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Россияне оценили сведение концов с концами в ₽61 тыс.
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Россияне оценили сведение концов с концами в ₽61 тыс.
Газета № 109 (3398) (1407) Экономика,
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Россияне оценили сведение концов с концами в ₽61 тыс.

Росстат обнародовал данные о финансовом положении домохозяйств в 2020 году
Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. руб. — на 2,5 тыс. больше, чем два года назад, подсчитал Росстат на основе масштабного опроса. Без финансовых затруднений живет около четверти семей
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого, показало масштабное исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

Ситуация по этому параметру улучшилась по сравнению с 2018 годом (исследование проводится два раза в год), когда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%.

Опрос населения во всех регионах проводился в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне 2021 года. Вопросы покрывают такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы и т.д.

Исследование репрезентативно для всех частных домохозяйств России, единицей анализа является домохозяйство (которое может состоять и из одного человека). Надежный ответ на вопрос, сколько всего в России домохозяйств, может дать только общенациональная перепись населения (пройдет осенью 2021 года). Предыдущая перепись 2010 года показала, что в России 54,6 млн частных домохозяйств.

Какой доход нужен домохозяйствам

В рамках исследования Росстат во второй раз спрашивал (первый раз в 2018 году), во сколько домохозяйства оценивают минимальную месячную сумму денег, необходимую всем членам семьи, для того чтобы свести концы с концами. Осенью 2020 года эта сумма была оценена в среднем в 60,9 тыс. руб., показал опрос. В предыдущем исследовании (чуть более двух лет назад) домохозяйства назвали среднюю сумму 58,5 тыс. руб., писал РБК. Субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за тот же период повысились более чем на 7%, следует из данных Росстата (.xlsx).

В разрезе социально-демографических групп больше всего эта сумма выросла для молодых семей с детьми (на 17%, до 80,9 тыс. руб.) и для семей с детьми-инвалидами (на 13%, до 88,4 тыс. руб.). Точная формулировка вопроса была такой: «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?» То есть необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно. Прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тыс. руб. на душу населения.

Показатель измеряет ощущения семей в России, а не идеальные показатели, поэтому результаты отличаются от официальных, сказал РБК доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. «В России последние годы, особенно в пандемию, снижались реальные доходы населения, и ощущения тоже должны были, по идее, изобразить ухудшение этих показателей. Но, как оказалось по ряду статей, получилось, наоборот, улучшение этих показателей, хотя и не очень значительное», — заметил экономист. В 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 3% по оценке Росстата.

«Материальные обстоятельства в период риска для жизни оказываются оттесненными на второй план, и то, что казалось ранее беспросветной жизнью, теперь, в свете пандемии, кажется не таким уж ужасным», — рассуждает Буклемишев. «Кое-где люди перестали заботиться о доходах, потому что сама по себе занятость стала серьезным плюсом, поэтому заработок уже выглядит более привлекательно. Кроме того, средний класс отказался от ряда своих привычных расходов на проведение досуга, рестораны, выезд за рубеж, и поэтому у этих людей образовались дополнительные сбережения», — указывает он.

Чего не хватает семьям из необходимого

  • По итогам опроса 2020 года 8,5% российских домохозяйств не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства (улучшение по сравнению с 2018 годом, когда таких семей было 11%).
  • 51,2% сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги (в 2018 году — 52,9%).
  • 9% домохозяйств не в состоянии покупать членам семьи новую одежду по мере ее износа (в 2018 году — 11,2%).
  • Употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 16,7% семей (два года назад — 21,1%).

Из данных Росстата следует, что материальное положение россиян, которых принято относить к категории бедных, последовательно улучшается по крайней мере с 2016 года. По итогам 2020 года абсолютный уровень бедности в России составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. В 2020 году воздействие пандемии было смягчено компенсирующими мерами социальной поддержки, что помогло даже сократить уровень бедности с 12,3% в 2019 году. Российское правительство поставило задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году.

Опросные данные Росстата могли бы быть использованы для расчета немонетарной бедности, в частности национального индекса материальных деприваций (нехватки базовых товаров и услуг из-за трудного финансового положения), следует из материалов Института социальной политики ВШЭ (.pdf). Экономисты рекомендуют оценивать бедность не только через абсолютный национальный порог, но и с добавлением в расчет оценок доступности образования и медицины, базовой инфраструктуры и т.д. (концепция многомерной бедности). Росстат в 2019 году обещал начать внедрение немонетарных оценок бедности в России.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Ксения Котченко.
Теги: Росстат , бедность , домохозяйства , реальные доходы населения
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