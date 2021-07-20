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Гонку вооружений замедляет дефицит кадров
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Газета
Гонку вооружений замедляет дефицит кадров
Газета № 113 (3402) (2007) Политика,
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Гонку вооружений замедляет дефицит кадров

Американские эксперты проанализировали ключевые проблемы российской оборонной отрасли
По мнению экспертов корпорации RAND, Россия сумела создать вооружения, у которых нет аналогов в США. Но дальнейшим успехам Москвы на этом направлении могут помешать санкции и недостаток кадров в оборонной отрасли
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Точечные успехи

Усилия России модернизировать устаревшие вооружения и разработать их современные типы, чтобы достойно конкурировать в этой сфере с США, можно считать «по крайней мере отчасти умеренным успехом». Такой вывод содержится в докладе, подготовленном экспертами американской исследовательской корпорации RAND. В качестве примера новых российских систем они назвали танк Т-14 «Армата» и гиперзвуковую ракету «Циркон», не имеющих прямых американских аналогов.

России удалось решить часть прежних проблем в сфере развития вооружений, полагают аналитики. Они напоминают, что после приватизации 1990-х годов в России появилось много частных военных компаний, которые принимали государственные заказы, однако не реализовывали их вовремя, что тормозило процесс разработки и производства оружия. Однако потом российские власти сосредоточили эти ресурсы в руках государства и увеличили финансирование программ развития вооружений. «Российская государственная программа развития вооружений до 2020 года, которая была принята в 2011 году, стала первым случаем в постсоветской истории, когда российский оборонный сектор получил адекватные ресурсы, чтобы реализовать поставленные задачи, которые включают в себя цель довести долю современных образцов вооружений до 70%», — пишут эксперты.

Они оценивают сроки создания новых вооружений в России в 20 лет — это примерно столько же, сколько в США. Например, проект танка Т-14 «Армата» «вырос» из проекта разработки танка нового поколения «Объект 195», который стартовал еще в 1990-х годах, утверждают в RAND.

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Сейчас на экспорт вооружений приходится почти 40% от всех поставок российской готовой продукции за рубеж, констатируют эксперты. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), в 2016–2020 годах Россия заняла второе место на мировом рынке (на ее долю пришлось 20% мирового объема продаж оружия), уступив США, доля которых на глобальном рынке выросла до 37%. Американские вооружения поставлялись в 96 стран, Россия поставляла свою продукцию в 45 государств.

Главные препятствия

Несмотря на определенные достижения, развитие вооружений в России сталкивается с несколькими проблемами, а оборонные предприятия страны отстают от американских, утверждают в RAND. Как отмечают аналитики, производительность труда на ведущих российских военных предприятиях в несколько раз отстает от соответствующих показателей в США. Например, чистая прибыль на одного работающего в российской Объединенной судостроительной корпорации или Объединенной двигателестроительной корпорации составляет менее $100, а соответствующий показатель американской корпорации Lockheed Martin превышал $400.

Авторы исследования выделяют несколько вызовов, стоящих перед оборонной промышленностью России. Во-первых, это недостаток кадров в сфере НИОКР, в том числе из-за утечки умов за рубеж. Аналитики указывают, что средняя зарплата инженеров в США в несколько раз выше, чем в России. Например, инженер-проектировщик в среднем получает в США около $70 тыс. в год. Авторы цитируют исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), согласно которому число россиян, эмигрирующих в развитые страны, составляет около 100 тыс.

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Во-вторых, проблемы для России могут создать санкции. Запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения может лишить страну важных компонентов для производства вооружений. Новая администрация США под руководством Джо Байдена ужесточила ограничения Минторга США на вывоз товаров и технологий двойного назначения в Россию после отравления Алексея Навального.

В силу этих факторов у России возникают проблемы с производством новых, дорогостоящих вооружений в масштабных объемах. «Россия сохраняет большой экспортный рынок, однако испытывает проблемы с тем, чтобы производить высокотехнологичные системы в стратегически больших количествах», — резюмировали аналитики.

Россия и США не сопоставимы по общему объему ресурсов, которые каждая из стран может задействовать для развития военной техники, однако это не означает, что положение Москвы заведомо проигрышное, сказал РБК заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, Россия достаточно успешно действует в рамках этих ограничений, сконцентрировав ресурсы на ряде приоритетных сфер. Среди них, в частности, стратегические вооружения, воздушно-космические силы (где упор делается на системах противовоздушной обороны), а также военно-космические проекты и системы управления, перечислил эксперт.

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При этом Россия не выделяет больших ресурсов на других направлениях — например, на российский флот, за исключением подводных сил. Не слишком высокими темпами идет и переоснащение сухопутных войск, даже несмотря на наличие перспективных разработок, указал эксперт.

«США — глобальная империя, которой необходимо развивать одновременно все направления, чтобы сдерживать Китай на воде, а Россию — на суше. Россия же может концентрироваться на определенных нишах и добиваться в них существенных прорывов», — резюмировал Василий Кашин.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Россия , США , эксперты , вооружения
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