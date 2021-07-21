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Донбасс получил право внутреннего голоса
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Донбасс получил право внутреннего голоса
Газета № 114 (3403) (2107)
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Донбасс получил право внутреннего голоса

Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами смогут принять участие в выборах Госдумы
В самопровозглашенных республиках Донбасса российское гражданство получили уже более 600 тыс. человек. Те из них, кто зарегистрируется на российском портале госуслуг, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
Вид на центр Донецка
Вид на центр Донецка (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Проживающие в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) граждане России смогут в онлайн-формате проголосовать на сентябрьских выборах депутатов Госдумы. Об этом говорится в постановлении Центризбиркома России.

«На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183», — поясняется в документе.

Желающие проголосовать должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, их учетная запись должна быть подтверждена.

«Мы решили посмотреть, нельзя ли создать и для этих граждан России, которые тоже имеют право голоса, возможность проголосовать в любой другой точке. И, мне кажется, мы в этом направлении достаточно сильно продвинемся. Этот эксперимент для этой группы людей позволит нам в дальнейшем развивать применение ДЭГ (дистанционное электронное голосование. — РБК) уже за пределами страны», — сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Согласно решению \Центризбиркома, проголосовать россияне, проживающие на территории ДНР и ЛНР, смогут только по партийным спискам, проголосовать по одномандатному округу за конкретного кандидата будет нельзя.

Указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объяснял тем, что ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы. Он также подчеркивал, что выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер, так как жители самопровозглашенных республик не могут нормально перемещаться и реализовывать свои права.

Общество
В Госдуме назвали число выданных жителям Донбасса российских паспортов Фото: Александр Река / ТАСС

Сколько человек может проголосовать в Донбассе

14 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Он выразил уверенность, что к концу 2021 года число выданных жителям Донбасса российских паспортов увеличится до 2 млн.

На начало мая число получивших гражданство России жителей Донбасса составляло 527 тыс., сообщали в МВД России. По данным ведомства, отказ в выдаче паспорта получили 2 тыс. жителей Донбасса.

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков еще в феврале на заседании областного заксобрания заявил, что гражданство по упрощенной схеме получили более 600 тыс. человек. По данным республиканских комитетов по статистике, численность населения ЛНР на 1 июня составляла около 1,4 млн человек, ДНР — более 2 млн человек.

По данным ЦИК, около 1,8 млн российских граждан постоянно проживают за пределами страны. Таким образом, на Донбасс приходится до трети всех живущих за рубежом россиян. В Киеве называли выдачу паспортов в Донбассе провокацией и нарушением минских соглашений.

Что нужно для онлайн-голосования

Для дистанционного голосования необходим максимальный уровень учетной записи на портале «Госуслуги», следует из решения ЦИК. Это означает, что помимо паспортных данных нужно указать СНИЛС и получить подтверждение личности через МФЦ или личные кабинеты банков. И если с 1 июля МВД ЛНР начало принимать документы на выдачу СНИЛС в упрощенном порядке, то подтвердить аккаунт по-прежнему можно только на территории России. Кроме того, для голосования онлайн на портале госуслуг нужно вводить данные о регистрации в России, которой нет у проживающих на территории ДНР и ЛНР.

«Гражданин РФ может зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись любым доступным способом», — сообщили РБК в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ответ на вопросы о доступе к госуслугам граждан без регистрации.

«Возможно, у государства существует реестр тех лиц, которые в упрощенном порядке получили гражданство, и будет происходить сверка данных. Многие россияне живут за рубежом и не имеют регистрации в России, так же как и те, кто живет в России и тоже не имеет регистрации и определенного места жительства, — и как их всех отделить друг от друга, вопрос открытый», — сказал РБК сопредседатель правозащитного движения «Голос» (одноименная ассоциация ранее была признана иноагентом) Григорий Мельконьянц.

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Чем объясняется внимание власти к избирателям Донбасса

Голоса граждан России, проживающих в ЛНР и ДНР, могут существенно улучшить результат «Единой России» на выборах, полагает политолог Александр Пожалов. По его мнению, основной политический выбор граждан на этой территории будет связан с партией власти, так как она ассоциируется с Владимиром Путиным. Именно президент поддерживал их, принимал решение о гражданстве и говорил о защите социальных прав, отметил политолог. По мнению Пожалова, привлекательным для ДНР и ЛНР является в списке и фигура министра обороны Сергея Шойгу.

«Это даст дополнительные голоса ростовской группе по сравнению с остальными субъектами, таким образом Ростовская область проведет в Госдуму больше человек. Но федеральный политический смысл связан именно с тем, чтобы увеличить общероссийский результат списка «Единой России», — говорит эксперт.

Какие варианты голосования обсуждались для ДНР и ЛНР

В марте глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников говорил, что в ЦИК обсуждается возможность голосования на выборах в Госдуму для жителей республик Донбасса с российскими паспортами. «Это граждане Российской Федерации, которые приобрели все права и, соответственно, участвовать в выборах. Поэтому Россия обязана организовать для них возможность волеизъявления», — пояснял он, добавив, что ЦИК «обдумывает, как можно это организовать».

Одним из вариантов, по его словам, мог быть выезд желающих проголосовать на российскую территорию, например в Ростов, однако сделать это сложно. Калашников тогда назвал это вопросом, «на который пока нет ответа».

В апреле московский Общественный штаб по наблюдению за выборами предложил создать единый электронный избирательный округ для проживающих за рубежом россиян. Явка на ДЭГ традиционно выше, и это может внести дисбаланс в одномандатных округах, указывал Алексей Венедиктов. Идею отдельного округа для проживающих за рубежом поддерживал и заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Авторы: Владислав Гордеев, Елизавета Ламова.
Теги: голосование , Госдума , ДНР и ЛНР , ДНР , ЛНР , ЦИК , Центризбирком
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