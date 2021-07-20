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Газета № 113 (3402) (2007) Бизнес,
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Дефицит из коробки

Ассоциация компаний розничной торговли заявила о риске сокращения ассортимента из-за реформы РОП
Ретейлеры увидели риски для легальной торговли из-за готовящихся требований к утилизации товаров вплоть до «пустых полок» из-за сокращения ассортимента. «Никакого риска пустых полок нет», — опровергает оператор мусорной реформы
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные торговые сети, в том числе «Магнит», X5 Group, «Лента», и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, среди ее членов Wildberries, «Утконос» и Ozon) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах и сокращению выбора в ассортименте интернет-магазинов. Ретейлеров не устраивает положение документа о запрете на продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов.

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — говорится в письме руководителей АКОРТ и АКИТ, которое они направили главе Минприроды Александру Козлову 8 июля. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили представители обеих ассоциаций. «Обращение ассоциаций поступило и зарегистрировано в Минприроды, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) поддерживает позицию АКОРТ и АКИТ, сказал РБК ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов. АКОРТ, АКИТ и РАТЭК 16 июля направили письма с аналогичными замечаниями к законопроекту в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз. РБК направил запросы в эти ведомства.

Бизнес
Производители предупредили о росте цен на продукты из-за упаковки Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Зачем нужен законопроект

Минприроды подготовило поправки «Об отходах производства и потребления» и «Об основах госрегулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в рамках проходящей в России реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Они предполагают создание реестра товаров и товаров в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в реестр. Эти сведения нужны для контроля уплаты экосбора производителями для последующей утилизации товаров. Отчетность в рамках РОП, формально действующей с 2015 года, но так и не заработавшей, в 2020 году сдали около 20 тыс. компаний из примерно 4 млн, обязанных отчитаться об утилизации товаров или упаковки, следует из данных Росприроднадзора. Всего с бизнеса за год было собрано около 4 млрд руб. Минприроды ранее прогнозировало, что после реформы экосбор может вырасти до 136 млрд руб.

Согласно новой концепции РОП, принятой правительством в конце 2020 года, к началу 2022 года в стране должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров либо уплата экосбора будет поэтапно расти (сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45%).

Почему подход Минприроды не устраивает торговлю

Запрет на реализацию товаров, сведения о которых не внесены в реестр ЕГИС УОИТ, приведет к разрушению сложившейся системы легального товарооборота и сформировавшихся цепочек производства и сбыта товаров в России, говорится в письме руководителей АКОРТ и АКИТ.

Бизнесу «совершенно непонятно», каким образом будет осуществляться сбор информации в реестр товаров при отсутствии сведений о точном числе субъектов РОП, которые их производят, отмечается в письме, что создает «крайне дискреционные» полномочия регулятора (используемые по личному усмотрению) по реализации прямого запрета на движение товаров на российском рынке. То, что сейчас не более 3–5% производителей товаров выполняют нормативы по утилизации в рамках РОП, «связано не с недостаточностью санкций для производителей товаров, а с крайне низкой эффективностью системы администрирования», считают представители торговли.

В случае принятия законопроекта торговые сети и интернет-магазины видят риски «блокировки легальных каналов сбыта огромного числа наименований товаров», что приведет к перетеканию значительной части их производителей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, в серую зону — на рынки, развалы и ярмарки. И это серьезно ударит по легальному рынку, считают в АКОРТ и АКИТ.

Директор по связям с общественностью РАТЭК называет требование регистрировать все товары в новом реестре «прямым запретом на свободу экономической деятельности». РАТЭК также предлагает отменить норму законопроекта, при которой экосбор будет начисляться в момент постановки товара на бухгалтерский учет, а не в момент первой продажи, как это работает сейчас. Об этом говорится в замечаниях, которые ассоциация направила в Минпромторг (участвует в разработке документа) 12 июля. У РБК есть копия обращения, Гуськов подтвердил его подлинность.

Какая позиция у оператора реестра отходов

Сейчас нет инструментов для выявления всех участников РОП, которые должны отвечать за утилизацию произведенных товаров и упаковки, передал РБК через пресс-службу Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО; 2 июля стал единым оператором систем учета отходов в России вместо Минприроды). «Даже предусмотренная в КоАП административная ответственность не помогает решить эту проблему», — подчеркивает он. Для решения этой задачи, по словам главы РЭО, и предложено ввести принцип: «нет в реестре — нет на рынке». «Никаким другим образом обеспечить исполнение РОП невозможно», — уверен Буцаев.

Бизнес
Мусорная госкомпания стала единым оператором систем учета отходов Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

«Никакого риска пустых полок нет», — заявил он РБК. «Для производителей и импортеров внесение информации в систему (реестр. — РБК) не приведет к дополнительным издержкам, — утверждает глава РЭО. — Так, сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика».

По словам Буцаева, РЭО уже начал собирать реестр товаров «по заявительному принципу», разослав несколько тысяч запросов юрлицам и предпринимателям, что позволит не обременять бизнес лишними проверками. «Получение достоверной информации о количестве товаров и упаковки, подпадающих под требования РОП, возможно исключительно на стадии производства таких товаров, постановки их на бухгалтерский учет», — считает глава РЭО. Сейчас обязанность платить экосбор возникает с момента первичной продажи товара, но отследить этот момент контролирующим органам «практически невозможно», потому что предоставление отчетности носит заявительный характер, добавляет Буцаев.

На этапе подготовки новой концепции РОП вице-премьер Виктория Абрамченко поясняла, что после ее принятия будут ликвидированы правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимых отходов, и сформированы меры по вовлечению вторсырья в оборот. В пятницу, 16 июля, представитель вице-премьера Марта Галичева отметила, что законопроекты, которые должны стать нормативной базой реформы, все еще в стадии обсуждения и не поступали в правительство, поэтому замечания бизнес-ассоциаций она комментировать не стала.

В адрес Минпромторга поступили предложения и замечания по поводу этих законопроектов от около 20 отраслевых компаний — производителей товаров и упаковки и ассоциаций, сообщили в пресс-службе ведомства. Все поступившие предложения прорабатываются.

Бизнес
Мария Комкова Меньше свалок: как запустить в России переработку мусора

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: экологический налог , Российский экологический оператор , АКОРТ , АКИТ , РАТЭК , Минприроды , Минпромторг ...
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