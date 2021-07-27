Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,26 73,13 EUR Нал. 87,54 86,39 USD Бирж. 73,85 +0,20 EUR Бирж. 87,06 +0,11 USD ЦБ. 74,10 +0,33 EUR ЦБ. 87,32 +0,47 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 37071,00 -254,76 IMOEX 3750,10 +0,42% RTSI 1604,77 +0,51% Brent 74,61 +0,67% DJIA 35144,31 +0,24% Nasdaq 14840,71 +0,03%
Минфин снизил градус напряжения
Лента новостей
Туристический потенциал регионов России. Карта 09:40, РБК и Сбер Мишустин потребовал сократить бюрократию в помощи пострадавшим от паводка 09:36, Политика Глава федерации плавания отреагировал на первое за 25 лет золото на Играх 09:28, Спорт Министр спорта поздравил российских пловцов с исторической победой 09:28, Спорт Сколько платят продакт-менеджерам — исследование hh.ru 09:26, PRO Кто из россиян завоевал олимпийскую медаль в Токио. Фоторепортаж 09:18, Спорт  Как разнообразить свой следующий уикенд 09:14, РБК и Lexus Выигравшая две медали россиянка сравнила личный и командный финалы 09:14, Спорт Власти решили создать российский аналог Booking 09:14, Общество ВТБ заявил о запуске ипотеки на строительство частных домов 09:10, Недвижимость Эксперты оценили в 99% долю неполучающих лечение россиян с гепатитом С 09:02, Общество Вильфанд предупредил о возможных «очень жарких днях» в августе 09:01, Общество Британские ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя 08:54, Общество Почему во время пандемии у американских юристов нет отбоя от клиентов 08:48, PRO Быстрое свидание с технологиями: как выбрать идеальный ноутбук 08:48, РБК и ASUS Хищения в ЦПК, медали в плавании и стрельбе. Главное за ночь 08:41, Общество Ефимова ответила на вопрос о завершении карьеры после Игр без медали 08:25, Спорт Как экономить на командировках еще больше 08:23, РБК и Smartway Экс-сотрудник СБУ заявил о готовности сообщить ЕСПЧ о произволе силовиков 08:18, Политика Россия испытает «коктейль вакцин». Самое актуальное о пандемии на 26 июля 08:03, Общество Как глобальная налоговая сделка повлияет на акции международных компаний 08:00, PRO Как сэкономить 35% бюджета на ИТ-расходах. Тест 07:54, РБК и Онланта Мошенники придумали новый способ кражи денег через мессенджеры 07:50, Общество За что выселят из съемной квартиры: рантье назвали главные причины 07:41, Недвижимость Экс-сотрудник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России 07:33, Политика Лидер сборной России по плаванию осталась без медалей на Олимпиаде 07:17, Спорт «Единая Россия» предложила компенсировать россиянам траты на газификацию 07:14, Общество МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов 07:00, Бизнес
Газета
Минфин снизил градус напряжения
Газета № 118 (3407) (2707) Бизнес,
0

Минфин снизил градус напряжения

Власти разъяснили механизм действия поправок в закон об обороте алкогольной продукции
Минфин нашел выход, как смягчить последствия так называемого закона против Moet, осложнившего импорт шампанского: поставщикам не обязательно проводить новую сертификацию своей продукции либо ее можно делать в упрощенном режиме
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Министерство финансов выпустило разъяснение к вступившим в июле 2021 года поправкам в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». РБК ознакомился с документом, который был согласован с Минсельхозом, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией, 23 июля подписан замминистра финансов Алексеем Сазановым и который дает разъяснения игрокам алкогольной отрасли — как им ввозить продукцию из-за рубежа и ее реализовывать в России.

В пресс-службе Росаккредитации подтвердили, что проект документа был согласован со службой. С разъяснением Минфина знакомы президент Simple Group Максим Каширин и руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. РБК направил запросы в Минфин и Росалкогольрегулирование. Представитель Минсельхоза не ответил на вопрос по существу.

