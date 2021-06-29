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Газета № 098 (3387) (2906)
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Портфельная инъекция

ВТБ приобретает пакет акций крупнейшего российского фармхолдинга
АФК «Система» Владимира Евтушенкова готова снизить свою долю в «Биннофарм Групп»: около 11% одного из крупнейших отечественных фармхолдингов за 7 млрд руб. может купить «ВТБ Капитал»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует продать 11,2% головной компании «Биннофарм Групп» инвестиционному подразделению ВТБ, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. По его информации, сумма сделки составит 7 млрд руб., то есть исходя из оценки всей «Биннофарм Групп» в 62,5 млрд руб.

Представитель «Системы» подтвердил факт переговоров с «ВТБ Капиталом», добавив, что сделка может быть закрыта в ближайшее время. АФК останется основным управляющим акционером «Биннофарм Групп», отметил собеседник РБК, напомнив также, что группа ВТБ ранее финансировала покупку фармацевтических предприятий «Оболенское» и «Синтез» (сейчас входят в «Биннофарм Групп»). Если сделка состоится, эффективная доля «Системы» снизится с 86,5 до 75,3%. При этом банк ВТБ останется финансовым партнером «Системы» по управлению фармацевтическим холдингом.

Представитель ВТБ, в свою очередь, заявил, что «Биннофарм Групп» в частности и фармацевтический сектор «в целом являются инвестиционно привлекательными активами».

«Биннофарм Групп» объединяет несколько производственных площадок в разных регионах России. Одну из них — «Оболенское» (сейчас называется «Алиум») — группа приобрела в 2018 году, другую — «Синтез» в Кургане — в 2019-м. В рамках этих сделок «Система» заключила с ВТБ форвардные контракты (предполагают выкуп доли актива по фиксированной цене) сроком на три года.

Еще одним акционером «Биннофарм Групп» с долей 12,5% является консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), связанного с ним Российско-китайского инвестиционного фонда, а также крупнейших ближневосточных фондов. Представитель РФПИ отказался от комментариев. Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру — физическому лицу. Его личность не раскрывается.

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Чем известна «Биннофам Групп»

Группа производит широкий спектр лекарств, портфель препаратов включает свыше 450 регистрационных удостоверений, среди которых такие известные лекарственные средства, как «Флуконазол» и «Лоперамид», инфузионные растворы «Глюкоза» и «Натрия хлорид».

«Биннофарм Групп» стала первым производителем вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи.

В 2020 году «Биннофарм Групп», как следует из отчетности «Системы», увеличила выручку на 30%, до 21,4 млрд руб., показатель OIBDA вырос почти на 39%, до 5,5 млрд руб. В первом квартале этого года выручка выросла на 38%, до 5,4 млрд руб., OIBDA — почти в четыре раза, до 1,6 млрд руб.

Рост выручки в первом квартале, как объясняла «Система», обеспечили прежде всего увеличившиеся почти в 2,5 раза продажи в госпитальном сегменте — прежде всего антибиотиков и препаратов, используемых для лечения COVID-19. Рост показателя OIBDA был обусловлен, по мнению основного акционера фармхолдинга, реализованной «синергией между входящими в холдинг бизнесами»: удельная доля управленческих и коммерческих затрат в общей выручке снизилась.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что «ВТБ Капитал» мог принять решение о том, чтобы инвестировать в «Биннофарм Групп» в том числе и из-за текущей рыночной ситуации — пандемия коронавируса стимулирует спрос на лекарственные средства, обеспечивая стабильный поток финансов компании. «С учетом того что это не блокирующая доля — это чисто портфельная инвестиция с выходом в горизонте трех-пяти лет», — рассуждает Беспалов.

По данным DSM Group, объем фармацевтического рынка России в 2020 году превысил 2 трлн руб., что на 9,8% выше, чем показатель 2019 года. Как отмечали аналитики исследовательской компании в своем отчете за прошлый год, динамика в коммерческом сегменте лекарств в 2020 году носила «хаотичный» характер: от ажиотажного спроса в марте до почти отрицательной динамики в летние месяцы, зато стабильно рос государственный сегмент, а драйвером роста рынка в целом были противоковидные препараты.

Однако гендиректор DSM Group Сергей Шуляк удивлен возможной сделке. «Она вызывает вопросы: АФК «Система» хотела сконцентрировать свои фармацевтические активы в едином холдинге и после консолидации довольно быстро продает небольшую долю. Сумма сделки небольшая, и она не приведет к какому-то прорыву для «Биннофарм Групп» ни в части инвестирования для работы на рынке, ни в исследовательской работе», — объясняет Шуляк. Но он допускает, что, возможно, это действительно портфельная инвестиция в растущий рынок.

Помимо ВТБ в инвестициях в фармацевтическую отрасль, а именно в сферу производства вакцин в разгар пандемии, был заинтересован и Сбербанк. Весной 2020 года он зарегистрировал компанию «ООО «Иммунотехнологии», которая должна была отвечать за всю логистику для вакцины «Спутник V», однако в дальнейшем дистрибьютором вакцины стала дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — «Нацимбио». Как объяснял РБК президент Сбербанка Герман Греф, бизнесом эта инвестиция все же не была, хотя банк и потратил на это 1 млрд руб.: «Это была просьба правительства к нам помочь в роли project management, потому что никогда в такие сроки еще вакцина не создавалась». Дальнейших планов вхождения в «фармацевтический рынок», в отличие от рынка здравоохранения, у Сбербанка нет, отмечал Греф, поскольку «пока не видим для себя большого потенциала».

Автор: Анна Левинская.
Теги: АФК «Система» , «ВТБ Капитал» , сделки , фармацевтический рынок , вакцина , Спутник V ...
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