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Финансы ,  
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ЦБ введет новые ограничения при продаже инвестиционных страховок

Банк России намерен ужесточить минимальные требования к страховщикам, которые продают клиентам сложные продукты — полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Одна из идей — возврат денег передумавшим потребителям
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рынок добровольного страхования жизни попадет под усиленное регулирование: Банк России решил изменить правила продажи сложных страховых продуктов ради защиты интересов потребителей. Новые ограничения коснутся продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), следует из проекта указания, подготовленного ЦБ. Такие страховки включают в себя рисковую и инвестиционную составляющую: часть вложенных клиентом средств идет на страховое покрытие на случай смерти, а часть — инвестируется для получения дополнительного дохода.

Банк России хочет ограничить продажи «исключительно инвестиционных продуктов под видом страховых», сообщила пресс-служба регулятора.

Что предлагает ЦБ

  • Страховщики должны будут предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору инвестиционного страхования жизни и по полисам накопительного страхования жизни сроком до семи лет. Если страховой случай так и не наступит до окончания срока договора, клиент сможет получить назад свой взнос и начисленные проценты.
  • Покупатели полисов ИСЖ получат возможность отказаться от них и вернуть вложенные деньги. До уплаты третьего страхового взноса выкупная сумма должна быть не менее уплаченных страховых взносов. Сейчас страховщики определяют выкупную сумму по полису самостоятельно.
  • Продавцы ИСЖ должны будут указать в договоре, что страховая защита по такому полису начинает действовать с момента уплаты первого страхового взноса.
  • В случае смерти застрахованного лица выплаты по полису ИСЖ или НСЖ должны быть не менее двукратного размера страховой премии. Если страховка покрывает иные риски, то покрытие не может быть ниже уплаченной клиентом страховой премии.

ЦБ оценил объем проданных населению «мутных» инвестпродуктов в ₽600 млрд
Финансы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Правила распространятся на компании, которые занимаются страхованием жизни с участием в инвестиционном доходе страховщика, говорится в пояснительной записке к проекту указания. ЦБ не раскрыл, затронет ли новое регулирование банки, которые в офисах тоже предлагают клиентам полисы ИСЖ и НСЖ. РБК направил запрос в Банк России.

Как ЦБ борется с недобросовестными продажами

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Ранее ЦБ рекомендовал страховщикам и агентам ограничить продажи некоторых видов полисов ИСЖ и НСЖ неподготовленным потребителям. Речь шла о договорах, по которым предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от динамики сложных финансовых активов.

«Для граждан, ошибочно считающих инвестиционные страховые продукты вкладами, эти полисы несут риски частичной потери средств — в частности, при досрочном прекращении договора», — комментировала письмо ЦБ пресс-служба регулятора.

ЦБ рекомендовал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов
Инвестиции
Фото:YURI KOCHETKOV / EPA / ТАСС

В декабре 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет бороться с недобросовестной продажей сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. С тех пор ЦБ выпустил рекомендации по продаже инвестпродуктов и разработал законопроект, предусматривающий ограничения для недостаточно квалифицированных клиентов. Более 60% продаж сложных инвестпродуктов приходится на потребителей без нужного опыта, оценивал Банк России. Объем таких продуктов на руках граждан достиг 600 млрд руб., говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он не выделял, какая доля приходится на инвестиционное страхование жизни, но еще в 2019 году называл такие полисы «мутным продуктом».

Автор
Юлия Кошкина
страхование инвестиции
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ЦБ оценил объем проданных населению «мутных» инвестпродуктов в ₽600 млрд
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