Что такое «закон против Moet»

Изменения в закон о регулировании алкогольной продукции вступили в силу 6 июля. Они, в частности, заменили определение «игристые вина (шампанское)» на «игристое вино, включая российское шампанское». В результате по логике закона на контрэтикетке (размещается на обратной стороне бутылки) и в сопроводительных декларациях вместо наименования «шампанское» производителям и импортерам необходимо указывать «игристое вино» применительно к зарубежным алкогольным напиткам, в то время как наименование «шампанское» разрешено употреблять только в отношении российского напитка.

До того как поправки подписал Владимир Путин, один из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy предупредил, что не готов менять категорию напитка и приостанавливает поставки, хотя в дальнейшем все же согласился изменить маркировку продукции.

Закон также уточняет, что маркировка вин защищенного географического указания (ЗГУ) и защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина. Эти новшества, как опасались импортеры, потребуют получения новых сертификатов на продукцию, тогда как эта процедура требует проведения лабораторных исследований продукции и дополнительных трат.

Бизнес
Moet Hennessy предупредила об остановке отгрузок шампанского в Россию Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Минфин указал на то, что технические регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (именно им должна соответствовать алкогольная продукция, чтобы ее можно было пустить в оборот) не устанавливают классификацию винодельческой продукции. А значит, закон не требует от производителей и импортеров обновления деклараций о соответствии требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из разъяснений Сазанова.

Если импортерам в связи с изменениями в законодательстве нужно будет изменить коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС или наименования видов продукции, то замену деклараций о соответствии возможно провести бесплатно и в упрощенном режиме, продолжает Минфин. От компаний потребуется лишь соответствующее заявление, а новые протоколы исследований (испытаний) и измерений не нужны. Обновить декларации можно при условии, что у продукции остались неизменными физические и химические свойства. Такой порядок предусмотрен постановлением правительства № 936 от 19 июня 2021 года.

Документ Минфина снял проблему замены деклараций соответствия, для них не потребуются новая сертификация продукции, признает Максим Каширин. Ранее Александр Ставцев не исключал, что изменения потребуются для 20 тыс. наименований, и если всем им придется полностью проходить новую сертификацию, то затраты на нее составят 140–150 млн руб.

Бизнес
Авторы закона «против Moet» объяснили понятие «российское шампанское» Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Но остаются не проясненными другие вопросы — например, что делать с продукцией, которая уже находится в обороте, или с марками, которые еще не нанесены на бутылки, но в системе привязаны к определенному товарному наименованию, отмечает Каширин. По его словам, на таможенных складах временного хранения сейчас застряла часть партий шампанского и ординарных коньяков — их не выпускает таможенная служба из-за несоответствия документации новым положениям закона. Информацию о задержках в таможенном оформлении партий алкоголя подтвердили сотрудники двух крупных компаний-импортеров, уточнив, однако, что это не очень большие объемы. Конкретных цифр собеседники РБК не привели.

Блок видео рекомендаций

Таможенное декларирование коньяка проходит в обычном режиме, утверждают в Федеральной таможенной службе. Ее представитель сообщил, что сейчас на складах временного хранения находится незначительное количество партий шампанского: «По ряду товарных партий самими собственниками принято решение о реэкспорте в целях надлежащего оформления сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства».

РБК направил запросы крупным компаниям — импортерам алкогольной продукции: АСТ, МБГ и «Лудинг».

Сколько Россия ввозит шампанского и коньяка

В 2020 году в Россию было ввезено 93,5 тыс. т игристых вин, к которым относится и шампанское, и 102,2 тыс. т спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции, в том числе и коньяка, следует из данных Федеральной таможенной службы (по поставкам всех товаров она отчитывается только по весу, причем учитывается и вес упаковки). В денежном выражении это были $220,6 млн и $342,3 млн соответственно. За первые пять месяцев 2021 года импорт игристых вин достиг 32,6 тыс. т на $79,2 млн, спиртовых настоек — 41,4 тыс. т на $136,2 млн.

Автор: Анна Левинская.
Теги: шампанское , Вино , Минфин , Росалкогольрегулирование , Минсельхоз
Материалы по теме
Минфин предложил наказание за контрабанду алкоголя и сигарет из ЕАЭС Общество
«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter