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Контрсанкции теряют популярность
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Контрсанкции теряют популярность
Газета № 104 (3393) (0707) Общество,
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Контрсанкции теряют популярность

ВЦИОМ зафиксировал существенное падение числа поддерживающих продовольственное эмбарго
За последние годы резко выросло число россиян, осуждающих введенные в 2014 году продуктовые контрсанкции, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Но большинство соотечественников все равно по-прежнему поддерживают эмбарго
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Более трети россиян не одобряют введенные Россией контрсанкции на ввоз части импортного продовольствия, количество недовольных запретом растет. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМа «Специфика восприятия жителями России отечественных и импортных продуктов питания на фоне экономических санкций» (есть у РБК). В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 40 российских регионов.

В 2014 году, когда было введено продэмбарго, положительно о нем отзывались 84% опрошенных, и лишь 9% отвечали, что скорее не одобряют эту меру. В 2015 году запрет на ввоз продуктов одобряли уже 73%, а доля недовольных выросла до 20%. К 2021 году только 57% россиян заявили, что одобряют контрсанкции, а доля противников ограничений выросла до 36% опрошенных (7% затруднились ответить).

Больше всего недовольных запретом на ввоз импортного продовольствия в Москве и Петербурге: 50% опрошенных в этих городах продэмбарго не одобряют. В остальных городах доля недовольных составляет около 36%, в сельской местности — 30%.

Что надо знать про продэмбарго

В августе 2014 года президент Владимир Путин в ответ за санкции стран ЕС и США ограничил ввоз в Россию широкого перечня продовольствия. Под запрет попали, в частности, поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей, фруктов и некоторых других продуктов. Год спустя контрсанкции были расширены на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 года — на Украину и с тех пор неоднократно продлевались. Запрет на ввоз санкционных продуктов действует как минимум до конца 2021 года.

За пять лет санкций российское «сельское хозяйство сделало невероятный рывок», оценивал результаты продэмбарго Путин на ежегодной пресс-конференции в конце декабря 2018 года.

Но аналитики пришли к выводу, что за импортозамещение заплатил потребитель: за пять лет действия ограничений продукты в России подорожали, причем не только импортные, но и отечественные, констатировала консалтинговая компания KPMG. По ее данным, с 2013 по 2018 год больше всего для потребителей подорожало сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%), белокочанная капуста (+62%), макароны (+34%), подсолнечное масло (+35%), пшеничная мука (+25%).

Бизнес
Аналитики назвали рост цен на продукты одним из итогов пяти лет эмбарго Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто негативно оценивает санкции в сфере сельского хозяйства и производства продуктов, следует из исследования ВЦИОМа. Среди людей в возрасте 18–24 года их 45%, в группе 35–44 года — 25%, а среди людей старше 60 лет — 17%.

Если говорить о санкциях в целом, то с 2014 года заметно выросло число соотечественников, уверенных, что введенные против России иностранными государствами санкции отразились на стране в целом положительно. Если в 2014 году таких людей было всего 18%, то в 2021 году уже 31% опрошенных заявил, что санкции повлияли на Россию положительно.

Свое или чужое

Большинство россиян выбирают отечественные продукты, хотя отдают предпочтение импортным одежде и бытовой технике, следует из данных ВЦИОМа. Только 32% респондентов отдают предпочтение зарубежным продуктам питания. Совершая покупки, россияне скорее потратят деньги на отечественные овощи (91%), рыбу и мясо (89%), молочные продукты (88%), макароны (74%).

Менее половины опрошенных — 48% — заявили, что предпочитают лекарства российского производства, 34% скорее купят импортные препараты. При покупке одежды (51%), бытовой техники и электроники (71%) большинство респондентов заявили, что скорее купят вещи, произведенные за рубежом.

Бизнес
Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В ответах на вопрос, какие продукты предпочитают потребители, есть своя закономерность, указывают авторы исследования. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников российского производства. Среди людей старше 60 лет отечественные продукты предпочитают 69%, тем, кому 35–44 года, — 56%, 18–24 года — 13%. Напротив, среди молодежи больше поклонников импортных товаров. Среди людей от 18 до 24 лет их предпочитают 35%, в возрастной группе 35–44-летних — 8%, тем, кому больше 60 лет, — 4%. Та же закономерность прослеживается, если разделить опрошенных по размерам населенных пунктов, где они проживают. Больше всего любителей отечественной продукции среди жителей сел (72%), меньше всего — среди москвичей и петербуржцев (31%).

Среди опрошенных примерно половина — 46% — уверены, что российские товары лучшего качества, чем импортные. Лишь 11% считают, что продукция из-за рубежа лучше отечественной. В целом около половины респондентов считают, что российские продукты лучше зарубежных. Недостатки отечественной продукции по сравнению с импортной видят только 10% россиян.

РБК направил запрос в Минсельхоз с просьбой прокомментировать выводы ВЦИОМа.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елена Сухорукова.
Теги: импорт продуктов , ВЦИОМ , продэмбарго , санкции , контрсанкции
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