное законодательство, технический английский язык. Каждый пилот изучает конструкцию самолета и двигателя, летно-технические характеристики типа воздушного судна, на котором летает. Требования к здоровью тоже жестко регламентированы: идеальные показатели сердечно-сосудистой и нервной систем, респираторной, слуховой и зрительной функций, нервно-психическая устойчивость, высокий уровень объема и устойчивости внимания и т.д. Как известно, все эти характеристики не имеют полового признака.

Интерес есть, но нет поддержки

Российская система подготовки пилотов, которая ежегодно выпускает сотни высококвалифицированных специалистов, еще со времен СССР считается одной из лучших в мире. Сегодня девушки на общих основаниях вместе с молодыми людьми поступают в университеты, где обучают пилотов. При поступлении правила для всех едины: необходимо сдать ЕГЭ и пройти медицинскую комиссию. Но так было не всегда.

До 2010 года девушки не могли поступить в летное училище: требовалось предоставить приписное свидетельство, которое выдает военкомат при постановке на воинский учет. Потом это требование отменили, но понадобилось еще несколько лет, чтобы система перестроилась и заинтересованные девушки подготовились к поступлению. Доля девушек среди абитуриентов начала увеличиваться в 2013–2015 годах. Сейчас в вузах в среднем обучается не более 10% девушек от общего числа студентов.

Если нет физических ограничений, нет запрета на поступление и есть интерес девушек к профессии, то в чем причина?

Основная проблема, с которой сталкиваются девушки, мечтающие стать пилотами, — стереотипное мышление тех, кто их окружает. В конце февраля я решила лично пообщаться с девушками-студентками из вузов, в которых готовят пилотов гражданской авиации. Они подтвердили, что им приходится сталкиваться с большим количеством барьеров. Трудности начинаются с момента принятия решения пойти в пилоты, многие не находят одобрения дома: «Родителям в принципе не важно, какое образование я получу, лишь бы в итоге удачно вышла замуж...» «Мама думала, что я поступаю, просто чтобы доказать, что я могу это сделать, а через год-два пойму, что это не для женщин, и заберу документы из вуза...» «Родители не поддержали мой выбор, но я сдала ЕГЭ, собрала документы и уехала».

Девушку-абитуриентку еще не раз спросят на этапе врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК), которую все курсанты обязательно проходят при поступлении, зачем это вообще все нужно, что она хочет доказать, уверена ли она, что точно хочет.

Программа обучения, подходы и нормативы в российских вузах для мужчин и женщин не отличаются друг от друга: все студенты учатся по единому стандарту.

Но и после поступления, после вхождения в профессиональную среду девушки отмечают, что эти же вопросы, разного рода намеки они слышат регулярно. Это не ставит препятствий, но может подрывать веру и настрой. «Просто не остается сил постоянно доказывать, что ты можешь», — говорят девушки.

Чаще всего такое отношение заметно со стороны возрастных преподавателей и инструкторов, которые еще живут в парадигме, что женщина не должна летать. На оценках такое отношение, к счастью, не отражается, но многие говорят о том, что это морально выматывает.

Такое же давление я почувствовала лично на себе при общении с руководством одного из топовых вузов. Глядя в глаза мне — девушке, которая прилетела сама за штурвалом на встречу, — меня спрашивали, зачем авиакомпании нужны женщины-пилоты, и утверждали, что они «долго не задерживаются в авиации, берите мужчин», что наличие девушек-инструкторов — это «хорошо лишь визуально», так сказать, «для красоты». А мой комментарий, что было бы здорово, чтобы в кабине летала дополняющая друг друга команда мужчины и женщины, попросту был встречен смехом.

Конечно, за время работы в авиационной отрасли я не первый раз сталкиваюсь с намеками, что женщинам не место в профессии, но такого количества предрассудков, даже неуважения я не видела давно. А ведь в авиации работают довольно прогрессивные люди.

Совсем другую, положительную картину я увидела в Ульяновском институте гражданской авиации, где ректор активно поддерживает девушек, желающих стать пилотами. Более того, там две девушки работают пилотами-инструкторами. Они выпустились из вуза в 2020 и 2021 годах, остались работать в альма-матер и теперь уже обучают новое поколение пилотов — всех, разумеется, а не только девушек. У одной из них уже более 1700 часов инструкторского налета, что заслуживает уважения!

Работая в мужском коллективе, можно, с одной стороны, рассчитывать на поддержку и помощь, а с другой — столкнуться со снисходительностью, а иногда даже с высокомерием. Стереотипы встречаются и при поиске работы. По словам девушек, с теми же оценками и компетенциями им устроиться пилотом сложнее, чем молодым людям, а дальше могут быть барьеры для роста внутри профессии. Когда-то в S7 Airlines мы тоже проходили через это. На текущий момент в авиакомпании работают 14 девушек-пилотов, но это чуть больше 1% от общего числа. По их рассказам, при приеме на работу они тоже сталкивались с вопросом: «Зачем тебе это надо?» Мы активно работаем с командой, многое поменяли в корпоративной культуре, но это трудоемкая, кропотливая и долгосрочная работа, которая не сразу дает плоды.

Также мы внедряем и инициативы для всей отрасли. Например, в 2022 году на законодательном уровне профессию механика убрали из списка запрещенных для женщин. Инициатором этих изменений стала S7.

Мы открыты к приему девушек, если они профессионалы и отвечают всем требованиям. И мы готовы предлагать решения, которые помогут снизить гендерный дисбаланс среди пилотов в авиации.

Можно ли увеличить число девушек-пилотов

Однозначно отвечу: да. Но для этого нужно комплексно бороться со стереотипным восприятием профессии пилота в обществе, популяризировать ее среди школьниц за счет качественной профориентации. Внутри компаний должна вестись работа по модернизации правил приема на работу. Студентов, которые уже учатся в вузе, важно погружать в особенности работы авиакомпаний. Кроме того, важна поддержка лучших студентов, в том числе женщин, во время учебы через систему корпоративных стипендий.

Также важно, чтобы компании снимали бытовые барьеры, помогали женщинам сосредоточиться на карьере. Мы в S7 сделали детский сад около Домодедово, где наши пилоты и бортпроводники могут оставлять детей на целый день, спокойно работая смены. Мы планируем развивать эту практику и в Новосибирске.

Формально сейчас нет проблемы входа в профессию — девушки поступают в университеты и успешно оканчивают их, устраиваются на работу, но не массово. Сформированные годами стереотипы абсолютно точно влияют на мотивацию продолжать заниматься любимым делом, ведь далеко не у всех вызывают азарт постоянная борьба и необходимость доказывать свое право быть в профессии.

Наша задача — не упускать высококлассных специалистов из-за предрассудков. В конечном счете, как показывает практика, настоящий профессионализм разрушает все стереотипы.