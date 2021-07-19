Чечня лидирует по потере продолжительности жизни

Росстат опубликовал демографические данные по регионам за 2020 год

Росстат опубликовал данные по ожидаемой продолжительности жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года. Показатель упал почти во всех субъектах, а больше всего — в Чечне, Ненецком округе, Липецкой области и Дагестане

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом. Наиболее значительные потери в продолжительности жизни зафиксированы в Чеченской Республике (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).

В Севастополе статистический рост показателя на 0,05 года коррелирует с увеличением численности населения города на 14% в 2020 году после пересчета, связанного с единовременной регистрацией нескольких десятков тысяч жителей миграционными службами (РБК писал об этом в апреле). Перерасчет населения мог привести к ошибкам в расчете продолжительности жизни, предположила заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.

Самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года), следует из данных Росстата.

В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года, до 71,54 года (общероссийские данные предварительно озвучивал Минздрав в апреле). Показатель снизился впервые с 2003 года. И для женщин, и для мужчин он упал одинаково — примерно на 1,75 года. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России — 76,4 и 66,5 года соответственно — остается одним из самых высоких в мире.

До пандемии, за десять лет — с 2009 по 2019 год — ожидаемая продолжительность жизни в России прибавила 4,4 года. Каждый год прироста продолжительности жизни — большое достижение, даже если учесть, что сначала рост был с низкого уровня, говорит Калабихина. «В 2020-м мы откатились на уровень 2015–2016 годов», — указывает она.

Что такое ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку, родившемуся в данном году, при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель, указывает Росстат в методологических пояснениях. Исходный ряд показателей для вычисления ожидаемой продолжительности жизни — это возрастные коэффициенты смертности (число смертей в данном возрасте, деленное на среднее население в этом возрасте), объясняет Калабихина.

Важно, что слово «ожидаемая» в названии показателя вовсе не означает его прогнозный характер — это, по сути, оценка смертности текущего года, подчеркивает эксперт. В реальности возрастные коэффициенты смертности меняются на протяжении жизни, тогда как ожидаемая продолжительность жизни исходит из возрастной структуры смертности только за отчетный год.

В общем случае: чем больше в регионе доля пожилых людей, тем выше будет общий коэффициент смертности и ниже продолжительность жизни, добавил заместитель заведующего Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Сергей Тимонин.

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Продолжительность предстоящей жизни можно рассчитывать для любого возраста. Росстат также оценил, что по итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, достигших 60 лет (пенсионный возраст до начала реформы по его повышению), упала на 1,66 года (до 15,2 года — уровень 2011 года), а для женщин, достигших 55 лет, — на 1,46 года (до 20,9 года).

Довольно значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни в Ненецком автономном округе связано с очень маленькой численностью населения, что вызывает значительные колебания показателя год от года, указал Тимонин. По данным Росстата, на начало 2021 года в Ненецком автономном округе проживали 44 389 человек.

Как на показатель повлияла пандемия

На отрицательную динамику ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году повлиял уровень избыточной смертности, который главным образом объясняется прямыми или косвенными эффектами пандемии коронавируса, сказала РБК Ирина Калабихина. По ее словам, избыточная смертность преимущественно сформировалась по причине смертности от коронавируса или вследствие коронавируса как сопутствующего заболевания, усилившего (ускорившего) смертность от других причин.

Смертность от коронавируса оказалась сконцентрирована в старших возрастах: почти 57% умерших от COVID-19 — люди старше 70 лет, 83% — люди старше 60 лет, указывал ранее РБК со ссылкой на демографические данные Росстата за 2020 год.

В Чечне прирост общей смертности в 2020 году составил 47%, в Дагестане — 32%, в Липецкой области — 24%.

В 2020 году избыточная смертность в России по сравнению с 2019 годом составила более 340 тыс. человек (18,9%). В годовом приросте смертности 42,5% летальных исходов вызвано непосредственно COVID-19 в качестве основной причины смерти, следовало из данных Росстата. Остальную долю избыточной смертности 2020 года обеспечили болезни системы кровообращения, пневмонии, эндокринные заболевания и другие, нередко усугубляющиеся перенесенным COVID-19, а также дополнительная смертность от алкоголя и наркотиков (что эксперты в разных странах тоже, как правило, связывают с депрессивным влиянием пандемии).

Лидерство некоторых республик Северного Кавказа по снижению ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич связывает с более значительным увеличением смертности, в том числе из-за традиционных мероприятий — на свадьбах и похоронах собираются не менее 300 человек, а масочный режим не соблюдается.

РБК направил запросы в Минздрав России, минздравы Чеченской Республики, Республики Дагестан и Ненецкого автономного округа. В управлении здравоохранения Липецкой области РБК сообщили, что прирост смертности из-за возросшего числа умерших в связи с эпидемией COVID-19 произошел на фоне эффекта низкой базы 2019 года в регионе. «Анализ ситуации показывает, что рост смертности связан с распространением новой коронавирусной инфекции и объясняется утяжелением течения хронических неинфекционных заболеваний системы кровообращения, болезней легких, ряда других неинфекционных заболеваний», — подчеркнуло ведомство. Сокращения смертности в регионе планируют достигать за счет роста эффективности первичного звена здравоохранения в сочетании с мерами по борьбе с COVID-19.

Какие цели у России по продолжительности жизни

Согласно национальным целям, обозначенным в президентском указе от июля 2020 года, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна составить 78 лет. Однако из-за смертности в пандемию вернуться к уровню 2019 года по этому показателю Россия сможет через три года — в 2024 году, следовало из проекта единого плана правительства, о котором в марте писал РБК. До пандемии власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года.

От коронавируса в 2020 году умер 144 691 человек в России, следует из июньских годовых данных Росстата. Еще 93,3 тыс. летальных исходов, где COVID-19 определен в качестве основной причины смерти, было зарегистрировано за пять месяцев 2021 года, согласно агрегированным ежемесячным данным статслужбы. В июне 2021 года общая смертность в России, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, что связано с резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта», заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.