Двухнедельные переговоры вылились в 400 тыс. баррелей

ОПЕК+ смогла согласовать условия увеличения добычи нефти

Странам ОПЕК+ удалось договориться об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа. К концу 2021 года она должна вырасти на 2 млн барр. Это позволит избежать дефицита на фоне роста спроса

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

После двух недель переговоров министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии и России, договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа.

В итоге за август—декабрь 2021 года добыча вырастет на 2 млн барр., как и планировалось изначально, а к сентябрю 2022 году будет полностью снято ограничение на добычу 5,8 млн барр., которое действует сейчас. Действие самого соглашения продлено на восемь месяцев — с 1 мая до 31 декабря 2022 года.

Об этом говорится в сообщении ОПЕК, опубликованном в воскресенье, 18 июля, по итогам видеоконференции стран-участниц. «В течение последних двух недель проводилась большая работа между странами, сегодня это событие произошло», — заявил вице-премьер Александр Новак (цитата по «Россия 24»). Он сказал, что следующая встреча ОПЕК+ состоится 1 сентября, «чтобы оценить ситуацию на рынке и, возможно, принимать какие-то корректирующие меры».

Россия и Саудовская Аравия смогут за пять месяцев 2021 года увеличить добычу на 0,5 млн барр. в сутки каждая — до 10 млн барр. в сутки, оценил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Соглашение о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр. в сутки, которое после обвала нефтяных котировок заключили страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, начало действовать 1 мая 2020 года. Оно было рассчитано на два года (до начала мая 2022 года) и предусматривало постепенное увеличение объема добычи. Теперь оно пролонгировано до конца следующего года.

По прогнозам Маринченко, после достижения договоренности ОПЕК+ цена на нефть опустится до $60–70 за баррель. Этот уровень в целом устроит и страны ОПЕК+, и большинство нефтегазовых компаний, включая сланцевых производителей из США, считает эксперт. По итогам торгов в пятницу, 16 июля, нефть сорта Brent торговалась на уровне $73,8 за баррель.

Почему так долго длились переговоры

Решение от ОПЕК+ по корректировке уровня добычи нефти (оно должно приниматься всеми участниками единогласно) рынок ждал в начале июля. Однако переговоры об очередном повышении поставок и продлении действия соглашения до конца 2022 года затянулись из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Страна настаивала на увеличении планки отсчета сокращения своей добычи с 3,168 млн барр. до 3,8 млн барр. в сутки из-за наращивания инвестиций в расширение добычных мощностей. В итоге стороны договорились о компромиссном варианте — увеличении базового уровня для ОАЭ примерно на 330 тыс. барр., до 3,5 млн барр. в сутки, следует из сообщения ОПЕК. Этот уровень отсечки будет действовать с мая 2022 года.

Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи также будет повышен с мая 2022 года — на 0,5 млн барр., до 11,5 млн барр. в сутки. Повышаются базовые уровни добычи еще для двух стран, Кувейта и Ирака, — на 150 тыс. барр. в сутки. Сейчас у Кувейта базовый уровень составляет 2,8 млн барр. в сутки, у Ирака — 4,653 млн барр. в сутки.

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Всего же база, от которой отсчитывается ограничение добычи стран ОПЕК+, с мая 2022 года увеличится с 43,853 млн до 45,485 млн барр., следует из материалов картеля.

Что это значит для России и цен на нефть

Россия с учетом принятых 18 июля решений ОПЕК+ сможет в мае 2022 года выйти на докризисный уровень добычи, увеличивая добычу на 100 тыс. барр. в сутки каждый месяц, заявил Новак. По его словам, это позволит добывать дополнительно в 2021 и 2022 году около 21 млн т нефти. При средней цене в $60 за баррель дополнительные доходы бюджета составят более 400 млрд руб.

Новак отметил, что на рынке наблюдается рост спроса и на нефть, и на нефтепродукты, сейчас отмечается дефицит. В июне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо говорил, что спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года достигнет 99 млн барр. в сутки, что «вернет показатель к допандемийной отметке». В среднем в течение года объем спроса составит около 96,5 млн барр. в сутки, прогнозировала ОПЕК.

Рост добычи на 400 тыс. барр. ежемесячно — это взвешенное решение, считает Маринченко. «ОПЕК+ учла возможный выход на рынок иранских баррелей (около 1,5 млн барр. нефти в день), а также то, что в моменте рынок находится в состоянии дефицита, который мы оцениваем в 1 млн барр. в сутки», — отметил он.

До конца 2021 года, по оценкам эксперта, спрос на нефть в мире вырастет на 2–3 млн барр. по мере ослабления локдаунов и сбалансируется во второй половине года в случае выполнения сделки всеми сторонами.