Вокально-инструментальная кампания

Почему среди кандидатов в Госдуму стали преобладать представители поп-культуры

Если нынешний созыв Госдумы называют «спортивным» и «телевизионным», то у будущего есть все шансы стать «музыкальным» — среди кандидатов много певцов. Есть и врачи, участие которых в политике эксперты называют следствием пандемии

Сергей Зверев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Музыкальный аншлаг

Участие знаменитостей в публичной политике — обычная российская электоральная практика. Пять лет назад в нижнюю палату баллотировались спортсмены (их 16 среди депутатов от «Единой России»), представители киноиндустрии (режиссеры Станислав Говорухин и Владимир Бортко, актрисы Мария Кожевникова и Елена Драпеко), телеведущие Петр Толстой, Оксана Пушкина, Евгений Ревенко и Сергей Шаргунов. Сейчас среди решивших участвовать в парламентских выборах знаменитостей преобладают музыканты.

Так, в подмосковном 122-м округе в Одинцово от «Единой России» баллотируется исполнитель хитов «Вечная любовь», «Время-наркотик» и «Спецназ» Денис Майданов. Майданов идет на выборы в округе, который ранее представляла телеведущая и автор законопроектов, защищающих права женщин, Оксана Пушкина. Она заявила РБК, что отказывается от участия в выборах, чтобы не идти «против своей прежней команды».

Майданов вел активную кампанию, в частности участвовал в разных провластных мероприятиях. Например, встречался с волонтерами, устранявшими последствия наводнения в Крыму, и устраивал концерт «Спасибо врачам» в честь докторов, борющихся с COVID-19. Майданов — не новичок в политике, в 2018 году он был доверенным лицом президента Владимира Путина. Певец утверждает, что если станет депутатом, то займется развитием патриотизма среди молодежи.

Еще один эпатажный кандидат в депутаты — выдвинутый партией «Зеленые» в Бурятии и Иркутской области стилист и певец Сергей Зверев. Он баллотируется по 9-му округу в Бурятии и возглавляет региональные списки партии в двух регионах. Перспективы Зверева, известного в том числе по фразе «Звезда в шоке», в Бурятии пока неясны, но он популярен в этом и соседнем регионе, поскольку еще несколько лет назад выступил против вырубки сибирской тайги. Также Зверев записал свою версию бурятского гимна и клип к ней, где он появляется в национальных бурятских костюмах. По словам Зверева, он идет в Госдуму защитить от загрязнения озеро Байкал.

Еще один лидер регионального списка — автор песен «Лейла» и «Сотри его из Memory» Виктория Дайнеко, возглавляющая федеральный список партии «Зеленая инициатива». Она относительно новая, была создана в 2019 году одновременно с партиями «Новые люди» основателя Faberlic Алексея Нечаева и «За правду» писателя Захара Прилепина. Два источника РБК в российском парламенте называют эти партии «спойлерами» и утверждают, что они были созданы для оттягивания голосов у конкурентов «Единой России». «Зеленая инициатива» декларирует, что ориентирована на борьбу за экологию, и, по словам Дайнеко, она разделяет этот посыл: «Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям».

В 216-м округе Санкт-Петербурга баллотироваться в Госдуму будет исполнительница песен «Старшая сестра» и «Ясный мой свет» Татьяна Буланова. Она выдвинута от партии «Родина». Предполагалось, что конкуренцию ей составит еще один певец, Виктор Салтыков, однако этого не произошло из-за обнаруженного у него «маленького счета в Испании». Главным соперником певицы может стать известный «яблочник», один из самых известных оппозиционных депутатов городского заксобрания Борис Вишневский. Буланова утверждала, что планирует попасть в Госдуму «для помощи людям, защиты слабых» — детей, матерей и инвалидов. Однако после съезда партии она не смогла объяснить журналистам «Подъема» цель своего выдвижения. «Ничего по этому поводу вам сказать не могу, мне еще информацию не дали», — пояснила певица.

Баллотироваться — не значит победить Все упомянутые кандидаты освобождены от сбора подписей: у выдвинувших их партий есть парламентская льгота. Впрочем, сам факт выдвижения известных певцов на выборы еще не означает, что они обязательно станут депутатами. Рейтинги почти у всех выдвинувших музыкантов партий очень низкие. Согласно последнему исследованию ВЦИОМа, уровень поддержки россиянами «Зеленых» и «Родины» составляет всего 1%, «Зеленой инициативы» — 0,6%. Если партии получат такие результаты на сентябрьских выборах, они не преодолеют пятипроцентный барьер и, соответственно, не получат ни одного мандата.

Врачи и актеры

Певцы — не единственные известные в стране люди, баллотирующиеся в Госдуму в этом году. Среди других претендующих на мандат звезд — артисты Владимир Машков и Дмитрий Певцов, врачи Денис Проценко, Марьяна Лысенко и Александр Румянцев, дрессировщик Аскольд Запашный, победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, кавээнщик Сангаджи Тарбаев, телеведущие Евгений Попов и Тимофей Баженов. .

