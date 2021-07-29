Инвестиционное страхование подает признаки жизни

Эксперты KPMG определили перспективные направления развития российского страхового рынка

Более половины страховщиков планируют нарастить продажи полисов инвестиционного страхования жизни, следует из опроса KPMG. Сейчас ЦБ считает такой продукт «мутным» и ограничивает его реализацию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Более половины страховых компаний планируют вновь нарастить продажи продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) даже на фоне действующих со стороны ЦБ ограничений. Такие выводы содержатся в обзоре рынка страхования в России, который подготовила консалтинговая компания KPMG (с ним ознакомился РБК).

Обзор составлен на основе опроса, проведенного в июне 2021 года. В нем приняли участие руководители страховых компаний, совокупная доля которых на рынке составляет 60%. Число респондентов в KPMG не раскрывают.

ИСЖ и НСЖ (накопительное страхование жизни) — это продукты, включающие рисковую и инвестиционную составляющую. Часть вложенных клиентом средств идет на страховое покрытие на случай смерти, а часть инвестируется для получения дополнительного дохода.

Тот факт, что более половины опрошенных хотят нарастить такие продажи, может говорить об адаптации рынка ИСЖ к новым условиям и продуктивном диалоге между игроками и регулятором, считают авторы исследования. В декабре 2020 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет бороться с недобросовестной продажей сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. Еще в 2019 году первый зампред Банка России Сергей Швецов назвал полисы ИСЖ «мутным продуктом». Регулятора, в частности, не устраивало, что банки преподносят такие продукты как альтернативу вкладу, хотя доходность по ним не гарантирована, заранее оценить ее невозможно, а сами деньги в отличие от депозитов (в пределах 1,4 млн руб. в одном банке) не застрахованы. В ЦБ отмечали, что почти 40% договоров ИСЖ, заключенных на три года и завершенных в первом квартале 2021-го, показали доходность ниже 1%.

Как ограничивают инвестиционные страховки

В январе 2021 года Набиуллина направила банкам рекомендацию ограничить продажи неподготовленным инвесторам некоторых страховых продуктов с инвестиционной составляющей. Ограничения затронули и ИСЖ, и некоторые виды НСЖ.

Вскоре после этого ЦБ решил усилить контроль за продажами полисов: он разработал проект указания, который ограничивает продажи «исключительно инвестиционных продуктов под видом страховых». Как указывал Банк России, эти полисы несут риски частичной потери средств, в частности при досрочном прекращении договора.

Последняя — третья — версия проекта была опубликована ЦБ 26 июля. Согласно документу, договоры ИСЖ и НСЖ должны содержать как минимум два риска для получения страховой выплаты: дожитие до определенного возраста и смерть по любой причине. Например, размер выплаты по причине ухода из жизни будет варьироваться от 110 до 880% от страхового взноса, если клиент перечислял страховщику всю сумму взноса единовременно. Продавцам полисов также придется уточнять размер гарантированной выплаты, на которую может рассчитывать клиент. В стандартной ситуации это будет положительная разница между суммой страхового покрытия по тому или иному риску и взносами клиента по договору. Отдельно страховщики должны будут привести в договоре порядок расчета инвестиционного дохода, на который может рассчитывать клиент.

Как страховщики рассчитывают повысить спрос

Сейчас основной фокус продаж страховщиков направлен на накопительное страхование жизни, напоминает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Любарская. Об этом же говорится в исследовании KPMG — о планах наращивать продажи НСЖ заявили все опрошенные участники рынка.

Что касается ИСЖ, то внимание регулятора к этому сегменту послужит стимулом для страховой отрасли сделать продукт более привлекательным и прозрачным для клиента, рассуждает руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Юлия Темкина. Таким образом, им могут заинтересоваться те клиенты, для которых ранее он был непонятен. Собеседник РБК допускает, что в первый момент после введения нового регулирования возможно временное снижение продаж, так как страховщикам и посредникам нужно будет адаптироваться к новым условиям.

«Можно предположить, что продукт будет востребован у тех инвесторов, которые заинтересованы в получении пусть и негарантированного дохода, но потенциально превышающего доход по депозитам. Также это сравнительно осторожные инвесторы, которые хотели бы вкладывать средства на условиях гарантии сохранности, а также получать страховую защиту. А инициативы по выходу в онлайн и разработке более гибких, понятных продуктов могут привлечь более молодую клиентскую базу», — продолжает эксперт.

Согласно опросу KPMG, стимулировать спрос на ИСЖ 63% респондентов планируют за счет расширения инвестиционных возможностей полисов. Например, через инвестирование в более широкий перечень финансовых инструментов и предложение более гибких и динамических инвестиционных стратегий, перечисляет Темкина. Те же 63% страховщиков планируют предложить гарантированную доходность на всю сумму премии (сейчас они предлагают гарантию сохранности премии, но не гарантируют доходность). Половина опрошенных задумались о снижении своих расходов на привлечение новых клиентов и удержание старых, в результате чего должна повыситься инвестиционная доходность для клиента.

38% игроков для роста привлекательности ИСЖ планируют организовать выплаты купонных платежей, 25% — предложить дополнительные покрытия и встроенные продукты (телемедицина, страхование от несчастных случаев, критических заболеваний и т.д.), 13% — предложить продукты с рассроченными платежами премии.

В KPMG считают, что рынок ИСЖ имеет значительный потенциал для дальнейшего роста на фоне сравнительно низких ставок по депозитам, роста интереса к инвестированию со стороны розничных инвесторов, а также из-за разработки продуктов долевого страхования жизни, внедрения гарантийного фонда и расширения налоговых льгот. Впрочем, по мнению Любарской, дальнейшая динамика продаж ИСЖ будет зависеть от того, в каком варианте и с какими параметрами (доходность, минимальные выплаты, период охлаждения) вступят в силу требования ЦБ.

Представитель ЦБ сообщил РБК, что «регулятор продолжает обсуждать меры, которые позволят исключить недобросовестные практики по введению потребителей в заблуждение» при продаже ИСЖ и НСЖ.