Инфляция раздувает ставку

Эксперты прогнозируют ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ

Банк России может повысить ставку на 0,75–1 п.п., до 6,25–6,5%, ожидают опрошенные РБК эксперты. В пользу более существенного повышения говорят рост цен и ожидаемое ослабление рубля

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России в эту пятницу, 23 июля, может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики и повысить ставку уже в четвертый раз подряд, причем ее рост может стать самым существенным с 2014 года — сразу на 0,75–1 процентный пункт, считают опрошенные РБК экономисты.

Всего аналитики рассматривают три сценария повышения ставки с текущих 5,5%, показывают результаты консенсус-прогноза агентства Bloomberg. Девять из них ожидают повышения ставки на 0,5 п.п., до 6%, семеро — на 0,75 п.п., 13 экспертов — на 1 п.п. Ужесточения денежно-кредитной политики ждут и участники макроэкономического прогноза ЦБ. Они ожидают среднюю ставку по итогам года на уровне 5,5%, при том что на начало 2021 года она составляла 4,25%.

Сигнал рынку председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала еще в конце июня. «Будем обсуждать [повышение ставки] в широком диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов», — сказала она в интервью Bloomberg. Глава ЦБ подчеркнула, что политика Банка России все еще остается мягкой (с учетом инфляции реальная ставка остается отрицательной).

После заявления Набиуллиной вышли данные Росстата по инфляции в июне, которые показали, что рост цен ускорился до 6,5% в годовом исчислении, рекорда с 2016 года. Драйверами роста стали дорожающие овощи и стройматериалы. Рост цен происходит на фоне ускорения экономики: Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 3,8% в этом году, а ЦБ не исключает, что рост ВВП превысит 4%. Восстановление экономики произошло в условиях ограниченного предложения, в результате случился «шок, который вызвал сейчас отклонение инфляции от цели», обращал внимание глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью «Коммерсанту».

«Я считаю, что с равной вероятностью возможно повышение ставки на 50 б.п. и в июле, и в сентябре, и на 100 б.п. только в июле. ЦБ будет решать, повысить ставку одним ударом или разбить повышение на два этапа, в любом случае эффект от этого повышения мгновенным не будет», — сказал РБК управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Резкий скачок ставки может подстегнуть укрепление рубля и тем самым снизить инфляцию на отрезке в несколько месяцев, добавил он.

«Вынужденная мера»

Одним из основных аргументов в пользу повышения ставки экономисты называют ускорение инфляции в июне. Такие данные предоставляют ЦБ возможность повысить ставку сильнее, чем ожидалось, пишет в обзоре экономист Bank of America Владимир Осаковский. В условиях ускорения практически всех компонентов индекса потребительских цен ключевая ставка ЦБ как минимум приблизится к верхней границе нейтрального диапазона, полагает он.

В долгосрочной перспективе ЦБ оценивает диапазон нейтральности ключевой ставки в 5–6%. В этих условиях экономика находится на своем потенциале, а реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) составляет 1–2%. Но при текущей инфляции выше 6% и существенно возросших инфляционных ожиданиях той же самой реальной ставке «должен соответствовать более высокий диапазон значений» ключевой ставки, чем 5–6%, отмечается в материале ЦБ «О чем говорят тренды». Впрочем, с учетом расхождений в инфляционных ожиданиях населения, предприятий и участников финансового рынка нельзя заранее рассчитать соответствующий ситуации уровень ключевой ставки, указали в Банке России.

«Даже ставка 7% не выглядит достаточно жесткой, потому что все ожидают, что инфляция сохранится на своем пике 6,5–7% чуть ли не до конца сентября», — рассуждает профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. По его словам, повышение ставки на 1 п.п. позволит быстрее охладить спрос и снизить инфляционное давление.

