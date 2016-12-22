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Эксперты РАНХиГС рассказали об усилившейся утечке мозгов из России
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Эксперты РАНХиГС рассказали об усилившейся утечке мозгов из России
Общество, 23 янв, 17:43
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Эксперты РАНХиГС рассказали об усилившейся утечке мозгов из России
В последние годы произошел рост утечки мозгов из России, следует из нового исследования РАНХиГС. Сами эмигранты в числе причин, почему покинули страну, называют изменение экономический ситуации после 2014 года
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Интеллектуальная эмиграция из России в текущем десятилетии демонстрирует рост, говорится в материалах РАНХиГС (есть в распоряжении РБК) со ссылкой на статистику принимающих зарубежных стран и результаты интервью с уехавшими за последние шесть лет.

«Зарубежная страновая статистика и результаты проведенных глубинных интервью с эмигрантами последних шести лет показывают, что в текущем десятилетии имел место реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России, однако речь не идет о ежегодном выезде миллионов и даже сотен тысяч человек», — подчеркивается в докладе.

Сейчас, по оценкам исследователей, за рубежом проживают около 2,7 млн уроженцев России, из них примерно 1,5 млн человек сохраняют российское гражданство. Как отмечают эксперты, география эмиграции становится все более разнообразной. «К старым лидерам 1990-х годов (когда выезд шел в основном по каналам этнической эмиграции) — Германии, США и Израилю — присоединяется множество новых направлений, все чаще появляются страны Центральной, Южной и Северной Европы, Австралия», — отмечается в исследовании.

Ежегодно, согласно зарубежной статистике за последние годы, в развитые страны эмигрируют около 100 тыс. человек, из них в среднем около 40% имеют высшее образование. В целом накопленный к настоящему моменту за рубежом потенциал россиян с высшим образованием, скорее всего, не превышает 800 тыс. человек, отмечает РАНХиГС.

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В качестве причин, «выталкивающих» россиян из страны, большинство респондентов назвали «заметное изменение экономической ситуации после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития». Для четверти выехавших на первое место среди таких факторов вышли «политическая ситуация, разочарование после выборов 2012 года и особенно события 2014 года», говорится в докладе.

Часто люди едут в другие страны на учебу в магистратуру или аспирантуру, таких около трети опрошенных. Еще около четверти уехали за границу работать, получив так называемую «Голубую карту» для квалифицированных специалистов. Третьей по распространенности причиной (каждый пятый опрошенный) стал переезд в качестве члена семьи иностранного гражданина или россиянина, заключившего контракт на работу за рубежом.

Говоря о своих планах на будущее, примерно треть опрошенных заявили, что никогда не вернутся в Россию, около 15% респондентов изучают рынок труда в России и в случае интересного предложения готовы вернуться, большинство же (около 50%) вовсе не закрывают для себя возможности возвращения в Россию, но конкретные сроки и перспективы не называют, отмечается в исследовании.

В феврале прошлого года премьер Дмитрий Медведев на Сочинском инвестиционном форуме назвал недопустимым «экспорт интеллекта» из России. «Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект уходит из страны и безвозвратно, и бесплатно», — отметил премьер, подчеркнув, что предотвратить отток кадров можно, реформировав систему образования в России. Он пояснил, что современная экономика «предполагает постоянное обучение» в течение всего карьерного пути. «Теперь мы учимся всю жизнь», — подчеркнул премьер.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: миграция , исследование , утечка мозгов , РАНХиГС
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