В законопроекте по борьбе с телефонным спамом увидели угрозу тайне связи

Борьба с телефонным спамом по предложенной ЦБ, ФСБ и другими ведомствами схеме создаст риск нарушения тайны связи, считает МТС. Сбербанк также указывает на риски «очернения» любого абонентского номера из-за инициативы

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Определение телефонного спама, которое используется в разрабатываемом несколькими ведомствами законопроекте, может нарушать тайну связи. Такое мнение от представителя МТС зафиксировано в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров (заседание прошло 15 сентября, копия протокола есть в распоряжении РБК).

О создании этой группы Минцифры объявило в начале сентября: в нее вошли представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи. Причина ее создания — стремительный рост случаев обмана клиентов кредитных организаций с использованием телефонных номеров. Эксперты группы разрабатывают два законопроекта, которые предусматривают поправки в закон «О связи» в части блокировки телефонного спама и борьбы с мошенническим трафиком в сетях.

В одном из разрабатываемых документов (с ним также ознакомился РБК) предлагается понимать под спамом «телефонное соединение массового характера, имеющее своей целью распространение рекламы при отсутствии согласия абонента на ее получение, а также осуществляемое в целях совершения мошеннических действий или ложных террористических угроз».

Но, как отмечает МТС в своем отзыве, существенный недостаток такого определения — необходимость анализа содержания голосового сообщения абонента, а это прямое нарушение тайны связи. Без такого анализа понять, относится оно к спаму или нет, будет невозможно. При этом проводить оценку, относится ли сообщение к мошенническим действиям или ложным террористическим угрозам, имеют право только представители правоохранительных органов, указала компания.