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От непреодолимой пандемии выиграл единственный поставщик
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Газета
От непреодолимой пандемии выиграл единственный поставщик
Газета № 105 (3394) (0807) Экономика,
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От непреодолимой пандемии выиграл единственный поставщик

Счетная палата оценила долю неконкурентных госзакупок в 2020 году
Лишь четверть всех госзакупок в 2020 году осуществлялась на конкурентной основе, следует из доклада Счетной палаты. Рост стоимости контрактов, заключенных с одним поставщиком, аудиторы и эксперты связывают с пандемией
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Счетная палата России проанализировала данные по госзакупкам за 2020 год и оценила долю «неконкурентных» закупок по 44-ФЗ (регулирует закупки министерств и ведомств) почти в 75%.

Как полагают аудиторы, отчасти причиной нерыночных ведомственных закупок послужила сложная эпидемиологическая обстановка из-за COVID-19. Пандемия была официально признана обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем стали возможны покупки у единственного поставщика при условии, что приобретаемые товары, работы или услуги используются для предупреждения или ликвидации последствий эпидемии.

Закупки у одного поставщика

Как утверждается в традиционном ежегодном отчете Счетной палаты, общий объем неконкурентных госконтрактов, заключенных в 2020 году, составил 74,1% от всех контрактных соглашений, осуществленных на основании 44-ФЗ. Как уточнили РБК в пресс-службе ведомства, это 6,6 трлн руб. из общего объема госзакупок на 8,9 трлн руб. Аудиторы отмечают, что по сравнению с 2017 годом, когда эта доля составляла 57,1%, показатель вырос на 17 п.п.

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Госзакупки лекарств от COVID выросли в четыре раза за год Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В новом докладе не приводятся сопоставимые показатели по неконкурентным закупкам госорганов за предыдущие годы, однако в прошлогоднем аналогичном отчете (.pdf) сообщалось, что доля неконкурентных закупок по 44-ФЗ составляла даже больше — 76%.

Под неконкурентными госзакупками Счетная палата понимает как прямые закупки госорганов у единственного поставщика (то есть априори неконкурентные), так и несостоявшиеся конкурентные изначально закупки, которые привели к закупкам у одного поставщика (например, потому что на конкурс заявился только один исполнитель). Объем закупок по 44-ФЗ, изначально заявленных как закупки у единственного поставщика, в 2020 году составил 1,85 трлн руб., следует из данных Минфина (.pdf).

Сокращение практики закупок у единственного поставщика фигурировало как одна из целей в Национальном плане развития конкуренции в России на 2018–2020 годы, но большинство федеральных органов «формально подошли к исполнению» этого плана, утверждает Счетная палата. В предыдущих отчетах ведомство называло преобладание таких закупок «системной проблемой», которая в том числе проистекает из наличия неформальных связей между заказчиком и поставщиком.

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Эпидемия коронавируса предсказуемо обусловила необходимость срочных закупок государством лекарственных средств и медицинского оборудования вне конкурсных процедур, признает Счетная палата. «В период пандемии резко возросла потребность в средствах индивидуальной защиты, медикаментах, специальном оборудовании, медицинских услугах. При этом важнейшую роль играл временной фактор осуществления закупок. Во многом из-за этого в 2020 году увеличился объем закупок у единственного поставщика», — говорит аудитор Алексей Каульбарс (его слова приводятся в сообщении Счетной палаты).

Роль пандемии

По мнению генерального директора электронной торговой площадки «РТС-тендер» Владимира Лишенкова, в росте доли неконкурентных закупок действительно нет ничего хорошего, но ситуация не настолько критична, чтобы сильно беспокоиться по этому поводу. «В прошлом году мы наблюдали существенный рост закупок у единственного поставщика. Это объяснимо пандемией: заказчикам нужен был простой и удобный формат закупок. На нашей площадке рост числа таких процедур составил 38%, а их сумма выросла на 60% по сравнению с 2019 годом», — сказал Лишенков РБК.

«Разумеется, неконкурентные госзакупки девальвируют саму идею, заложенную в них федеральным законом 44-ФЗ. Однако в прошлом году такой формат был скорее спасением как для заказчиков, особенно при закупках медицинских препаратов, жизненно важной продукции, так и для участников, которые еще не были готовы участвовать в больших госзакупках. О кризисе госзакупок я бы не говорил», — резюмирует гендиректор «РТС-тендер». Общий объем закупок у единственного поставщика, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы (в 2020 году — пандемией), вырос в 6,7 раза по сумме контрактов, с 54 млрд руб. в 2019 году до 361 млрд руб. в 2020-м, указано в докладе Счетной палаты.

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Увеличение доли неконкурентных закупок обусловлено распространением коронавируса и связано в том числе с решениями, принимаемыми на законодательном уровне — с единственной целью оперативно разрешать трудности по части исполнения государственных обязательств, согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Склоняться к мнению, что система была дискредитирована, мы бы не торопились, поскольку функционировать ей пришлось в сложных условиях регулярного экономического стресса и повышенного спроса на определенные группы товаров», — рассуждает Жарский. Однако он не исключает и усугубления проблем, таких как низкая эффективность действующей системы, рост отпускных цен и коррупционная составляющая. Регулярное совершенствование закона о госзакупках носит скорее «бумажный» характер и мало влияет на его практическое применение, считает эксперт.

В России также есть закон 223-ФЗ, который регулирует закупки госкомпаний и госкорпораций. Закупки в рамках этого регулирования в 2020 году составили 19,9 трлн руб., снизившись по сравнению с показателем 2019 года (21,2 трлн). В прошлогоднем докладе Счетная палата оценивала долю неконкурентных закупок по 223-ФЗ на уровне 86%, то есть еще больше, чем в закупках госорганов, но при этом основу таких закупок по 223-ФЗ составляли закупки, осуществленные «прочими способами» (заказчики зачастую специально их используют для маскировки неконкурентных элементов). По итогам 2020 года Счетная палата не проводила анализ неконкурентных закупок по 223-ФЗ, уточнили в пресс-службе ведомства.

Авторы: Александр Минайчев, Иван Ткачёв.
Теги: Счетная палата , Госзакупки , конкуренция , аудит
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