Минфин снизил градус напряжения

Власти разъяснили механизм действия поправок в закон об обороте алкогольной продукции

Минфин нашел выход, как смягчить последствия так называемого закона против Moet, осложнившего импорт шампанского: поставщикам не обязательно проводить новую сертификацию своей продукции либо ее можно делать в упрощенном режиме

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Министерство финансов выпустило разъяснение к вступившим в июле 2021 года поправкам в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». РБК ознакомился с документом, который был согласован с Минсельхозом, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией, 23 июля подписан замминистра финансов Алексеем Сазановым и который дает разъяснения игрокам алкогольной отрасли — как им ввозить продукцию из-за рубежа и ее реализовывать в России.

В пресс-службе Росаккредитации подтвердили, что проект документа был согласован со службой. С разъяснением Минфина знакомы президент Simple Group Максим Каширин и руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. РБК направил запросы в Минфин и Росалкогольрегулирование. Представитель Минсельхоза не ответил на вопрос по существу.

Что такое «закон против Moet» Изменения в закон о регулировании алкогольной продукции вступили в силу 6 июля. Они, в частности, заменили определение «игристые вина (шампанское)» на «игристое вино, включая российское шампанское». В результате по логике закона на контрэтикетке (размещается на обратной стороне бутылки) и в сопроводительных декларациях вместо наименования «шампанское» производителям и импортерам необходимо указывать «игристое вино» применительно к зарубежным алкогольным напиткам, в то время как наименование «шампанское» разрешено употреблять только в отношении российского напитка. До того как поправки подписал Владимир Путин, один из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy предупредил, что не готов менять категорию напитка и приостанавливает поставки, хотя в дальнейшем все же согласился изменить маркировку продукции. Закон также уточняет, что маркировка вин защищенного географического указания (ЗГУ) и защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина. Эти новшества, как опасались импортеры, потребуют получения новых сертификатов на продукцию, тогда как эта процедура требует проведения лабораторных исследований продукции и дополнительных трат.

Минфин указал на то, что технические регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (именно им должна соответствовать алкогольная продукция, чтобы ее можно было пустить в оборот) не устанавливают классификацию винодельческой продукции. А значит, закон не требует от производителей и импортеров обновления деклараций о соответствии требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из разъяснений Сазанова.

Если импортерам в связи с изменениями в законодательстве нужно будет изменить коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС или наименования видов продукции, то замену деклараций о соответствии возможно провести бесплатно и в упрощенном режиме, продолжает Минфин. От компаний потребуется лишь соответствующее заявление, а новые протоколы исследований (испытаний) и измерений не нужны. Обновить декларации можно при условии, что у продукции остались неизменными физические и химические свойства. Такой порядок предусмотрен постановлением правительства № 936 от 19 июня 2021 года.

Документ Минфина снял проблему замены деклараций соответствия, для них не потребуются новая сертификация продукции, признает Максим Каширин. Ранее Александр Ставцев не исключал, что изменения потребуются для 20 тыс. наименований, и если всем им придется полностью проходить новую сертификацию, то затраты на нее составят 140–150 млн руб.

Но остаются не проясненными другие вопросы — например, что делать с продукцией, которая уже находится в обороте, или с марками, которые еще не нанесены на бутылки, но в системе привязаны к определенному товарному наименованию, отмечает Каширин. По его словам, на таможенных складах временного хранения сейчас застряла часть партий шампанского и ординарных коньяков — их не выпускает таможенная служба из-за несоответствия документации новым положениям закона. Информацию о задержках в таможенном оформлении партий алкоголя подтвердили сотрудники двух крупных компаний-импортеров, уточнив, однако, что это не очень большие объемы. Конкретных цифр собеседники РБК не привели.

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Таможенное декларирование коньяка проходит в обычном режиме, утверждают в Федеральной таможенной службе. Ее представитель сообщил, что сейчас на складах временного хранения находится незначительное количество партий шампанского: «По ряду товарных партий самими собственниками принято решение о реэкспорте в целях надлежащего оформления сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства».

РБК направил запросы крупным компаниям — импортерам алкогольной продукции: АСТ, МБГ и «Лудинг».