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Газета № 110 (3399) (1507)
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Под налоговым предлогом

В Белоруссии прошли массовые обыски у правозащитников
В Белоруссии прошли обыски у правозащитников и активистов неправительственных организаций, которые назвали эти действия политически мотивированными. О начале «работы» против НПО и НКО предупреждал Александр Лукашенко
Валентин Стефанович
Валентин Стефанович (Фото: TUT.by)

Обыски по десяткам адресов

У десятков белорусских правозащитников, активистов и журналистов 14 июля прошли обыски, сообщил портал Tut.by (заблокирован и лишен статуса СМИ в Белоруссии) и другие локальные издания.

По данным правозащитного центра «Весна» (лишен госрегистрации), обыски прошли у юриста организации Владимира Лабковича и члена совета «Весны» Валентина Стефановича. Его жена Алина рассказала, что полиция изъяла всю технику, Стефановича задержали. В течение дня отсутствовала связь с председателем центра Алесем Беляцким.

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В разговоре с РБК в информационной службе «Весны» уточнили, что в постановлении на обыск у Стефановича говорилось о двух статьях УК Белоруссии: 342-й (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 243-й (уклонение от уплаты налогов). «Вероятно, другие правозащитники, к которым сегодня пришли с обыском, проходят по этим же статьям», — предположили в службе.

Обыски прошли у журналиста и правозащитника Сергея Сыса, директора Центра правовой трансформации Lawtrend Ольги Смолянко, добавили в организации. Кроме того, властями задержан правозащитник, координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда и правозащитница Евгения Бабаева.

Кроме того, с обысками пришли в Белорусский Хельсинкский комитет и в минский офис оппозиционного движения «За свободу». О полицейских, которые выломали дверь офиса, также сообщила независимая Белорусская ассоциация журналистов.

Следственные действия активно проводились не только в Минске, но и в других городах Белоруссии. «Медиазона» сообщила об обыске у брестского правозащитника Кирилла Кофанова из зарегистрированной в Минске организации Human Constanta. В Полоцке силовики пришли к руководителю местной ячейки Свободного профсоюза Белорусского Николаю Шараху (обыск проводится в рамках уголовного дела по статье об осквернении сооружений и порчи имущества, сообщили в организации). По этой же статье в статусе подозреваемого находится редактор оршанского портала orsha.eu правозащитник Игорь Казмерчак. По данным портала, утром Казмерчак успел сообщить, что его задержали и везут в Витебск, позже связь с ним пропала.

В Гродно обыск прошел у правозащитника Виктора Сазонова, сообщила «Весна». У него конфисковали компьютеры и телефоны, Сазонова увезли.

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По данным центра «Весна», по состоянию на середину дня были задержаны или увезены на допрос после обыска 12 человек, продолжались обыски еще у пяти человек, в том числе у кандидата на президентских выборах 2010 года Ярослава Романчука и в офисах 12 организаций. Всего, по данным Офиса европейской экспертизы и коммуникаций (в котором 14 июля также прошли обыски), в Белоруссии работают около 3000 общественных объединений и 300 фондов.

«Зачистка от радикалов»

«Настоящим мотивом преследования является наша со всем правозащитным сообществом в Беларуси бескомпромиссная борьба за продвижение прав человека и демократических ценностей, против пыток и жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения, а также наши действия по защите прав человека, права на жизнь, свободу, выражения мнений и мирных собраний — в том числе сейчас, в условиях глубокого кризиса после президентских выборов 2020 года», — говорится в заявлении «Весны», опубликованном днем 14 июля.

Белорусский Хельсинкский комитет и правозащитный центр «Весна» — старейшие неправительственные организации Белоруссии, занимающиеся защитой прав человека. «Весна» была основана в 1996 году, в 2003 году центр был лишен государственной регистрации. Его главу — Алеся Беляцкого — задержали после президентских выборов 2010 года. В 2011 году он был приговорен к 4,5 года колонии по делу об уклонении от уплаты налогов. В 2014 году он был выпущен на свободу досрочно. В 2020 году вместе с другими белорусскими правозащитниками Беляцкий получил премию Сахарова «За свободу мысли», вручаемую Европарламентом.

Еще в апреле генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что в производстве находится около 3000 так называемых «протестных» уголовных дел. С тех пор прокуратура республики сообщала о новых делах. Белорусские правозащитники признают 526 человек политическими узниками. В июне «Весна» сообщала, что продолжаются задержания участников акций протеста, а также  задержания граждан за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных жилищах и территориях. За июнь, по данным «Весны», судами было наложено не менее 25 штрафов и не менее 94 административных арестов общей продолжительностью в 1477 суток, имелись сведения о задержании 246 человек.

После президентских выборов, прошедших в августе прошлого года, и последовавшими за ними протестов  сначала задержаниям подвергались участники акций протеста и те, кто создавал координационный совет оппозиции. Потом начались задержания и закрытие по различным причинам независимых СМИ. В мае многочисленные обыски прошли у сотрудников и в офисе самого популярного независимого новостного издания Белоруссии — Tut.by. 8 июля об обысках у журналистов сообщала белорусская оппозиционная газета «Наша нива».

«Сейчас очередь дошла до правозащитников», — констатирует белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. По его мнению, действия властей — ответ на введенные ранее Европейским союзом санкции в отношении белорусских официальных лиц и секторальные рестрикции, цель действий Минска — показать, что санкции работают в обратную сторону. По мнению эксперта, действия белорусских властей могут быть направлены на то, чтобы показать ЕС недопустимость дальнейшего ужесточения санкций, однако эта кампания против правозащитников может спровоцировать новые меры давления на режим.

Обыски у правозащитников прошли на следующий день после поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Санкт-Петербург к президенту России Владимиру Путину. Путину Лукашенко рассказывал о том, что в Белоруссии начали активную работу в отношении различных НКО, НПО, западных СМИ. «Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор, — сказал он. — Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты». Именно на западные страны и организации, которые те поддерживают в Белоруссии, Лукашенко возлагает ответственность за прошлогодние массовые протесты.

8 июля заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил о начале операции по зачистке страны от радикально настроенных лиц. «Белорусский КГБ на прошлой неделе хвастался, что проводит в масштабах все страны операцию по «зачистке от радикалов». Теперь мы видим, что представляет из себя эта зачистка на деле. Все задержанные сегодня должны быть освобождены, а кампания террора против гражданского общества должна быть немедленно прекращена», — заявила Мари Старзерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Защитники оппозиционеров исключены из адвокатского сообщества

8 июля из Минской городской коллегии адвокатов был исключен Дмитрий Лаевский, защищавший в суде интересы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

14 июля лицензии был лишен адвокат Антон Гашинский, защищавший задержанного в Минске россиянина Егора Дудникова и бывший адвокатом семьи арестованной россиянки Софии Сапеги.

Всего с начала года пять человек исключены из адвокатского сообщества, сообщила Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА). «Всем, кто исключен из коллегии адвокатов, следует обижаться исключительно на себя», — указано в заявлении.

Авторы: Роман Котерев, Анастасия Серова, Полина Химшиашвили.
Теги: правозащитники , Белоруссия , обыски , Александр Лукашенко
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