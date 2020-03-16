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Дочь основателей S7 Татьяна Филева возглавила совет директоров компании

Татьяна Филева, дочь основателей крупнейшей российской частной авиакомпании S7 Airlines, возглавила ее совет директоров. Это произошло после гибели ее матери Наталии Филевой в авиакатастрофе под Франкфуртом
Татьяна Филева (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Татьяна Филева, дочь Владислава и Наталии Филевой, возглавила совет директоров второй по размеру российской авиакомпании — S7 Airlines, которую они основали. Это следует из интервью Татьяны Филевой русской версии журнала Forbes.

РБК направил запрос в пресс-службу S7.

Татьяне Филевой 32 года, она работает в авиакомпании 12 лет, начав с должности аналитика. В интервью Forbes она сказала, что не рассматривала для себя никакой другой карьеры, кроме авиакомпании родителей. «Если у тебя есть что-то свое, почему ты должен работать на кого-то другого?» — сказала она.

В последнее время Филева отвечала в S7 за маркетинг, коммерцию и программу лояльности, а в прошлом году возглавила совет директоров S7 Airlines, пишет Forbes. По данным издания, это произошло «вскоре» после гибели ее матери Наталии Филевой, которая возглавляла совет директоров S7 Group (кроме S7 Airlines в него входит бизнес, связанный с полетами в космос, «Морской старт»). Ее частный самолет разбился 31 марта 2019 года около Франкфурта-на-Майне.

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«Наташа играла огромную роль в компании. Изменения [в работе холдинга] какие-то будут, да. Но, наверное, мы не до конца их пока осознали», — говорил в интервью «Ведомостям» в сентябре 2019 года сооснователь авиакомпании Владислав Филев, который после смерти Наталии Филевой возглавил совет директоров S7 Group, а до этого был председателем совета директоров S7 Airlines.

«Я в компании проработала уже достаточно долго и так много, поэтому то, какой компания стала сейчас, произошло в том числе благодаря мне», — сказала Татьяна Филева. По ее словам, она полностью отвечает в S7 за операционный блок и «бизнес успешен», поэтому она считает, что «заслужила» свой пост — старшего вице-президента S7 Group и председателя совета директоров S7 Airlines.

Татьяна Филева отметила, что после смерти Натальи Филевой 100% компании остались в семье Филевых.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
Теги: S7, Владислав Филев
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