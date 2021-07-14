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Телефонный спам охватил 90% страны
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Газета
Телефонный спам охватил 90% страны
Газета № 109 (3398) (1407) Технологии и медиа,
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Телефонный спам охватил 90% страны

Эксперты НАФИ исследовали отношение потребителей к массовым рекламным звонкам
Большинство россиян получают звонки со спамом и испытывают из-за этого неудобство, но лишь каждый третий загружает приложения для борьбы с такими вызовами. По мнению экспертов, это связано с нехваткой эффективных инструментов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За май—июнь 2021 года 89% россиян получали спам-звонки. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании НАФИ по результатам опроса, проведенного в конце мая — начале июня этого года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах России, статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга фиксируют спам-звонки чаще, чем жители других городов, с ними сталкивались 92% респондентов из двух столиц. Наиболее высокий показатель среди регионов у Центрального и Дальневосточного федеральных округов, там с назойливыми звонками сталкиваются до 93% жителей.

При этом более половины респондентов (53%) заявили, что испытывают серьезное неудобство при получении подобного звонка и даже сильное раздражение. Еще 33% сообщили, что такие звонки доставляют «неудобство, но сильно не раздражают». Чаще других на дискомфорт и раздражение от спам-звонков жаловались мужчины среднего возраста и женщины от 45 лет.

Технологии и медиа
В законопроекте по борьбе с телефонным спамом увидели угрозу тайне связи Фото: Lee Jin-man / AP

Тем не менее бороться со спамом пытается только каждый третий респондент. Лишь 31% опрошенных заявили, что установили специальное приложение для блокировки спам-звонков. Чаще подобные приложения устанавливает молодежь от 17 до 24 лет, реже всего — респонденты старше 60 лет.

Как пытаются бороться с телефонным спамом

Согласно статистике Федеральной антимонопольной службы (ФАС), за прошлый год она рассмотрела 16 тыс. заявлений россиян о нарушении рекламного законодательства, из них 3 тыс. пришлось на спам-звонки. Власти давно думают над тем, как бороться со спам-звонками и телефонным мошенничеством. В прошлом году для решения этой задачи Минцифры создало специальную группу, куда вошли представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи. Однако разработанный группой законопроект по борьбе со спамом был раскритикован операторами. В документе предлагалось понимать под спамом «телефонное соединение массового характера, имеющее своей целью распространение рекламы при отсутствии согласия абонента на ее получение, а также осуществляемое в целях совершения мошеннических действий или ложных террористических угроз», что могло привести к нарушению тайны связи — чтобы определить содержание звонка, его нужно будет прослушать.

В начале июня во время Петербургского международного экономического форума ФАС подписала с «большой четверкой» мобильных операторов меморандум о противодействии спам-звонкам. Он предполагает, что компании будут продвигать среди абонентов антиспам-сервисы, которые позволят выявлять спам-номера с помощью анализа больших данных и машинного обучения.

Технологии и медиа
Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Крупнейшие операторы мобильной связи не стали комментировать выводы НАФИ. Собственную статистику по спам-звонкам представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») не предоставили. Представитель «МегаФона» лишь сообщил, что компания еженедельно блокирует около 25–30 млн спам-звонков, поступающих ее абонентам с помощью системы, которая позволяет во время входящего звонка увидеть, был ли звонящий замечен в навязчивых звонках или нет. Похожие системы для борьбы со спамом есть и у МТС с «ВымпелКомом».

По словам представителя «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), сейчас на одного абонента ежемесячно приходится восемь-девять нежелательных звонков. В этом объеме телемаркетинг (продажа товаров и услуг по телефону) занимает 60–70%. Оператор намерен в ближайшее время внедрить бесплатную функцию переадресации звонков в спам-бокс, что даст клиенту возможность прослушивать сообщения позже или получать их в текстовом виде, рассказал представитель этой компании. Он также отметил, что сейчас клиенты компании активно используют так называемый черный список для спам-звонков самостоятельно.

Помимо сотовых компаний приложения — определители номера для смартфонов, в том числе направленные на борьбу со спамом, есть у «Яндекса», «Лаборатории Касперского», Тинькофф Банка. В исследовании аналитического проекта экосистемы «Тинькофф» Tinkoff Data, которое проводилось в мае этого года, говорилось, что 98% россиян получают звонки от спамеров. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось почти в два раза. В основном абонентам предлагали финансовые, медицинские или услуги сотовой связи, просили пройти телефонный опрос, дозванивались и бросали трубку.

Технологии и медиа
В России создадут центр по борьбе с телефонным спамом Фото: Tom Pennington / Getty Images

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов уверен, что спрос на приложения по борьбе со спамом все-таки есть. «Можно посмотреть статистику скачивания подобных приложений, есть специальные услуги у операторов связи. Просто не всем абонентам это пока настолько мешает», — считает Анкилов. С его точки зрения, увеличить спрос на подобные услуги и приложения можно путем большего информирования населения. Кроме того, если количество спам-звонков вырастет в разы, «россияне станут еще больше раздражаться и, соответственно, будут активнее пытаться решить эту проблему».

По мнению главы аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, россияне хотят бороться со спамом, но не имеют для этого технологической возможности. «Имеющиеся способы блокировки спам-звонков все еще не являются эффективными инструментами», — констатирует он.

Автор: Дарья Чебакова.
Теги: телефоный спам , мошенники , сотовые операторы , НАФИ
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