Повышение ставки — это «вынужденная мера», потому что инфляция довольно сильно ускорилась (не исключено, что она не остановится на отметке 6,5%), отмечает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. «Как мне кажется, повышение ставки на 75 б.п. — это минимум, на который нужно рассчитывать. Повышение на 100 б.п. также не исключено, но менее вероятно», — полагает эксперт.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова также ожидает повышения ставки на 1 п.п., но не исключает, что ЦБ предпочтет повысить ее на 0,75 п.п. из-за того, что во вторую неделю июля рост цен составил менее 0,1% после 0,2% неделей ранее. В остальном — контекст негативный. «Цены на контейнерные перевозки продолжают расти. Динамика курса будет негативной для инфляции на горизонте следующих 6–12 месяцев. Решение ОПЕК+ о повышении добычи приведет к ускорению инвестиционной активности в нефтяном секторе и тоже даст инфляционный эффект», — перечисляет аргументы в пользу сильного повышения ставки Орлова.

Впрочем, не все эксперты ждут роста ставки сразу на 1 п.п. Началось замедление роста глобальных продовольственных цен, уменьшилось количество проблемных категорий в июньской инфляции, замедлилось восстановление в секторах, наиболее чувствительных к последствиям пандемии, отмечает старший экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «Необходимости в экстренном шаге в 100 б.п. нет — 50 б.п. скорее отражает масштаб рисков и оставляет пространство для маневра в ближайшие кварталы в случае необходимости», — считает он.

Пределы инфляции и ставки

В апрельском прогнозе ЦБ инфляция ожидалась на уровне 4,7–5,2% на конец года. В пятницу на опорном заседании ЦБ пересмотрит этот прогноз.

В отличие от лета 2020 года в этом году пока нет дефляции и не факт, что она будет иметь место в июле или августе, считает Олег Шибанов. «Поэтому мы можем еще раз увидеть растущую инфляцию в годовом выражении, но, скорее всего, в сентябре уже будет торможение», — прогнозирует он. Инфляция и ключевая ставка вскоре достигнут пиковых значений, есть сигналы о том, что в среднесрочной перспективе должна начаться стабилизация, отмечает Дмитрий Долгин. «Рост денежной массы замедляется с сентября прошлого года, и перспективы экономического роста во втором полугодии не такие ясные», — приводит аргументы эксперт. Замедление инфляции, вероятно, будет наиболее явным в ноябре-декабре, ожидает он.

Пик инфляции возможен в конце июня — июле, считает Владимир Осаковский. «Старт нового дезинфляционного тренда может привести к изменению риторики ЦБ с «ястребиной» в сторону более нейтральной», — пишет он в обзоре. Но для того чтобы определить пик роста цен, ЦБ нужны будут данные за весь июль и, возможно, начало августа, поэтому пока он воздержится от пересмотра тональности своей политики, полагает аналитик.

Относительно будущих действий ЦБ у экономистов пока нет единого мнения. Банку России придется еще раз повышать ставку, если начнет ужесточать свою политику Федеральная резервная система США, считают некоторые из них. Инфляция в США в июне ускорилась с 5 до 5,4%, продемонстрировав самый быстрый прирост с 2008 года. «ФРС уже начинает более пристально анализировать опцию ужесточения, в ряде других стран центральные банки тоже готовы к повышению ставок. Мне трудно представить, что ЦБ не будет повышать ставку, если начнется бегство в доллары на глобальных рынках», — ожидает Наталия Орлова.

Антон Табах, напротив, считает, что опасения ужесточения политики ФРС США преждевременны. «Ситуация на рынке пятилетних «трежерис» (гособлигации США. — РБК) лучше всего отражает настроения инвесторов, рост доходностей, который произошел в марте—апреле этого года, довольно сильно откатился по меркам этого рынка. Действительно жестких мер от ФРС не ждут, и можно найти массу аргументов — как локальных, например переназначение главы ФРС Джерома Пауэлла, так и глобальных, — в пользу того, что этого не будет в ближайшее время», — сказал он.