Заемщики налегают на купюры

Банки в июне поставили рекорд по выдаче кредитов наличными

Население в июне заняло в банках 1,3 трлн руб., почти повторив рекорд апреля 2021 года. Главным драйвером стали кредиты наличными — объем их выдачи преодолел предыдущий максимум. Ранее ЦБ предупреждал об опасности перегрева рынка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские банки в июне установили новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными, свидетельствуют данные Frank RG (есть у РБК). За первый летний месяц россияне взяли 622 млрд руб. таких кредитов, что немного превышает апрельский максимум (618 млрд руб.) и на 8,45% выше уровня мая.

В сравнении с июнем 2020-го, когда еще действовали коронавирусные ограничения, в этом году выдача кредитов наличными выросла на 60%. В количественном выражении банки выдали 1,85 млн кредитов, что на 7,16% больше, чем в мае, и на 2,5% — чем в апреле.

Именно они стали основным драйвером роста розничного кредитования. В целом за месяц банки выдали на 1,294 трлн руб. розничных кредитов, оценили в Frank RG, что немногим ниже результата апреля, когда население получило взаймы рекордные 1,298 трлн руб. Такой объем выдач на 14,3% превышает майский (1,133 трлн руб.), но в том месяце было много нерабочих дней из-за праздников.

Ипотечное кредитование в июне сохранило высокие темпы роста: население взяло 179 тыс. жилищных кредитов на 551 млрд руб., что на 25% выше уровня мая и соответствует уровню апреля (556 млрд руб.). Средний размер кредита по ипотеке превысил 3 млн руб. и с начала года вырос на 13,4%.

Наконец, высокие темпы прироста сохранили в июне рынки автокредитования (94,3 млрд руб.) и POS-кредитования (26,5 млрд руб.).

Всего с начала года кредитные организации одобрили гражданам кредиты на 6,6 трлн руб., из них 2,7 трлн руб. — ипотека.

Почему растут выдачи кредитов

«Я думаю, что тенденция последних месяцев в кредитовании во многом связана с эффектом отложенного спроса, кроме того, население ожидает повышения ставок и разгона инфляции», — считает директор группы «финансовые институты» агентства S&P Сергей Вороненко. Свою роль играет и летний сезонный фактор. «Кому-то нужны средства на покупки для дачи, дома, ремонта или отпуска, обычно такие потребности формируются именно в летний сезон», — добавляет эксперт.

«Рост розничного кредитования объясняется тем, что банки снижают требования к заемщикам, которые ужесточались в 2020 году, потому что экономическая ситуация стабилизируется, и фактически возвращаются к тому режиму работы, который был до пандемии», — рассуждает аналитик Fitch Антон Лопатин. Скорее всего, в этом году банки продолжат наращивать портфели быстрее, чем в 2020 году, добавляет он, оценивая годовой рост розничного кредитования в 12–15%.

Скорость восстановления российской экономики после периода коронавирусных ограничений превзошла ожидания. В мае ВВП вырос на 10,9% после роста на 10,8% в апреле, при этом оборот розничный торговли в мае превысил допандемийный уровень на 1,1%, отчитывалось Минэкономразвития. Российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года, оценивал Банк России. На ускорение экономической активности и сопутствующий ему разгон инфляции до 6% и выше ЦБ уже отреагировал повышением ставки с 4,25 до 5,5%. Банк России может повысить ставку и на следующем заседании в июле.

Июнь был последним месяцем действия программы льготной ипотеки под 6,5%, что и обусловило повышенный спрос на ипотеку, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. С 1 июля условия программы льготной ипотеки изменились: ставка повысилась до 7%, а максимальный размер кредита снижен до 3 млн руб. вместо 12 млн руб. для столичных регионов и 6 млн руб. для всех остальных. «Кроме того, в сегменте кредитов наличными также был зафиксирован значительный скачок спроса — могло сказаться как ожидание роста ставок, так и начало сезона отпусков», — добавляет он.

Есть ли опасность перегрева

Рост ипотечного и потребительского кредитования по итогам 2021 года может превысить 20%, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе на прошлой неделе. Снижение ставок в экономике благодаря мягкой денежно-кредитной политике в 2020 году и действие льготной ипотечной программы разогрели ипотечный рынок, говорила глава регулятора. «Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. Если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности», — отмечала она.

В Госдуму уже внесен законопроект, который наделит Банк России правом с 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов. А для ограничения темпов роста ипотечного кредитования Центральный банк с 1 августа отменит коронавирусные послабления, которые приведут к повышению надбавок к коэффициентам риска по кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20% (это сделает такие кредиты менее выгодными для банков). Доковидные надбавки по потребительским кредитам вернулись уже с 1 июля.

Повода для беспокойства из-за перегрева рынка нет, считают эксперты. «Июньские показатели не выбиваются в сторону роста относительно апреля, поэтому мне кажется, что точка насыщения спроса очень близка. Возможно, ближе к августу мы уже сможем увидеть замедление темпов розничного кредитования», — прогнозирует Вороненко, ожидающий роста совокупного портфеля на уровне 15%.

Дальнейший рост месячных выдач кредитов будет ограничен ростом ставок и потенциально меньшим спросом со стороны клиентов, потому что в какой-то момент отложенный спрос из-за пандемии иссякнет, считает Антон Лопатин. Темпы кредитования в базовом сценарии могут восстановиться и до уровня конца 2019 года (порядка 20%), прогнозирует он. «Однако фактические темпы роста будут зависеть как от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, так и от возможного ужесточения регулирования сегмента», — добавляет Лопатин, подчеркивая, что ЦБ достаточно оперативно реагирует на появление даже первых признаков перегрева рынка.