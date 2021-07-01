Москвичи удовольствовались третьим

Эксперты BCG составили рейтинг городов мира по привлекательности для жителей

Москва вошла в тройку самых привлекательных городов мира по версии Boston Consulting Group. Российская столица ведет по показателям комфортности среды, но отстает по показателям доверия жителей к властям

Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва вошла в тройку мегаполисов мира, наиболее привлекательных для жителей, следует из исследования Cities of Choice, подготовленного Boston Consulting Group (BCG). Всего BCG проанализировала 16 городов мира.

Как считали Аналитики BCG рассмотрели 16 мировых мегаполисов. Исследование подготовлено на базе статистических показателей по 155 индикаторам и опроса жителей городов (компания проанализировала более 3 млн ответов, полученных в ходе опроса 25 тыс. жителей). Данные анализировались за 2020 год и часть 2021 года. Оценка мегаполисов проводилась по пяти блокам: качество жизни (учитывались доступность и качество инфраструктуры и услуг), экономические возможности (уровень жизни и возможностей для профессионального развития), скорость позитивных изменений, отношения в обществе (условия для социальных взаимодействий, атмосфера взаимного уважения, равенство возможностей), отношения с властью (доверительный диалог с властью, где горожанин знает, что будет услышан и сможет повлиять на развитие города).

Москва наравне с Лондоном получила больше всего баллов в категории «качество жизни». При этом по отдельному из этого блока показателю «общественные зоны», российская столица заняла первое место. Российская столица также заняла четвертое место по критерию скорости изменений в городе, в тройке лидеров по этому признаку азиатские города — Шанхай, Пекин и Сингапур. Также Москва получила высокие баллы по показателям образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Авторы исследования также отмечают, что выявили несколько трендов, единых для всех городов, появление которых обусловила пандемия COVID-19. Получило развитие и большее проникновение онлайн-торговли и безналичные платежи, улучшилось состояние окружающей среды, и снизился уровень преступности. В то же время в большинстве городов снизились возможности посещения общественных пространств, развлечений, возможность взаимодействия между жителями и возможность влиять на происходящее.

В категории «отношение с властью» Москва оказалась среди аутсайдеров, хуже этот параметр оценен только в Шанхае, Берлине, Пекине, Токио, Мехико и Сан-Паулу (в порядке снижения балов). При этом в BCG отмечают, что Москва, Шанхай и Пекин постепенно улучшают по этому критерию свои позиции.

«Москва сейчас является самым быстроразвивающимся мегаполисом северного и западного мира. Быстрее, может быть, развиваются только отдельные китайские города, но их вообще тяжело сравнивать», — говорит управляющий партнер Colliers Николай Казанский. По его словам, у Москвы «был достаточно низкий старт», но за последние десять лет она «преобразилась колоссально» по общественным зонам, по общественному транспорту и т.п., поэтому Казанский называет рейтинг справедливым.

Еще в 2019 году власти Москвы озаботились положением российской столицы в мировых рейтингах. Тогда ГБУ «Аналитический центр», подконтрольное департаменту экономической политики и развития Москвы, заказало работу, по результатам которой город должен был повысить позиции не менее чем в четырех мировых рейтингах городов. Не во всех рейтингах это удалось, например в рейтинге Cities in Motion в 2020 году Москва заняла 86-е место, хотя годом ранее была на строчку выше.

Среди российских городов Москва, как правило, занимает первые места в рейтингах по критериям развитости городов. В индексе качества городской среды, составленном Минстроем по итогом 2020 года, Москва заняла первое место. Однако в рейтинге качества жизни City Wellbeing Index, который составляет компания Knight Frank, Москва, напротив, опустилась с 37-го на 55-е место. Рейтинги городов, по словам Казанского, нужны, чтобы «сверять часы» и, сравнивая мегаполисы, понимать, по каким критериям города отстают, а по каким ушли вперед.