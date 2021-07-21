Битву за развитие инфраструктуры выиграли наиболее развитые

Минфин определил для регионов лимиты бюджетных кредитов нового типа

Минфин распределил лимиты по инфраструктурным кредитам регионам на общую сумму ₽500 млрд, больше всего средств предназначено Москве и Подмосковью. Логику решения эксперты объяснили лучшей окупаемостью проектов в развитых регионах

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин довел до региональных властей информацию о распределении лимитов по бюджетным кредитам на реализацию инфраструктурных проектов. Соответствующее решение было одобрено на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию 15 июля, следует из письма Минфина главам субъектов Федерации (копия есть в распоряжении РБК) и сообщения на сайте правительства об итогах заседания комиссии.

Общая сумма этих кредитов, как объявлял президент Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию, составит 500 млрд руб. Больше всего средств на развитие инфраструктуры может быть выделено Москве, а единственный субъект, который не получит денег на развитие, — Мордовия, следует из письма Минфина (см. инфографику).

Представители двух регионов неформально подтвердили РБК выделенные им лимиты по кредитам, пресс-служба Минфина не подтвердила, но и не опровергла указанное распределение. Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет комиссию по региональному развитию, отказался от комментариев.

Кредиты почти для всех

Инфраструктурные кредиты — крупнейшая инициатива последних лет, направленная на социально-экономическое развитие регионов. До конца 2023 года предстоит вложить в развитие региональной инфраструктуры 500 млрд руб. федеральных кредитов по ставке 3% годовых с дальнейшей перспективой выделения такой же суммы до 2026 года, говорил 15 июля Хуснуллин.

Путин в послании обозначил базовый принцип, которым необходимо руководствоваться при распределении этих кредитов: чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Когда Минфин и Минэкономразвития принялись за выработку критериев раздачи средств, возникла дискуссия, как это делать — на конкурсной основе или в соответствии с какими-то критериями, рассказывает собеседник РБК в администрации одного из регионов. В итоге в мае министр экономики Максим Решетников объявил, что для всех регионов центр определит их кредитные лимиты.

В пресс-службе Минфина РБК уточнили, что распределение лимитов инфраструктурных кредитов регионам «осуществлено пропорционально численности населения». На этот основной параметр дополнительно были наложены два коэффициента — общая долговая нагрузка с учетом объема государственного долга региона на 1 января 2021 года и стоимость фиксированного набора товаров и услуг в регионе по отношению к среднему по России.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что лимиты распределены «с учетом социально-экономических и бюджетных характеристик региона, таких как численность населения, уровень долговой нагрузки и стоимость фиксированного набора товаров и услуг».

Справедливость критериев

Самые большие лимиты предназначены для таких высокоразвитых регионов, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург, — на три этих региона приходится четверть всех инфраструктурных кредитов. Вместе с Краснодарским краем и Ростовской областью они заберут около трети всех лимитов. Эти субъекты являются и лидерами по численности населения — на Москву, Подмосковье и Петербург приходится более 17% населения России.

Меньше всего достанется дотационным Чукотке, Ненецкому автономному округу и Хакасии. Для Мордовии вообще не предусмотрено бюджетного кредита на инфраструктурные проекты (у республики самое высокое отношение общего госдолга к собственным доходам — 195% на начало 2021 года).

Принятый подход в полной мере учитывает нормы, предусмотренные посланием президента, утверждает Минфин. Руководитель группы региональных рейтингов Аналитического рейтингового кредитного агентства (АКРА) Елена Анисимова согласна — критерии «разумны». «В контексте численности стоило бы обратить внимание еще и на плотность населения. При принятии итогового решения о финансировании того или иного проекта это позволило бы разграничить потребности субъектов в конкретном виде инфраструктуры. При низкой плотности очень важна транспортная доступность, при высокой — потребности могут быть другими: в сетях, очистных сооружениях и так далее», — добавляет она.

Однако источник РБК в администрации одного из регионов считает, что утвержденное распределение лимитов не совсем соответствует принципу справедливости, о котором говорилось в президентском послании. Дело в том, что на получение инфраструктурных кредитов смогут претендовать даже закредитованные регионы, которым федеральный центр дополнительно поможет с реструктуризацией коммерческого долга, указывает он. Президент в послании также поручил заместить бесплатными бюджетными кредитами до 2029 года рыночный долг субъектов, превышающий 25% их собственных доходов. Таким образом, более тридцати регионов получат льготные кредиты почти на 337 млрд руб. на замещение более дорогой в обслуживании коммерческой задолженности.

Собеседник РБК полагает, что 500 млрд руб. инфраструктурных кредитов было бы справедливее распределять среди регионов, у которых доля рыночных обязательств к собственным доходам менее 25%. Принятый же федеральным центром подход «не стимулирует регионы к ведению ответственной долговой политики», считает он.

Однако Елена Анисимова возражает: к высокозакредитованным регионам по критериям Минфина (долг к собственным доходам — более 85%) относятся девять субъектов — Томская область, Карелия, Костромская область, Псковская область, Орловская область, Удмуртия, Калмыкия, Хакасия и Мордовия, им реструктурируют суммарно 106 млрд руб. долга, а новых инфраструктурных кредитов выдадут лишь на 7,5 млрд руб. — «совсем немного, поэтому выглядит все логично и справедливо». В то же время такие регионы, как Московская область, много занимали на развитие, но нельзя сказать, что они ведут «безответственную» долговую политику, добавляет Анисимова.

Эффективность проектов

Бюджетным законодательством предусмотрен предельный уровень госдолга регионов — 100% объема собственных доходов бюджета субъекта (для высокодотационных субъектов РФ — 50%). «Для недопущения разбалансировки бюджетной системы и нивелирования рисков неисполнения регионами обязательств перед гражданами считаем необходимым при предоставлении из федерального бюджета субъектам РФ бюджетных кредитов исходить из непревышения предельного уровня госдолга», — заявили РБК в Минэкономразвития.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов логику предоставления больших лимитов высокоразвитым регионам объясняет тем, что в них механизм инфраструктурных кредитов на 15 лет с большей вероятностью покажет эффективность. «Возвратность кредитов в развитых регионах выше. Механизм бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты для России новый; окупаемость таких проектов даже в сильных регионах, где могут быть выше мультипликативные эффекты, не столь явная», — рассуждает эксперт.

Распределение лимитов по инфраструктурным кредитам не означает, что субъекты получат в итоге именно эти суммы. Конкретные параметры кредитов будут определяться на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, уточнили РБК в Минфине. Средства будут выдавать на конкретные проекты, прошедшие конкурсный отбор и детальную экспертизу на федеральном уровне, следует из пресс-релиза правительства. Среди таких критериев:

объем привлекаемых внебюджетных средств должен быть не меньше бюджетного кредита;

объем будущих дополнительных налоговых доходов не должен быть меньше расходов на обслуживание кредита;

должно быть создано определенное число новых рабочих мест на каждый 1 млн руб. кредита;

оценка градостроительного потенциала территории.

При использовании кредитов должны будут выполняться несколько правил: целевое назначение средств, обособленный от бюджета региона учет расходов по кредиту, обеспечение федерального казначейского сопровождения инфраструктурных проектов и ежеквартальные отчеты главы региона.

РБК направил запросы о планах на использование кредитов в правительства Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Мордовии, Хакасии, Челябинской и Свердловской областей. В пресс-службе аппарата курирующего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова ответили, что правительство региона «заинтересовано в получении и использовании инфраструктурных кредитов из средств федерального бюджета».