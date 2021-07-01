Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,52 72,56 EUR Нал. 87,04 86,08 USD Бирж. 72,90 -0,24 EUR Бирж. 86,41 -0,34 USD ЦБ. 72,72 +0,35 EUR ЦБ. 86,51 +0,31 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 33511,00 -1537,00 IMOEX 3852,88 +0,29% RTSI 1664,97 +0,63% Brent 75,15 +0,09% DJIA 34502,51 +0,61% Nasdaq 14503,95 -0,17%
Москвичи удовольствовались третьим
Лента новостей
Правительство продлило льготную ипотеку еще на год 10:12, Финансы Сбербанк спрогнозировал обвал спроса на льготную ипотеку 10:10, Недвижимость Что такое ContextLogic: вторая Amazon или новая «мемная» акция? 09:59, PRO Минздрав Гватемалы объяснил заявление о возврате аванса за «Спутник V» 09:53, Общество Едем на пикник: генератор счастливых моментов в путешествиях 09:51, РБК и Lexus В Москве началась ревакцинация от COVID-19 09:49, Общество Новак поручил ускорить газификацию домовладений после жалоб Путину 09:46, Общество Власти Москвы заказали вход по биометрии на сайтах столицы 09:39, Общество Зеленский ответил на слова Путина о едином народе 09:33, Политика Российского вратаря признали лучшим игроком финального матча Кубка Стэнли 08:52, Спорт В ДТП в Ростовской области погибли пять человек 08:47, Общество Superjet 100 подорожал, оплата по QR-кодам ЦБ в «Сбере». Главное за ночь 08:42, Общество В черном списке: как строители оспаривают включение компаний в РНП 08:41, PRO Суд отклонил прошение о прекращении опеки отца Бритни Спирс над певицей 08:34, Общество Синоптик предупредил о встречающейся раз в 10 лет засухе в Москве 08:32, Общество Мостовой подтвердил появление своей карточки в игре FIFA 22 08:30, Спорт В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для работающих с людьми граждан 08:21, Общество Как облачный сервис решает задачи бизнеса 08:20, РБК и Онланта Долговая драма: как Netflix вынуждает конкурентов погрязнуть в кредитах 08:09, PRO Как начать худеть на беговой дорожке. Советы тренера Кардашьян 08:00, Спорт Производители молока предупредили об осеннем повышении цен 08:00, Бизнес Прилетевший в Якутск из Краснодара Boeing повредил фюзеляж 07:56, Общество Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве 07:51, Общество Как приятно начать день 07:46, РБК и «Галс» В ВОЗ дали рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени» 07:43, Общество Быстрое свидание с технологиями: как выбрать идеальный ноутбук 07:15, РБК и ASUS «Сбер» подключил оплату товаров по QR-коду от ЦБ после поручения Путина 07:00, Финансы Си Цзиньпинь заявил о необходимости усовершенствовать армию Китая 06:42, Политика
Газета
Москвичи удовольствовались третьим
Газета № 100 (3389) (0107)
0

Москвичи удовольствовались третьим

Эксперты BCG составили рейтинг городов мира по привлекательности для жителей
Москва вошла в тройку самых привлекательных городов мира по версии Boston Consulting Group. Российская столица ведет по показателям комфортности среды, но отстает по показателям доверия жителей к властям
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва вошла в тройку мегаполисов мира, наиболее привлекательных для жителей, следует из исследования Cities of Choice, подготовленного Boston Consulting Group (BCG). Всего BCG проанализировала 16 городов мира.

Как считали

Аналитики BCG рассмотрели 16 мировых мегаполисов. Исследование подготовлено на базе статистических показателей по 155 индикаторам и опроса жителей городов (компания проанализировала более 3 млн ответов, полученных в ходе опроса 25 тыс. жителей). Данные анализировались за 2020 год и часть 2021 года.

Оценка мегаполисов проводилась по пяти блокам: качество жизни (учитывались доступность и качество инфраструктуры и услуг), экономические возможности (уровень жизни и возможностей для профессионального развития), скорость позитивных изменений, отношения в обществе (условия для социальных взаимодействий, атмосфера взаимного уважения, равенство возможностей), отношения с властью (доверительный диалог с властью, где горожанин знает, что будет услышан и сможет повлиять на развитие города).

Москва наравне с Лондоном получила больше всего баллов в категории «качество жизни». При этом по отдельному из этого блока показателю «общественные зоны», российская столица заняла первое место. Российская столица также заняла четвертое место по критерию скорости изменений в городе, в тройке лидеров по этому признаку азиатские города — Шанхай, Пекин и Сингапур. Также Москва получила высокие баллы по показателям образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Авторы исследования также отмечают, что выявили несколько трендов, единых для всех городов, появление которых обусловила пандемия COVID-19. Получило развитие и большее проникновение онлайн-торговли и безналичные платежи, улучшилось состояние окружающей среды, и снизился уровень преступности. В то же время в большинстве городов снизились возможности посещения общественных пространств, развлечений, возможность взаимодействия между жителями и возможность влиять на происходящее.

В категории «отношение с властью» Москва оказалась среди аутсайдеров, хуже этот параметр оценен только в Шанхае, Берлине, Пекине, Токио, Мехико и Сан-Паулу (в порядке снижения балов). При этом в BCG отмечают, что Москва, Шанхай и Пекин постепенно улучшают по этому критерию свои позиции.

«Москва сейчас является самым быстроразвивающимся мегаполисом северного и западного мира. Быстрее, может быть, развиваются только отдельные китайские города, но их вообще тяжело сравнивать», — говорит управляющий партнер Colliers Николай Казанский. По его словам, у Москвы «был достаточно низкий старт», но за последние десять лет она «преобразилась колоссально» по общественным зонам, по общественному транспорту и т.п., поэтому Казанский называет рейтинг справедливым.

Еще в 2019 году власти Москвы озаботились положением российской столицы в мировых рейтингах. Тогда ГБУ «Аналитический центр», подконтрольное департаменту экономической политики и развития Москвы, заказало работу, по результатам которой город должен был повысить позиции не менее чем в четырех мировых рейтингах городов. Не во всех рейтингах это удалось, например в рейтинге Cities in Motion в 2020 году Москва заняла 86-е место, хотя годом ранее была на строчку выше.

Среди российских городов Москва, как правило, занимает первые места в рейтингах по критериям развитости городов. В индексе качества городской среды, составленном Минстроем по итогом 2020 года, Москва заняла первое место. Однако в рейтинге качества жизни City Wellbeing Index, который составляет компания Knight Frank, Москва, напротив, опустилась с 37-го на 55-е место. Рейтинги городов, по словам Казанского, нужны, чтобы «сверять часы» и, сравнивая мегаполисы, понимать, по каким критериям города отстают, а по каким ушли вперед.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: урбанистика , Недвижимость , благоустройство
Материалы по теме
Сургут и Тюмень оказались комфортнее Москвы и Петербурга для жизни Бизнес
Главный архитектор Москвы оценил влияние пандемии на устройство городов Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter