Дочь основателей S7 Татьяна Филева возглавила совет директоров компании

Татьяна Филева, дочь основателей крупнейшей российской частной авиакомпании S7 Airlines, возглавила ее совет директоров. Это произошло после гибели ее матери Наталии Филевой в авиакатастрофе под Франкфуртом

Татьяна Филева (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Татьяна Филева, дочь Владислава и Наталии Филевой, возглавила совет директоров второй по размеру российской авиакомпании — S7 Airlines, которую они основали. Это следует из интервью Татьяны Филевой русской версии журнала Forbes.

РБК направил запрос в пресс-службу S7.

Татьяне Филевой 32 года, она работает в авиакомпании 12 лет, начав с должности аналитика. В интервью Forbes она сказала, что не рассматривала для себя никакой другой карьеры, кроме авиакомпании родителей. «Если у тебя есть что-то свое, почему ты должен работать на кого-то другого?» — сказала она.

В последнее время Филева отвечала в S7 за маркетинг, коммерцию и программу лояльности, а в прошлом году возглавила совет директоров S7 Airlines, пишет Forbes. По данным издания, это произошло «вскоре» после гибели ее матери Наталии Филевой, которая возглавляла совет директоров S7 Group (кроме S7 Airlines в него входит бизнес, связанный с полетами в космос, «Морской старт»). Ее частный самолет разбился 31 марта 2019 года около Франкфурта-на-Майне.