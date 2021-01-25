ЦБ введет новые ограничения при продаже инвестиционных страховок

Правила распространятся на компании, которые занимаются страхованием жизни с участием в инвестиционном доходе страховщика, говорится в пояснительной записке к проекту указания. ЦБ не раскрыл, затронет ли новое регулирование банки, которые в офисах тоже предлагают клиентам полисы ИСЖ и НСЖ. РБК направил запрос в Банк России.

Как ЦБ борется с недобросовестными продажами

Ранее ЦБ рекомендовал страховщикам и агентам ограничить продажи некоторых видов полисов ИСЖ и НСЖ неподготовленным потребителям. Речь шла о договорах, по которым предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от динамики сложных финансовых активов.

«Для граждан, ошибочно считающих инвестиционные страховые продукты вкладами, эти полисы несут риски частичной потери средств — в частности, при досрочном прекращении договора», — комментировала письмо ЦБ пресс-служба регулятора.

В декабре 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет бороться с недобросовестной продажей сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. С тех пор ЦБ выпустил рекомендации по продаже инвестпродуктов и разработал законопроект, предусматривающий ограничения для недостаточно квалифицированных клиентов. Более 60% продаж сложных инвестпродуктов приходится на потребителей без нужного опыта, оценивал Банк России. Объем таких продуктов на руках граждан достиг 600 млрд руб., говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он не выделял, какая доля приходится на инвестиционное страхование жизни, но еще в 2019 году называл такие полисы «мутным продуктом».