Владимир Машков — в московском списке «Единой России». Режиссер и актер уже участвовал в политических кампаниях: в 2011 году он был в тройке партии власти по Кемеровской области, но отказался от депутатского кресла; в 2018-м он, как и Майданов, был доверенным лицом Путина, а в 2019-м состоял в группе, разрабатывавшей поправки к Конституции. Машков даже стал автором одной из них — о неотчуждаемости российских территорий. В конце мая источники РБК утверждали, что его участие в праймериз партии власти — не более чем пиар предварительных выборов «Единой России», становиться депутатом худрук театра Табакова не собирается.

Также в Москве по одномандатному 200-му округу идет на выборы народный артист Дмитрий Певцов. Этот округ считается оппозиционным, там против Певцова, в частности, будут выступать правозащитник Андрей Бабушкин и депутат от КПРФ Денис Парфенов, "Единая Россия" кандидата в округе не выдвигала. Актер же идет на выборы самовыдвиженцем, а это значит, ему придется собирать подписи. В Госдуме он, по его словам, будет выступать за отмену пенсионной реформы.

В списке «Единой России» по Москве, кроме Машкова, главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. В списке она на втором месте после «паровоза» — мэра столицы Сергея Собянина. Лысенко стала одним из главных лиц кампании по борьбе с пандемией COVID-19 в Москве: ее больница была перепрофилирована для приема пациентов с пневмонией. В ней, в частности, лечился министр строительства Владимир Якушев. За работу Лысенко получила звание Герой Труда Российской Федерации. Ее цель в нижней палате — развивать медицинскую науку.

В Москве баллотироваться в Госдуму от «Единой России» будет также президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. В 2018-м он был сопредседателем предвыборного штаба Путина. Врач идет на выборы в 209-м округе.

В федеральный список партии власти попал самый, пожалуй, известный участник борьбы с пандемией — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Врач согласился быть включенным в список «Единой России» после звонка президента, хотя ранее опровергал свое участие в выборах и говорил, что не чувствует в себе «потенциала по законотворчеству».

Многолетний участник «Своей игры» Анатолий Вассерман идет на выборы в Москве в 205-м округе, он будет самовыдвиженцем. В округе у него есть серьезные соперники — член президиума КПРФ, действующий депутат Сергей Обухов и «яблочница» Алена Попова — соавтор закона о домашнем насилии. Вассерман в случае избрания пообещал заняться вопросами строительства метро в Гольяново, здравоохранения, развития стадионов «Крылья Советов» и «Локомотив» и сохранения Преображенского рынка.

Дрессировщик Аскольд Запашный будет баллотироваться в 34-м округе в Ижевске от партии «Справедливая Россия — За правду». Он был доверенным лицом Путина в 2012 году и мэра Москвы Сергея Собянина в 2016-м. Своей идеологией художественный руководитель Большого московского цирка назвал «здоровый патриотизм».

Телеведущий, кавээнщик, бывший член Общественной палаты Сангаджи Тарбаев пойдет на выборы от партии «Новые люди», он возглавил список партии по Москве.

Еще среди столичных кандидатов-одномандатников от "Единой России" телеведущие Евгений Попов ("60 минут") и Тимофей Баженов (программы о животных и путешествиях).

Политическая ставка на спорт в связи с допинговыми скандалами стала ослабевать, поэтому на первый план стали выходить сферы с меньшим возможным репутационным риском, полагает политолог Алексей Макаркин. По его мнению, большое количество кандидатов-врачей — последствие пандемии. «Врачей воспринимают как людей заслуженных, как героев», — сказал Макаркин. Однако есть и обратная сторона: по словам эксперта, врачи чаще всего выступают за усиление ковидных ограничений, что на фоне усталости от пандемии может вызывать отторжение.

Музыканты могут идти в политику по разным причинам — кто-то баллотируется, чтобы работать в политике, кто-то использует кампанию как способ напомнить о себе, сказал РБК политолог Константин Калачев. Приглашая представителей поп-культуры, партия хочет получить ее лояльную аудиторию и бесплатные упоминания в СМИ, отметил он: «Есть наивные представления об очень лояльной аудитории артистов».

Артисты и музыканты, телеэксперты и медийные фигуры в этот раз выдвинулись в Госдуму в таком количестве, так как имеют высокую стартовую узнаваемость среди лояльных избирателей, добавляет политолог Александр Пожалов. Они вряд ли будут уделять много внимания законотворчеству, для них думская трибуна — очередная медийная площадка. «Это, конечно же, выгодно исполнительной власти, так как именно правительство и администрация президента являются реальными авторами большинства принимаемых законов», — добавил эксперт.