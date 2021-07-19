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Ограничения для президента ограничат оппозицию
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Газета
Ограничения для президента ограничат оппозицию
Газета № 112 (3401) (1907)
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Ограничения для президента ограничат оппозицию

Какие поправки в Конституцию Белоруссии подготовила специальная комиссия
Проект Конституции Белоруссии должны утвердить 21 июля. Он предполагает, что число президентских сроков будет ограничено двумя, а на выборы пустят только тех, кто последние 20 лет жил в стране. Эта норма затронет лидеров оппозиции
Заседание круглого стола демократических сил
Заседание круглого стола демократических сил (Фото: ksds.by)

На сайте «Круглого стола демократических сил» (КСДС) 16 июля появились итоговые предложения по изменению Конституции Белоруссии, которые подготовила созданная президентом Александром Лукашенко в марте специальная комиссия.

КСДС возглавляет Юрий Воскресенский, бывший член инициативной группы Виктора Бабарико — одного из главных противников Александра Лукашенко на прошлогодних выборах главы государства. После выборов Воскресенского задержали по обвинению в организации массовых беспорядков. Осенью прошлого года он присутствовал на встрече Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ. Вскоре после этого Воскресенского отпустили, и он стал выступать в СМИ с критикой протестного движения, а также вошел в состав конституционной комиссии.

Политика
В Белоруссии приняли резолюцию о разработке изменений в Конституцию Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Другой член конституционной комиссии, уполномоченный по защите журналистов Союза журналистов Белоруссии Александр Шпаковский, подтвердил РБК подлинность представленных предложений. По его словам, окончательный вариант, который ляжет президенту на стол, комиссия обсудит 21 июля. Итоговый проект должен быть у президента не позднее 1 августа. После этого начнется всенародное обсуждение предлагаемых поправок. «Все эти предложения были ранее проработаны и одобрены, но теперь мы должны их рассмотреть уже в комплексе, в сведенном виде. И я, например, сейчас уже пишу свои замечания», — говорит эксперт.

Поправки о президенте

Документ среди прочего предлагает ограничить пребывание на посту президента двумя сроками. В 2004 году на референдуме было одобрено снятие ограничений на количество сроков.

Также в проекте написано, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики не моложе 40 лет (сейчас — не моложе 35 лет), постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами (сейчас — не менее десяти лет), не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Эта формулировка может в будущем помешать участвовать в выборах оппозиционерам, уехавшим из Белоруссии после событий августа 2020 года, включая оппозиционера Светлану Тихановскую. Бывшим президентам, согласно поправкам, обеспечивается гарантия защиты и неприкосновенности.

Политика
Лукашенко разрешил военным подавлять массовые беспорядки Фото: Василий Федосенко / Reuters

В перечне полномочий главы государства предлагается прописать, что он с предварительного согласия парламента назначает и освобождает от должности премьер-министра. В проекте отмечено, что полномочия обеих палат Национального собрания могут быть прекращены при трехкратном отказе в назначении главы правительства.

Назначать генпрокурора, главу КГБ, судей Конституционного суда и председателя ЦИК президент теперь также сможет только с согласия парламента. Предлагается убрать из Конституции право президента отменять акты правительства и издавать декреты. Также в планах утвердить должность уполномоченного по правам человека, он будет назначаться президентом с согласия верхней палаты парламента на пять лет.

Срок полномочий парламента предложено увеличить с четырех до пяти лет.

В проекте Конституции появился раздел, посвященный Всебелорусскому народному собранию  (ВНС) — «высшему представительному органу народовластия». Эта структура будет объединять депутатов, сенаторов, представителей местных органов самоуправления из всех регионов республики. Собрание планируется наделить функциями по выбору стратегии развития страны, оно сможет решать вопрос о легитимности избрания главы государства. ВНС также сможет двумя третями голосов смещать с должности президента, если он совершил госизмену или иное тяжкое преступление.

Блок видео рекомендаций

Документ также предлагает закрепить запрет финансирования расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами, организациями и гражданами, а также предусмотреть единый день голосования.

Поправки о браке и подвиге народа

Среди других поправок в Конституцию предлагается в статье об обязанности государства сохранять историко-культурное наследие страны добавить отдельно необходимость защищать историческую правду о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

В статье о защите прав семьи уточняется, что брак — это союз мужчины и женщины. В 2020 году такая же поправка была внесена в российскую Конституцию. В статье о нейтральном статусе Белоруссии добавляется, что страна развивает атомную энергетику в мирных целях (во второй половине прошлого года в республике заработала первая АЭС).

Появление идеологем в проекте Конституции можно объяснить тем, что Александр Лукашенко хочет пойти навстречу России, избежав реальных политических уступок, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Вы хотите быть одной цивилизацией, хотите, чтобы мы исповедовали общие принципы — пожалуйста. Вы уважаете Великую Отечественную войну — мы уважаем. У вас брак — это союз мужчины и женщины, и у нас тоже. Это стремление показать свою близость на ценностном уровне, то есть в Конституции будет все, кроме короткой строчки о союзе с Россией», — говорит эксперт.

С другой стороны, продолжает Макаркин, это попытка консолидировать вокруг себя сторонников — выступающее за традиционные ценности старшее советское поколение. «В начале пути у Белоруссии Лукашенко была советская идеология, а он был таким восстановителем страны. Потом Лукашенко стал отцом-основателем независимой Белоруссии, но этот нацпроект его дети в итоге не оценили, за отца-основателя не признали и пошли против него. И сейчас он хочет провести еще один ребрендинг — на лозунгах антизападничества и антилиберализма. Вариант, близкий к российскому, с тем отличием, что российский является имперским», — рассуждает эксперт. По мнению Макаркина, Лукашенко сейчас повторяет консервативную волну в России, которая стала реакцией на протесты 2011–2012 годов. Но, добавляет он, успех этой идеологии в Белоруссии под большим вопросом. «Стране все-таки ближе Запад — два часа, и ты в Вильнюсе, три часа — и в Польше. И нет великодержавного чувства, есть только большое желание построить свое государство», — считает эксперт. 

Политика
Правозащитники сообщили об обысках и задержаниях журналистов в Белоруссии Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Принять новую Конституцию на референдуме планируется в начале 2022 года — это предложенный Александром Лукашенко выход из политического кризиса, в котором страна пребывает уже почти год. По словам Шпаковского, темп работы конституционной комиссии позволяет уложиться в сроки и вынести поправки на голосование в начале 2022 года, «но делать окончательные выводы рано». «Есть мнение у меня и у других моих коллег о том, что раздел о ВНС нуждается в проработке. Поэтому мы будем ходатайствовать о продлении работы конституционной комиссии. ВНС — принципиально новый орган. И важно не нарушить баланс ветвей власти в Белоруссии и не допустить в будущем вероятность возникновения затяжных политических кризисов. Поэтому можно сдвинуть сроки, тем более что на ситуацию в стране это сильно не повлияет», — говорит эксперт.

Несмотря на то что в Белоруссии уже более полугода нет массовых акций протеста, в стране практически каждый день проходят задержания и обыски у журналистов и правозащитников. 14 июля прошли обыски у десятков активистов неправительственных организаций и правозащитников, включая сотрудников старейших в стране центра «Весна» и Белорусского Хельсинкского комитета. 16 июля c обыском пришли к журналистам «Белсата» и «Радио Свобода» (признано в России иноагентом) и другим.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Белоруссия , Александр Лукашенко , Конституция , выборы президента Белоруссии
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