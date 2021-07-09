Африканские курорты возвращаются к отдыхающим

Отменен запрет на полноценное пассажирское авиасообщение с Египтом

Президентский указ отменил введенный еще в 2015 году запрет на полеты в Египет чартерных рейсов, а заодно и рекомендацию не продавать россиянам путевки на курорты этой страны

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в города Египта (за исключением регулярных перелетов в Каир). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый указ Путина также отменяет адресованную туроператорам и турагентам рекомендацию воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.

Почему прерывали авиасообщение

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано, после того как в ноябре 2015 года в результате теракта потерпел крушение самолет российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

В начале 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Из-за пандемии коронавирусной инфекции авиасообщение вновь прервалось. В сентябре 2020 года регулярные рейсы в Каир возобновились, однако полеты на курорты Красного моря остались под запретом.

В апреле 2021 года пресс-служба администрации президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что лидеры двух стран договорились о возобновлении полетов из России в аэропорты курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Что нужно для полета в Египет Для посещения Египта туристам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на английском языке (обязательно с QR-кодом), сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Туроператор Coral Travel на своем сайте обращает внимание на то, что в аэропорту Каира — единственном, с которым на данный момент есть прямое сообщение из России, — сделать ПЦР-тест по прилете нельзя: результат должен быть на руках при вылете из России. Те, кто прибывает самостоятельно через третьи страны в аэропорты Хургады, Шарм-эш-Шейха, Марса-Алама и Табы, могут пройти тестирование по прилете. Стоимость услуги — около $30. С 23 июня 2021 года пропуском для посещения Египта служит и сертификат о прохождении полной вакцинации двумя дозами «Спутник V». С момента последней прививки должно пройти не менее двух недель. Сертификат также должен быть на английском языке и сопровождаться QR-кодом. Всего с начала пандемии в Египте, по информации Университета Джонса Хопкинса, подтверждено почти 282,6 тыс. случаев заболевания COVID-19. Суточный рекорд был поставлен 19 июня 2020 года — почти 1,8 тыс. заболевших. Для сравнения: 7 июля был зарегистрирован только 161 случай. В связи с коронавирусной инфекцией всего было зафиксировано свыше 16,3 тыс. смертей (суточный рекорд — 95 в июне 2020-го). Первую дозу одной из разрешенных в Египте вакцин получили более 4,5 млн человек, полностью привиты 953 тыс. человек, что составляет менее 1% всего населения страны.

Готовы ли перевозчики

«Мы пока ничего не комментируем. Сейчас необходимо решение оперштаба правительства», — заявил РБК представитель Росавиации.

В оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в свою очередь, заявили, что о принятом решении (в вопросе о количестве рейсов с Египтом) будет сообщено дополнительно, передает «Интерфакс».

По данным на весну 2021 года, у российских авиакомпаний было около 70 допусков на выполнение регулярных рейсов в Египет. На курорты — примерно 15. Получать допуск на чартеры для полетов не требуется, сообщил РБК источник в российской авиакомпании, ранее летавшей на курорты Египта. Почти все опрошенные РБК перевозчики готовы начать полеты в ближайшее время.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сообщила РБК, что все необходимые для возобновления полетов в Египет допуски у авиакомпании есть. «Готовы рассмотреть возможность запуска рейсов в ближайшее время», — сказала она.

Вера Гасникова сообщила РБК, что все необходимые для возобновления полетов в Египет допуски у авиакомпании есть. «Готовы рассмотреть возможность запуска рейсов в ближайшее время», — сказала она. «Сейчас мы ждем решения межведомственной комиссии Росавиации, где будет утверждено количество рейсов. После того как мы получим разрешение на выполнение полетов, будут сформированы полетная программа и туры. После решения межведомственной комиссии нам понадобится около недели на то, чтобы сформировать турпакеты», — сказала РБК гендиректор компании Pegas Touristik (основные перевозчики-партнеры Nordwind и Pegas Fly) Анна Подгорная.

(основные перевозчики-партнеры Nordwind и Pegas Fly) Анна Подгорная. « S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей», — рассказала пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. Допуски в процессе получения, добавила она.

