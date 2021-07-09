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У Минэкономразвития на треть прибавилось оптимизма
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Газета
У Минэкономразвития на треть прибавилось оптимизма
Газета № 106 (3395) (0907) Экономика,
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У Минэкономразвития на треть прибавилось оптимизма

Региональные власти получили новый прогноз по росту ВВП в 2021 году
Минэкономразвития повысило прогноз по росту российской экономики в 2021 году, несмотря на третью волну пандемии. Теперь ведомство ожидает, что он составит 3,8 вместо 2,9%, ожидавшихся ранее. Прогноз инфляции поднят с 4,3 до 5%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минэкономразвития России проинформировало регионы об «отдельных параметрах» обновленного прогноза социально-экономического развития страны (в его базовом варианте) на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Эта информация носит «предварительный характер», следует из письма Минэкономразвития руководителям субъектов, датированного 8 июля (копия есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства).

В апреле Минэкономразвития представляло сценарные условия прогноза, из которых следовало, что рост реального ВВП в 2021 году ожидается на уровне 2,9%. Теперь же ведомство Максима Решетникова прогнозирует рост экономики на 3,8%, несмотря на новые административные ограничения деловой активности в ряде регионов из-за третьей волны COVID-19. Самые жесткие ограничения в июне на фоне роста заболеваемости коронавирусом и смертности от него были введены в Москве, включая закрытие фуд-кортов. На Москву приходится почти 21% суммарного регионального продукта в России, следует из данных Росстата.

Общество
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. Главное Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Восстановительный отскок ВВП в 2021 году на 3,8% (после его снижения на 3% в прошлом году) станет самым быстрым ростом экономики с 2012 года, при том что среднегодовой рост в 2014–2020 годах составил менее 0,5%, следует из данных Росстата.

«Старые сценарные условия формировались в марте на основе данных за январь—февраль. Сейчас [появились] данные за апрель—май, экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий. <...> Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце», — сказал журналистам представитель Минэкономразвития. По его словам, потенциал восстановления экономики еще не исчерпан. «Текущую ситуацию с пандемией, безусловно, учитываем», — подчеркнул он.

Прогноз по росту ВВП в 2022–2023 годах оставлен министерством без изменений (3,2 и 3%). В 2024 году ведомство ждет роста экономики также на 3%.

Экономика
Путин оценил рост ВВП России в 2021 году

Окончательный проект прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы будет представлен в сентябре, указывает Минэкономразвития в письме регионам. На базе этих параметров Минфин будет верстать бюджет на те же годы. По данным СМИ, власти обсуждают проведение донастройки налогов, за счет которой рассчитывают получить в 2022–2024 годах дополнительно 400 млрд руб., в том числе за счет повышения акцизов на табак и увеличения фискальной нагрузки на граждан с высокими зарплатами.

По словам представителя Минэкономразвития, ведомство посчитало важным дать регионам промежуточные ориентиры по экономическому росту, чтобы в стране не закладывалась излишне жесткая бюджетная политика, не сокращались госрасходы.

Новые прогнозы по нефти и инфляции

Сбережения бюджета от высоких цен на нефть (котировки Brent на этой неделе поднялись выше $77 за баррель), которые государство по законодательству не вправе использовать на дополнительные текущие расходы, продолжают увеличиваться в этом году. В июле Минфин направит на покупку валюты в резервы по бюджетному правилу почти 300 млрд руб. (максимум с начала 2020 года), а всего с начала 2020 года в резервы поступила иностранная валюта в эквиваленте более 1 трлн руб. Размер ликвидных средств в Фонде национального благосостояния по состоянию на 1 июля составил почти $115 млрд, или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, сообщал Минфин.

Минэкономразвития повысило прогноз по среднегодовым ценам на нефть в 2021 году почти до $66 за баррель (против чуть более $60 в апрельском прогнозе). Впрочем, к 2024 году цена нефти снизится до $57,4 за баррель, ожидает министерство.

Экономика
Инфляция в России обновила рекорд за пять лет Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

По итогам 2021 года министерство прогнозирует инфляцию в России выше таргета ЦБ — 5%, в последующие годы она должна нормализоваться, по оценке ведомства. В апреле Минэкономразвития ждало инфляцию в 2021 году на уровне 4,3%. Накануне Росстат сообщил, что инфляция в июне ускорилась до 6,5% годовых — максимального значения с лета 2016 года — по сравнению с 6% в мае (год к году).

В июне по сравнению с маем рост цен составил 0,69% — меньше, чем в мае к апрелю (0,74%). Министр экономического развития Максим Решетников недавно заявлял, что «рост инфляции начинает выдыхаться». Министерство рассчитывает, что в июле будет «последний негатив», а в августе будет зафиксирована дефляция (снижение цен).

Индекс мировых продовольственных цен FAO в июне снизился (на 2,5% к маю) после 12 месяцев постоянного роста, что указывает на стабилизацию глобальных цен на продукты питания в предстоящие месяцы. Глава Минэкономразвития неоднократно заявлял, что текущая повышенная инфляция в России во многом импортируется с мировых рынков.

Авторы: Иван Ткачёв, Александр Минайчев.
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