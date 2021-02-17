Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть

Подорожание картофеля подтверждает и руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Но она отмечает, что цена растет с «низкой базы»: в 2019 году в России был рекордный урожай, и в январе 2020-го картофель в опте стоил практически на уровне себестоимости — около 10 руб. за 1 кг. В этом году оптовая цена выросла, так как спрос превышает предложение. Например, в Московской области 1 кг, по данным Картофельного союза, в опте стоит 16–20 руб.

«Существенный рост» отпускных цен у поставщиков подтверждает представитель X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), в чьих магазинах представлен в основном картофель российских производителей. В X5 Retail Group уверяют, что пытаются сдерживать рост: картофель первой цены (то есть самый дешевый товар в своей категории) сейчас продается с нулевой торговой наценкой. Сеть «Лента», как сообщили в ее пресс-службе, закупает российский картофель на торгах, а цены там повышались.

Традиционный сезонный тренд на «умеренное повышение цен» на плодоовощную продукцию в настоящее время подтверждает и представитель Минсельхоза.

Почему подорожали картофель и морковь

В Минсельхозе РБК сообщили, что на стоимость картофеля повлияло снижение его производства в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий (было собрано 19,57 млн т картофеля, что на 11,3% меньше, чем в 2019-м), а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля. В ретейле выросла конкуренция за крупнокалиберный картофель, и это стимулировало рост на эту продукцию, добавляет представитель министерства. Сезонное повышение цен обусловлено тем, что сейчас на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который «существенно дороже отечественного». Коррекцию цен на картофель в Минсельхозе ждут с июня, когда на рынок начнет поступать новый урожай.

Поставщики ссылаются на сложности с урожаем, проблемами с погодой во время сбора овощей, ухудшением качества продукции, повлекшим за собой рост затрат на сортировку, перечисляет представитель «Ленты». В X5 Retail Group отмечают, что на цены повлияло «преимущественно низкое качество большой части урожая из-за особенностей сезона» и «меньшее количество пригодной для продажи продукции».

В Центральной части России, где сосредоточена значительная часть производства картофеля, в 2020 году урожай пострадал из-за переувлажнения почв, указывает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. О предстоящем недоборе в связи с засухой в Сибири, на Урале, Алтае и в Ставропольском крае, а также подтоплениями в Подмосковье, Чувашии и Костроме фермеры предупреждали еще в сентябре.

Производство в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий снизилось как в сельхозпредприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах граждан, которые выращивают основные объемы картофеля. Общее производство составило, по информации Картофельного союза, 19,6 млн т, из них около 6,8 млн т — продукция агрохолдингов. Годом ранее, когда погода была благоприятная, картофеля было собрано около 21 млн т, в том числе 7,6 млн т произвели агрохолдинги.

Непогода повлияла не только на объемы производства, но и на калибр: выросший картофель оказался меньшего размера, указывает Губина. При этом торговые сети, как правило, закупают у производителей валовый картофель не меньше определенного размера (например, от 55–60 мм и выше). В связи с жесткой конкуренцией торговых сетей за крупный картофель на него растет цена. Под эти критерии в некоторых регионах может не подходить около половины урожая 2020 года, в результате «хороший, но меньшего размера» картофель приходится отдавать на переработку, поэтому стоимость продукции растет, продолжает Губина.

Клубни экономкласса Для стабилизации цен производители просили торговые сети допустить на полки маленький картофель — калибра 35–55 мм, фасованный в сетку от 2,5 до 5 кг. Картофель меньшего размера стоит дешевле, хотя он не отличается по вкусу и также подходит для запекания или для варки, говорит Губина. Некоторые федеральные торговые сети уже начали продавать его в качестве эксперимента, но не все ретейлеры правильно поняли и поддержали это предложение, добавляют в Картофельном союзе. Представитель Минсельхоза указывает, что снизить цены в рознице помогут прямые поставки картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке — для этого министерство направило в Ассоциацию компаний розничной торговли и Минпромторг перечень региональных производителей.

Торговым сетям, уточняют в Картофельном союзе, продавать разнокалиберный нефасованный картофель невыгодно, потому что покупатель, как правило, выбирает самые крупные клубни и у сети остается большой отход. Впрочем, нехватки продукции, по словам Губиной, не ожидается: весной, когда собственного картофеля для покрытия спроса недостаточно, Россия его импортирует — молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья уже поступает на склады. Основной объем везут сами сети, цена на него будет выше, чем на отечественный продукт. Главное, чтобы сети не закрыли доступ отечественного картофеля любого размера на полки, резюмирует Губина.

Морковь подорожала из-за того, что в 2020 году сельхозпроизводители посадили ее меньше, поясняет Глушков. Годом ранее, наоборот, было перепроизводство моркови, из-за которого цена упала. Это подтверждают расчеты РБК на основе данных Росстата: в январе 2020-го 1 кг моркови подешевел в рознице по сравнению с январем 2019-го в среднем на 16%.