готова возобновить полеты в Египет. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей», — рассказала пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. Допуски в процессе получения, добавила она. Официальный представитель «России» Сергей Стариков сказал РБК, что «технически и инфраструктурно» компания вместе с туроператором «Библио-Глобус» готова выполнять рейсы в города Египта, но ожидает решения оперштаба и Росавиации.

Пресс-секретарь Azur Air (партнер туроператора ANEX Tour) Дарья Раздобудкина заявила, что авиакомпания готова совершать рейсы по курортным направлениям Египта: «Сейчас мы ожидаем детальную официальную информацию, после которой авиакомпания будет готова сформировать план полетов».

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что авиакомпания не занимается чартерными полетами на курорты Египта. Представитель «Победы» отказался от комментариев. РБК также направил запрос в пресс-службу Utair.

Готовы ли туроператоры

До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных направлений среди российских туристов. В 2014–2015 годах его посетили более 2,2 млн россиян, в 2016–2017 годах — лишь несколько сотен, в 2018-м — около 13,6 тыс., в 2019-м — менее 26 тыс., а за 2020 год — около 14 тыс.

Как анонсировал в интервью РБК совладелец Внуково Виталий Ванцев: «Мы ожидали, что Египет откроется три года назад, и с этим ожиданием живем до сих пор. <...> Наши сограждане летом в Египет не летают, это зимний курорт, так было всегда. Как правило, в летний сезон туда летают только те немногочисленные туристы, кто занимается дайвингом. Сезон для Египта — с октября по май. Поэтому мы надеемся, что если летом будет официальное разрешение на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, то как раз в зимнюю программу мы покажем хорошие результаты и авиация получит хороший доход». Согласно приводимым им цифрам, до закрытия Египта «мы достигли цифры 5 млн туристов на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады в год». «Я думаю, этот рынок восстановится достаточно быстро», — анонсировал он.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович считает, что в первое время после возобновления полетов цены на отдых в Египте будут низкими благодаря конкуренции с Турцией, чтобы восстановить рынок и привлечь граждан. «Потом они будут выравниваться, потому что египтянам тоже надо восстанавливать потери, которые они несли все это время без наших туристов. На самом деле ситуация с ценами сложнее, поскольку зависит не только от российского, но и от других рынков. Ведь не только мы истосковались по отдыху. Туристы из других стран тоже всегда ездили в Египет: и англичане, и немцы, и многие другие», — поясняет Канторович.

По словам представителя АТОР, цены могут подняться из-за спроса, так как в Египет могут поехать туристы из других стран, прежде всего из Германии и Англии, где ситуация с прививками от COVID-19 лучше.

Туристическая индустрия Египта смогла компенсировать растянувшийся более чем на пять лет запрет для россиян напрямую летать на курорты Красного моря. В 2015 году Египет посетили почти 6,8 млн европейцев (в том числе и россиян), свидетельствуют материалы статистической службы Египта. В 2016 году, после трагедии над Синайским полуостровом, когда авиасообщение приостановила не только Россия, но и другие страны, турпоток из Европы упал более чем в 2,5 раза, до 2,6 млн человек. Но уже в 2017 году этот показатель вырос до 4,7 млн, в 2018-м — до 6,9 млн человек и, таким образом, превысил уровень 2015 года. В 2019-м турпоток из Европы превысил уже 8,4 млн человек. То, что к отсутствию российских туристов адаптировались гостиницы Египта, подтверждает и количество ночевок европейцев. В 2015 году жители Европы провели в целом в египетских отелях 62,4 млн ночей, в 2016-м — только 15 млн, в 2017-м — уже 42,6 млн, в 2018-м — 63,2 млн, в 2019 году — 72,5 млн.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе ранее говорила, что у туроператоров уйдет от недели до двух на формирование программ полетов в Египет. На сайте АТОР говорится, что в 2019 году, когда российский рынок также ожидал открытия Египта, предполагалось, что на этом направлении возобновят работу как минимум семь федеральных туроператоров: Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik, «TUI Россия», «Библио-Глобус», «Интурист» и Tez Tour.

Как и перевозчики, опрошенные РБК туроператоры ждут информации от оперштаба и готовы оперативно сформировать предложения.