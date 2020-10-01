В законопроекте по борьбе с телефонным спамом увидели угрозу тайне связи

Представитель МТС подтвердил изложенную в протоколе позицию компании. По его словам, МТС предлагает отдельно прорабатывать вопросы защиты от спама и от мошенников, а также провести эксперимент по применению технических решений для блокировки звонков до принятия законопроекта.
Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») не раскрыл, принимает ли оператор участие в рабочей группе. Но, по его словам, необходимо тщательно проработать возможные механизмы анализа звонков на предмет наличия спама или ложных угроз, «чтобы при реализации предусмотренных в законопроектах мероприятий не нарушались интересы добросовестных пользователей».
«Анализ голосовых звонков — это сложная процедура, необходимо на стадии разработки законопроекта урегулировать вопрос тайны связи. Чтобы проверить, являлся ли звонок спамом или нет, Роскомнадзор будет вынужден запросить запись разговора у оператора, а это тайна связи», — констатирует советник гендиректора компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) Евгений Чечельницкий (МТТ участия в работе группы не принимает).
Представители «МегаФона» и Ростелекома сообщили, что участвуют в обсуждении, но не стали комментировать детали этой работы.
Как планируют бороться с телефонным спамом
Согласно законопроекту, с которым ознакомился РБК, предлагается создать систему проверки сведений о телефонном спаме и дать абонентам право обращаться к операторам с заявлением о подобных случаях. Оператор должен будет передать обращение в систему, где оно будет проанализировано. Если факт спама подтвердится, в течение суток система внесет номер телефона, с которого был совершен звонок, в специальный перечень. Операторы должны будут блокировать любые звонки с или на номера из этого перечня.
На что еще указали члены рабочей группы
Риск, на который указала МТС, не единственная проблема в разрабатываемых инициативах, следует из протокола:
- Представитель ФСБ считает необходимым исключить из определения спама телефонное мошенничество и терроризм, поскольку их правильнее отнести к понятию «фрод в телекоммуникационных сетях»;
- По мнению МВД, нужно скорректировать определение спама так, чтобы абонент мог сам определять, являлся ли определенный вызов спамом или нет. Сразу несколько членов рабочей группы указали, что использованный в определении термин «массовый» имеет нечеткое значение, что может привести к проблемам в правоприменении;
- По мнению Сбербанка, в текущем виде законопроект несет«риск «очернения» любого абонентского номера, что может привести к финансовым потерям коммерческих организаций и граждан. Сутки, которые в проекте даются на то, чтобы номер мошенников попал в базу, слишком длинный срок — злоумышленники будут более активно менять абонентские номера, что сделает предлагаемый механизм менее эффективным, говорится в отзыве банка. В нем также предлагается обязать VoIP-операторов (передают звонки по интернет-сетям), блокировать вызовы, поступающие из-за рубежа с российских номеров, запретить таким операторам подставлять к звонкам «из интернета» номера с кодом определенного региона России и ряд др. мер. Представитель Сбербанка сообщил РБК, что комментарии по указанным вопросам преждевременны, так как обсуждение законопроекта «только идет в профессиональном сообществе».
- Тинькофф Банк предложил выделить VoIP-провайдерам пул номеров для использования при пропуске трафика из интернета в телефонную сеть общего пользования. Представитель банка пояснил, что это одна из их инициатив, «которая позволит точнее определять инициатора вызова, что в совокупности с другими мерами приведет к снижению количества звонков с подменами номера».
Представители Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка, Россвязи, ЦНИИС и ФСИН России на момент публикации не ответили на запрос РБК.
Авторы
Анастасия Скрынникова, Евгения Чернышова