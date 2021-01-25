ЦБ введет новые ограничения при продаже инвестиционных страховок
Рынок добровольного страхования жизни попадет под усиленное регулирование: Банк России решил изменить правила продажи сложных страховых продуктов ради защиты интересов потребителей. Новые ограничения коснутся продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), следует из проекта указания, подготовленного ЦБ. Такие страховки включают в себя рисковую и инвестиционную составляющую: часть вложенных клиентом средств идет на страховое покрытие на случай смерти, а часть — инвестируется для получения дополнительного дохода.
Банк России хочет ограничить продажи «исключительно инвестиционных продуктов под видом страховых», сообщила пресс-служба регулятора.
Что предлагает ЦБ
- Страховщики должны будут предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору инвестиционного страхования жизни и по полисам накопительного страхования жизни сроком до семи лет. Если страховой случай так и не наступит до окончания срока договора, клиент сможет получить назад свой взнос и начисленные проценты.
- Покупатели полисов ИСЖ получат возможность отказаться от них и вернуть вложенные деньги. До уплаты третьего страхового взноса выкупная сумма должна быть не менее уплаченных страховых взносов. Сейчас страховщики определяют выкупную сумму по полису самостоятельно.
- Продавцы ИСЖ должны будут указать в договоре, что страховая защита по такому полису начинает действовать с момента уплаты первого страхового взноса.
- В случае смерти застрахованного лица выплаты по полису ИСЖ или НСЖ должны быть не менее двукратного размера страховой премии. Если страховка покрывает иные риски, то покрытие не может быть ниже уплаченной клиентом страховой премии.