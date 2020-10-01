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В законопроекте по борьбе с телефонным спамом увидели угрозу тайне связи

Борьба с телефонным спамом по предложенной ЦБ, ФСБ и другими ведомствами схеме создаст риск нарушения тайны связи, считает МТС. Сбербанк также указывает на риски «очернения» любого абонентского номера из-за инициативы
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Фото:Lee Jin-man / AP
Фото: Lee Jin-man / AP

Определение телефонного спама, которое используется в разрабатываемом несколькими ведомствами законопроекте, может нарушать тайну связи. Такое мнение от представителя МТС зафиксировано в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров (заседание прошло 15 сентября, копия протокола есть в распоряжении РБК).

О создании этой группы Минцифры объявило в начале сентября: в нее вошли представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи. Причина ее создания — стремительный рост случаев обмана клиентов кредитных организаций с использованием телефонных номеров. Эксперты группы разрабатывают два законопроекта, которые предусматривают поправки в закон «О связи» в части блокировки телефонного спама и борьбы с мошенническим трафиком в сетях.

В одном из разрабатываемых документов (с ним также ознакомился РБК) предлагается понимать под спамом «телефонное соединение массового характера, имеющее своей целью распространение рекламы при отсутствии согласия абонента на ее получение, а также осуществляемое в целях совершения мошеннических действий или ложных террористических угроз».

Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом
Технологии и медиа
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Но, как отмечает МТС в своем отзыве, существенный недостаток такого определения — необходимость анализа содержания голосового сообщения абонента, а это прямое нарушение тайны связи. Без такого анализа понять, относится оно к спаму или нет, будет невозможно. При этом проводить оценку, относится ли сообщение к мошенническим действиям или ложным террористическим угрозам, имеют право только представители правоохранительных органов, указала компания.

Представитель МТС подтвердил изложенную в протоколе позицию компании. По его словам, МТС предлагает отдельно прорабатывать вопросы защиты от спама и от мошенников, а также провести эксперимент по применению технических решений для блокировки звонков до принятия законопроекта.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») не раскрыл, принимает ли оператор участие в рабочей группе. Но, по его словам, необходимо тщательно проработать возможные механизмы анализа звонков на предмет наличия спама или ложных угроз, «чтобы при реализации предусмотренных в законопроектах мероприятий не нарушались интересы добросовестных пользователей».

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«Анализ голосовых звонков — это сложная процедура, необходимо на стадии разработки законопроекта урегулировать вопрос тайны связи. Чтобы проверить, являлся ли звонок спамом или нет, Роскомнадзор будет вынужден запросить запись разговора у оператора, а это тайна связи», — констатирует советник гендиректора компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) Евгений Чечельницкий (МТТ участия в работе группы не принимает).

Представители «МегаФона» и Ростелекома сообщили, что участвуют в обсуждении, но не стали комментировать детали этой работы.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Как планируют бороться с телефонным спамом

Согласно законопроекту, с которым ознакомился РБК, предлагается создать систему проверки сведений о телефонном спаме и дать абонентам право обращаться к операторам с заявлением о подобных случаях. Оператор должен будет передать обращение в систему, где оно будет проанализировано. Если факт спама подтвердится, в течение суток система внесет номер телефона, с которого был совершен звонок, в специальный перечень. Операторы должны будут блокировать любые звонки с или на номера из этого перечня.

На что еще указали члены рабочей группы

Риск, на который указала МТС, не единственная проблема в разрабатываемых инициативах, следует из протокола:

  • Представитель ФСБ считает необходимым исключить из определения спама телефонное мошенничество и терроризм, поскольку их правильнее отнести к понятию «фрод в телекоммуникационных сетях»;
  • По мнению МВД, нужно скорректировать определение спама так, чтобы абонент мог сам определять, являлся ли определенный вызов спамом или нет. Сразу несколько членов рабочей группы указали, что использованный в определении термин «массовый» имеет нечеткое значение, что может привести к проблемам в правоприменении;
  • По мнению Сбербанка, в текущем виде законопроект несет«риск «очернения» любого абонентского номера, что может привести к финансовым потерям коммерческих организаций и граждан. Сутки, которые в проекте даются на то, чтобы номер мошенников попал в базу, слишком длинный срок — злоумышленники будут более активно менять абонентские номера, что сделает предлагаемый механизм менее эффективным, говорится в отзыве банка. В нем также предлагается обязать VoIP-операторов (передают звонки по интернет-сетям), блокировать вызовы, поступающие из-за рубежа с российских номеров, запретить таким операторам подставлять к звонкам «из интернета» номера с кодом определенного региона России и ряд др. мер. Представитель Сбербанка сообщил РБК, что комментарии по указанным вопросам преждевременны, так как обсуждение законопроекта «только идет в профессиональном сообществе».

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
Финансы
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

  • Тинькофф Банк предложил выделить VoIP-провайдерам пул номеров для использования при пропуске трафика из интернета в телефонную сеть общего пользования. Представитель банка пояснил, что это одна из их инициатив, «которая позволит точнее определять инициатора вызова, что в совокупности с другими мерами приведет к снижению количества звонков с подменами номера».

Представители Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка, Россвязи, ЦНИИС и ФСИН России на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Авторы
Анастасия Скрынникова, Евгения Чернышова
спам телефонное мошенничество тайна телефонных переговоров операторы связи
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